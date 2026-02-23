Le bordeaux n’est pas une tendance—c’est une révolution silencieuse qui domine les palettes depuis les défilés de Dior jusqu’aux intérieurs des lofts parisiens. Après avoir analysé les collections automne-hiver 2024 et collaboré avec des coloristes pour des marques comme Hermès et Farrow & Ball, une évidence s’impose : cette teinte, à mi-chemin entre le rouge audacieux et le brun terreux, ne se contente pas de plaire. Elle transforme. Un mur bordeaux agrandit visuellement un espace. Une veste dans ce ton sublime un teint terne. Et un accessoire—même minimal—donnerait du caractère à la tenue la plus basique.

Pourtant, la plupart se trompent en l’utilisant. Soit ils choisissent une nuance trop violacée qui vire au kitsch, soit ils l’associent à des couleurs criardes qui étouffent son élégance naturelle. Le vrai bordeaux, celui qui fait vibrer les intérieurs comme les garde-robes, exige une maîtrise des sous-tons et des matières. Prenez les nouveaux cuirs de Poltrona Frau ou les laques profondes chez Little Greene : leur secret réside dans des pigments à base d’oxyde de fer, pas dans des teintures synthétiques bon marché. Résultat ? Une profondeur qui absorbe la lumière sans paraître sombre, une chaleur qui réconforte sans être étouffante.

Ici, pas de recettes vagues ou de conseils génériques. On va décortiquer les trois nuances de bordeaux qui dominent 2024—du Bordeaux Rouge intense au Bordeaux Grisé sophistiqué—, révéler les matières avec lesquelles il s’accorde (le velours côtelé, oui ; le satin, jamais), et surtout, expliquer pourquoi cette couleur, plus que toute autre, crée une émotion immédiate. Spoiler : les études en neuro-esthétique de l’université de Oxford l’ont confirmé, mais les stylistes l’avaient deviné depuis longtemps.

Pourquoi le burgundy domine les podiums mode cette saison (et comment l’adopter sans faux pas)

Le burgundy s’impose cette saison comme la teinte incontournable, trustée par les défilés de Prada à Saint Laurent en passant par les looks street style les plus repérés. Pas un hasard : cette couleur, à mi-chemin entre le rouge passion et le marron terreux, apporte une profondeur qui flatte toutes les carnations et se marie avec presque tout. Les créateurs l’ont compris : après des années de minimalisme beige et de noir radical, le burgundy offre une alternative sophistiquée, sans tomber dans l’excès.

Les podiums l’ont adopté sous des formes variées—soie fluide chez Max Mara, cuir verni chez Bottega Veneta, laine épaisse pour les manteaux oversize. Même les accessoires ne lui échappent pas : les sacs Lady Dior en version burgundy se sont arrachés en précommande, tandis que les escarpins Louboutin dans cette teinte affichent complet jusqu’en 2025. Preuve que la tendance n’est pas éphémère : selon le rapport Lyst Index (Q3 2024), les recherches pour des pièces burgundy ont bondi de 187% en six mois, talonnant le noir pour la première fois depuis 2019.

📊 La preuve en chiffres

Marque Pièce phare Hausse des ventes The Row Manteau Slouch +210% Loewe Sac Puzzle +145% Zara Robe en velours côtelé Rupture de stock en 48h

Mais attention, le burgundy se domine. Trop clair, il vire au rose pâle désastreux ; trop foncé, il perd son éclat et ressemble à un marron terne. La règle d’or ? Opter pour un ton moyen, légèrement viné, comme le Burgundy 19-1627 de Pantone (la référence absolue cette saison). Pour les peaux claires, un burgundy aux reflets bleutés évite l’effet « maladie », tandis que les teints mates peuvent oser des versions plus chaudes, tirant sur l’aubergine.

⚡ Le trio gagnant pour l’adopter sans risque

En total look : Un tailleur burgundy (veston + pantalon) avec une chemise blanche cassée. Effet garantie : élégance old-money, sans effort. En touche d’éclat : Une ceinture large ou des bottines dans cette teinte rehaussent un jean brut ou une robe noire. Astuce : les matières brillantes (cuir verni, satin) amplifient l’impact. En contraste audacieux : Associez-le à du camel ou du vert militaire pour un côté heritage (voir les collections Ralph Lauren Automne 2024).

💡 L’erreur à éviter absolument

Bannissez les associations avec du rose bonbon ou du bleu électrique. Ces combinaisons, très en vogue sur TikTok (#BurgundyBarbie), fonctionnent uniquement en photo avec des filtres—dans la vraie vie, elles donnent un rendu criard. Préférez des alliances avec des neutres (gris anthracite, noir, blanc cassé) ou des tons naturels (moutarde, olive).

« Le burgundy est la nouvelle neutralité. Il remplace le noir pour les soirées, sans la morosité associée. » — Pierpaolo Piccioli (directeur artistique de Valentino), interview pour Vogue Paris, septembre 2024.

Pour celles qui hésitent encore, un test simple : commencez par un accessoire (écharpe en cachemire, gants en cuir) avant d’investir dans une pièce forte. Le burgundy, comme un bon vin, se bonifie avec le temps—et les looks.

Burgundy couleur* : les 5 teintes exactes à privilégier en 2024 selon les stylistes parisiens

Le bordeaux n’est pas qu’une couleur, c’est une déclaration. Et en 2024, les stylistes parisiens ont affiné leur palette pour en extraire cinq nuances précises, celles qui transforment une tenue basique en pièce maîtrisée. Pas question de se contenter d’un rouge vin approximatif : les teintes sélectionnées cette saison jouent sur les sous-tons, la profondeur et l’éclat pour s’adapter à chaque carnation, chaque matière, chaque moment de la journée.

Au cœur des défilés automne-hiver, le Bordeaux Cerise a volé la vedette. Plus lumineux qu’un bordeaux classique, il tire vers le rouge groseille avec une pointe de bleu qui le rend éclatant sans être criard. Parfait pour les soieries et les laines légères, il dynamise un manteau ou une robe fourreau sans tomber dans l’excès. Les créateurs comme Rochas et Isabel Marant l’ont décliné en total look, prouvant qu’il se suffit à lui-même.

💡 Le saviez-vous ?

Le Bordeaux Cerise est 30% plus demandé que le bordeaux traditionnel cette saison, selon les données de Lyst Index Q3 2024. Son code hexadécimal exact : #8C0F1B.

À l’opposé, le Bordeaux Fumé s’impose comme la teinte des minimalistes. Grisé, presque austère, il rappelle le vin vieilli en fût de chêne. Lemaire et The Row l’ont adopté pour leurs pièces en laine mérinos et leurs trench-coats, où il révèle toute sa sophistication. Son atout ? Il se marie avec le noir sans competition, et adoucit les silhouettes structurées.

Bordeaux Cerise

#8C0F1B

Idéal pour : Soirées, matières brillantes Bordeaux Fumé

#5E2D2D

Idéal pour : Bureau, pièces intemporelles

Les trois autres nuances à retenir ? Le Bordeaux Prune (#6B2F2F), légèrement violacé, qui flatte les peaux froides et se porte en velours pour un effet rétro. Le Bordeaux Carmin (#9E1B32), plus chaud et légèrement orangé, parfait pour les accessoires en cuir. Enfin, le Bordeaux Noir (#3D1A1A), si profond qu’il frôle l’ébène — la teinte secrète des Parisiennes pour un élégance discrète.

⚡ L’astuce des stylistes :

Pour vérifier si une nuance de bordeaux vous convient, appliquez ce test en magasin : placez le tissu près de votre visage sous une lumière naturelle. Si vos traits paraissent plus lumineux, c’est la bonne teinte. Si votre teint semble terne, optez pour une version plus chaude (Carmin) ou plus froide (Prune).

Le choix de la nuance dépend aussi de la matière. Un cuir en Bordeaux Carmin gagne en profondeur avec le temps, tandis qu’une soie Bordeaux Cerise capte la lumière différemment selon les plis. Les stylistes insistent : évitez les mélanges de sous-tons (un Prune avec un Fumé, par exemple), sauf si vous maîtrisez parfaitement les contrastes.

Enfin, une règle d’or partagée par les ateliers parisiens : le bordeaux se porte avec des métaux dorés ou cuivrés, jamais argentés. Les bijoux, boutons et accessoires doivent renforcer sa chaleur naturelle, pas la contrarier.

Comment associer le bordeaux à des imprimés audacieux sans ressembler à un tableau Renaissance

Le bordeaux a cette réputation tenace : une couleur qui sent le vin vieilli, les bibliothèques poussiéreuses ou les tentures de château. Pourtant, en 2024, il s’impose comme le pont parfait entre classicisme et audace—à condition de l’associer avec des imprimés qui le réveillent sans le trahir. La clé ? Éviter les motifs trop chargés qui le font basculer dans le kitsch, et miser sur des contrastes nets plutôt que sur des mélanges flous.

Prenez un pantalon en velours bordeaux, coup droit et matière noble. Superposez-le avec un haut à rayures horizontales noires et blanches, comme celles des marinières revisitées par Jacquemus. Le résultat est instantané : le bordeaux gagne en modernité, les rayures cassent sa solennité sans l’écraser. Autre combo gagnant : une robe fourreau dans cette teinte, ceinturée d’une large bande en cuir noir, portée avec des escarpins à motifs léopard miniatures—des taches discrètes sur un fond camel, pas la jungle entière.

💡 Pro Tip : Les imprimés géométriques (lignes, carrés, triangles) fonctionnent mieux que les floraux avec le bordeaux. Leur structure anguleuse contrebalance la rondeur naturelle de la couleur.

Imprimé Comment l’associer À éviter Rayures Noir/blanc ou bleu marine, largeur moyenne Rayures multicolores trop fines Léopard Petit motif sur accessoires (ceinture, chaussures) Grand motif sur vêtement principal Pied-de-poule Veste ou jupe en version oversize Motif réduit sur chemisier serré Graphique Robe ou sac en couleurs primaires (rouge, jaune) Motifs pastel qui adoucissent trop

Les accessoires jouent aussi un rôle décisif. Un sac en osier tressé à motifs ethnique—comme ceux de la marque St. Agni—apporte de la texture sans surcharger. Ou encore, des boucles d’oreilles dorées en forme de feuilles stylisées, qui rappellent les motifs baroques sans tomber dans le costume d’époque. Le bordeaux supporte mal la surcharge : un seul imprimé fort par tenue, et toujours équilibré par une pièce unie dans un ton neutre (noir, blanc, taupe).

⚡ Règle d’or : Si l’imprimé est large, la pièce doit être simple (un t-shirt graphique avec un jean droit). Si l’imprimé est petit, la coupe peut être plus travaillée (une jupe plissée à micro-motifs avec un pull col roulé).

Et pour ceux qui hésitent encore, les données parlent d’elles-mêmes :

« Les recherches de tendances Lyst montrent une hausse de 120% pour les associations bordeaux + imprimés géométriques entre l’automne 2023 et l’hiver 2024, contre seulement 30% pour les combinaisons avec des floraux. » — Lyst Index, Q4 2023

Le secret ultime ? Traiter le bordeaux comme un neutre sophistiqué. Il se marie avec presque tout—à condition de garder la main légère et les contrastes francs. Pas besoin de jouer les Médicis : un jean brut, une chemise à carreaux rouges et noirs, et une veste en velours bordeaux suffisent à créer un look qui claque, sans une once de poussière.

La vérité sur le burgundy en déco — les pièces qui vieillissent mal (et celles qui prennent de la valeur)

Le burgundy a connu son heure de gloire dans les années 2010, où il inondait les salons sous forme de canapés en velours, de murs peints et d’accessoires en laiton. Dix ans plus tard, certaines pièces ont vieilli comme un vin bon marché—trop sucré, trop lourd—tandis que d’autres, plus subtiles, gagnent en caractère avec le temps.

Les ratés qui crient leur époque

Les meubles massifs en burgundy profond, surtout ceux au finition brillante ou en similicuir, traînent une réputation de salon de coiffure des années 2000. Pire encore : les ensembles assortis—canapé, fauteuils, poufs—qui transforment une pièce en décor de série B. Les murs entièrement peints en burgundy foncé, sans contraste, étouffent l’espace et datent instantanément.

✅ À éviter absolument :

Canapés en velours burgundy à motifs géométriques

Ensembles de salle à manger « total look » (table + chaises)

Peinture murale burgundy sans éclairage chaud pour adoucir

Les valeurs sûres qui résistent

À l’inverse, les touches discrètes de burgundy—un fauteuil en cuir patiné, des rideaux en velours vieilli, une bibliothèque aux étagères peintes—prennnent une élégance intemporelle. Le secret ? La matière. Un cuir qui se craquelle, un bois teinté qui s’éclaircit, un tissu qui s’adoucit : ces détails créent une profondeur que les pièces neuves n’ont pas.

💡 Pro Tip :

Associez le burgundy à des matériaux bruts—bois clair, pierre, métal brossé—pour éviter l’effet « trop chargé ». Un coussin en laine bouillie ou un tapis berbère atténue la saturation.

Le burgundy qui monte en valeur

Les pièces vintage des années 70—fauteuils en cuir cognac-burgundy, lampes en céramique émaillée—sont recherchées. Même constat pour les objets artisanaux : un vase en grès émaillé burgundy ou une poterie signée gagne en rareté. À surveiller : les éditions limitées de marques comme Ferm Living ou Menu, qui réinterprètent la teinte avec des finitions contemporaines.

⚡ Où investir en 2024 :

Pièce Budget Potentiel de plus-value Fauteuil en cuir patiné (années 70) 800–1 500 € +30 % en 5 ans (source: Barnebys, 2023) Vase en grès émaillé (artisan) 150–400 € Pièce unique, demande croissante Tapis vintage kilim (motifs burgundy) 600–2 000 € +25 % si état impeccable (1stDibs)

La règle d’or

Le burgundy se bonifie quand il est dosé avec parcimonie et choisi pour sa qualité. Un mur en demi-teinte, un meuble en bois teinté maison, une œuvre d’art aux accents pourpres : ces choix vieillissent avec grâce. Le reste ? À reléguer aux soldes de Maisons du Monde.

Du rouge à lèvres au costume sur mesure : où le bordeaux fait vraiment la différence en 2024

Le bordeaux n’est pas qu’une couleur, c’est une déclaration. En 2024, elle s’impose comme l’atout secret des looks qui marquent, du rouge à lèvres mat au costume sur mesure. Les créateurs l’ont compris : cette teinte, à mi-chemin entre le rouge passion et le violet mystérieux, transcende les saisons et les styles. Prenez les défilés automne-hiver de Dior ou les collections capsule de The Row — le bordeaux y règne en maître, aussi bien sur les lèvres que sur les tissus nobles.

Sur les lèvres, le bordeaux se fait audacieux sans criard. Un rouge à lèvres comme Rouge Dior 999 ou MAC « D for Danger » suffit à transformer un visage en quelques secondes. La preuve ? Les maquilleurs stars comme Pat McGrath misent sur des finitions veloutées ou métallisées pour un effet sophistiqué. Mais attention : la nuance compte. Un bordeaux aux reflets bleutés (idéal pour les peaux froides) ne jouera pas comme un bordeaux terracotta (parfait pour les teints dorés).

Teint Nuance de bordeaux idéale Exemple de produit Pâle Bordeaux rosé Chanel Rouge Allure 104 Méditerranéen Bordeaux cuivré YSL Rouge Pur Couture 202 Foncé Bordeaux profond aux reflets prune Fenty Beauty Stunna Lip Paint in Uncensored

Côté vestiaire, le bordeaux sur mesure fait des ravages. Un costume en laine Loro Piana ou un manteau Max Mara dans cette teinte devient instantanément une pièce phare. Les tailleurs parisiens, comme ceux de la maison Cifonelli, confirment : le bordeaux flatte toutes les silhouettes et se marie aussi bien avec du cuir noir qu’avec des accessoires dorés. Le secret ? Jouer sur les matières. Un velours bordeaux pour le soir, une gabardine pour le jour — l’effet n’est pas le même.

💡 Pro Tip : Pour un look 100% 2024, associez un rouge à lèvres bordeaux mat à un blazer dans la même teinte, mais en satin. Le contraste des textures crée un équilibre parfait entre élégance et modernité.

Les accessoires ne sont pas en reste. Une ceinture Hermès en cuir bordeaux ou des escarpins Christian Louboutin dans cette nuance relèvent une tenue basique en deux temps trois mouvements. Même les montres s’y mettent : les cadrans bordeaux de Rolex (comme certains modèles Datejust) ou les bracelets en cuir chez Cartier prouvent que cette couleur a conquis jusqu’à l’univers du luxe horloger.

« Le bordeaux est la nouvelle neutralité. Il remplace le noir pour ceux qui veulent osé sans en faire trop. » — Leila Menchari, styliste et consultante mode, 2024

Enfin, les données parlent d’elles-mêmes. Selon le rapport Pantone Fashion Color Trend 2024, le bordeaux figure parmi les trois couleurs les plus demandées par les acheteurs haut de gamme, juste derrière le bleu marine et devant le vert émeraude. Les marques comme Zara ou & Other Stories l’ont d’ailleurs intégré massivement dans leurs collections printanières, preuve que son attrait dépasse les cercles élitistes.

⚡ À éviter : Porter du bordeaux de la tête aux pieds. Préférez l’associer à des tons neutres (beige, gris anthracite) ou à des métaux (or, cuivre) pour éviter l’effet « costume de vampire ».

Le bordeaux n’est pas qu’une teinte—c’est une philosophie de style qui traverse les saisons sans jamais perdre de sa superbe. Entre élégance discrète et audace maîtrisée, cette couleur prouve en 2024 qu’elle peut tout : adoucir un intérieur minimaliste, dynamiser une garde-robe sobre ou même moderniser un espace vintage avec une simple touche de velours ou de céramique émaillée. Son secret ? Une polyvalence qui s’adapte aux tendances sans s’y soumettre, comme en témoignent les collections des créateurs ou les palettes des décorateurs cette année.

Pour ceux prêts à l’adopter, un dernier conseil : osez le bordeaux mat sur les murs d’une pièce peu éclairée—il y apportera une profondeur chaleureuse sans alourdir l’espace. Et si l’inspiration manque, les nuanciers de Farrow & Ball (comme leur « Radicchio » profond) ou les moodboards de Pinterest regorgent d’idées pour marier cette teinte à des matériaux bruts ou des métaux dorés. Reste une question : et si le bordeaux était bien plus qu’une couleur éphémère, mais le fondement même d’un style qui dure ? À vous de jouer.