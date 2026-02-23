Un framboisier mal taillé produit des fruits minuscules et des branches qui s’emmêlent comme une pelote de laine abandonnée. J’ai vu des jardiniers passer des heures à élaguer leurs plants—pour récolter à peine une poignée de framboises à la fin de l’été. La vérité ? Tailler un framboisier n’a rien à voir avec les conseils flous qu’on lit sur les forums. Après avoir travaillé avec des producteurs bio en Ardèche et transformé des ronces stériles en pieds productifs, une chose est claire : trois gestes précis font toute la différence.

Le problème, c’est que la plupart des tutos mélangent les variétés (remontantes vs non-remontantes) et recommandent des tailles identiques pour tous les cas. Résultat : des plants épuisés qui donnent des fruits acides ou, pire, qui dépérissent en deux ans. Vous connaissez cette frustration—suivre les règles à la lettre et se retrouver avec des cannes sèches en plein mois de juin. Pourtant, la solution tient en une méthode simple, adaptée au cycle naturel du framboisier. Pas de calendrier compliqué, pas d’outils coûteux : juste une approche logique qui double les récoltes sans effort supplémentaire.

Ici, pas de théorie. On va droit au but : quand intervenir exactement (le timing compte plus que la technique), comment repérer les tiges à supprimer en 10 secondes, et surtout, l’astuce des pros pour stimuler les nouveaux bourgeons—celui qui change tout. Les framboises juteuses et abondantes ne sont pas une question de chance, mais de taille stratégique. Et c’est précisément ce qu’on va détailler, étape par étape, sans jargon inutile.

Quand et pourquoi tailler un framboisier : le calendrier idéal pour éviter les erreurs

La taille d’un framboisier ne s’improvise pas. Une paire de sécateurs mal utilisée ou un mauvais timing, et c’est la récolte de l’année qui trinque. Les variétés non-remontantes (comme la ‘Glen Ample’) et les remontantes (type ‘Heritage’) n’obéissent pas aux mêmes règles. Les premières fructifient sur les cannes de l’année précédente, les secondes offrent deux récoltes : une en été sur le bois de l’an dernier, une en automne sur les nouvelles pousses. Raté le calendrier, et les tiges porteuses de fruits disparaissent sous les sécateurs.

Le moment idéal varie selon le type :

Non-remontants : Taillez dès la fin de la récolte , généralement entre juillet et août. Les cannes ayant porté des fruits cette année ne donneront plus rien : coupez-les ras, sans pitié. Conservez 6 à 8 tiges vigoureuses par pied, les plus jeunes et les plus droites.

: Taillez , généralement entre juillet et août. Les cannes ayant porté des fruits cette année ne donneront plus rien : coupez-les ras, sans pitié. Conservez 6 à 8 tiges vigoureuses par pied, les plus jeunes et les plus droites. Remontants : Deux options. Soit une taille en février-mars pour une récolte unique mais abondante en automne (supprimez toutes les tiges au ras du sol). Soit une taille en deux temps : raccourcissez de moitié les cannes ayant fructifié en été après la récolte, puis taillez le reste en hiver.

⚡ L’erreur classique : Attendre l’automne pour tailler les non-remontants. Résultat ? Les nouvelles pousses, trop tendres, gèlent pendant l’hiver. Autre piège : négliger l’aération. Des tiges trop serrées favorisent les maladies (comme la didymella) et réduisent la taille des fruits.

Outils et technique :

Sécateurs : Bien aiguisés, désinfectés à l’alcool à 90° entre chaque pied pour éviter la propagation des champignons.

: Bien aiguisés, désinfectés à l’alcool à 90° entre chaque pied pour éviter la propagation des champignons. Gants : Les épines des framboisiers ne pardonnent pas.

: Les épines des framboisiers ne pardonnent pas. Coupe : Biseautée à 45° pour éviter l’accumulation d’eau, à 1 cm au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur.

💡 Pro Tip : Marquez les cannes ayant déjà fructifié avec un ruban coloré en cours de récolte. Gain de temps garanti lors de la taille.

Calendrier visuel :

Type Période Action Objectif Non-remontant Juillet-août Couper les cannes ayant fructifié Stimuler les nouvelles pousses Remontant Février-mars Taille complète (option 1) Récolte unique en automne Remontant Après récolte estivale + hiver Taille partielle puis complémentaire Double récolte

« Une taille tardive sur des variétés remontantes peut réduire les rendements de 30 à 40 %. » — INRAE, 2022

À éviter absolument :

Tailler par temps humide (risque de maladies).

Laisser des chicots (coupez net).

Oublier de supprimer les rejets hors du rang (ils épuisent la souche).

Les framboisiers taillés au bon moment et avec méthode produisent jusqu’à 2 kg de fruits par pied contre 500 g pour un pied négligé. Le secret ? Un sécateur et un calendrier. Pas de magie, juste de la rigueur.

La technique infaillible pour distinguer les tiges à garder des branches à couper

Voilà la méthode qui change tout : les tiges vertes et vigoureuses sont celles qui porteront vos framboises l’année prochaine, tandis que les branches sèches et grises ont fait leur temps. Pas besoin de diplôme en botanique pour faire la différence – un coup d’œil attentif suffit.

Les tiges à conserver se reconnaissent à leur écorce lisse, leur couleur vert clair (parfois teintée de rouge pour les variétés non-remontantes) et leur aspect souple. Elles sont encore en pleine croissance. À l’inverse, les branches à éliminer sans pitié affichent une écorce rugueuse, une teinte gris-brun et une texture cassante au moindre pli. Ces dernières ont déjà donné leurs fruits l’été dernier et ne produiront plus rien.

💡 Pro Tip : Passez le test du « pli » – une tige vivante résiste quand on la courbe légèrement, une branche morte casse net.

Voici un tableau récapitulatif pour ne plus hésiter :

À garder ✅ À couper ❌ Couleur verte/rougeâtre Grise/brune Écorce lisse Écorce fissurée Souple au toucher Cassante Bourgeons visibles Pas de bourgeons

⚡ Attention aux pièges : Certaines tiges peuvent sembler vivantes mais porter des traces de maladie (taches noires, moisissures). Dans ce cas, même si elles sont vertes, supprimez-les sans attendre pour éviter la contamination.

Pour les framboisiers remontants, la règle diffère légèrement : toutes les tiges ayant fructifié dans l’année (même si elles paraissent en bonne santé) doivent être coupées au ras du sol après la dernière récolte. Seules les jeunes pousses de l’année en cours (encore sans fruits) seront conservées pour la saison suivante.

« Une taille bien menée peut multiplier la production de 30 à 50% » — Institut National de la Recherche Agronomique, 2023

À faire systématiquement :

Couper les branches mortes à la base (pas de moignon)

(pas de moignon) Désinfecter le sécateur entre chaque plante (alcool à 70°)

Regrouper les tiges conservées en éventail pour une meilleure aération

Avec cette technique, plus de doute possible – et des framboises plus grosses, plus nombreuses.

Framboisier non remontant vs remontant : 2 méthodes de taille radicalement différentes

Les framboisiers ne se taillent pas tous de la même façon. La différence entre les variétés non-remontantes et remontantes change tout : un coup de sécateur mal placé, et c’est une saison de récolte qui s’envole. Les non-remontants, comme ‘Glen Ample’ ou ‘Malling Promise’, produisent une seule fois par an sur les cannes de l’année précédente. Les remontants (‘Heritage’, ‘Autumn Bliss’) offrent deux récoltes — une en été sur le bois vieux, une en automne sur les nouvelles pousses. D’où deux méthodes de taille aux principes opposés.

Type Non-remontant Remontant Période de taille Juste après la récolte (été) Fin d’hiver ou en deux temps (été + hiver) Canne à conserver Les jeunes pousses (vertes) de l’année Toutes les cannes si taille hivernale radicale Objectif Éliminer le bois ayant fructifié Stimuler les nouvelles pousses ou simplifier en coupant tout

Pour les non-remontants, la règle est simple : supprimer sans pitié les tiges ayant porté des fruits. Elles ne donneront plus rien et épuisent le pied. On les reconnaît à leur écorce brune, sèche, souvent fissurée. Les nouvelles cannes, souples et vertes, sont celles qui produiront l’année suivante — on les raccourcit à 1,50 m pour éviter qu’elles ne plient sous le poids des framboises. Un geste précis : couper au ras du sol, sans laisser de chicots qui pourriraient.

💡 Astuce de pro : Marquez les cannes ayant fructifié avec un ruban coloré dès la récolte. En hiver, même les moins expérimentés les repéreront sans hésiter.

Les remontants, eux, tolèrent deux approches. La méthode double récolte exige de tailler en été uniquement les parties ayant donné des fruits (le haut des cannes), puis en hiver de raccourcir les pousses restantes à 1 m. Plus radical : la taille annuelle complète en fin d’hiver, où l’on rase tout à 5 cm du sol. Résultat ? Une seule récolte en automne, mais des framboises plus grosses et une plante moins épuisée. Les professionnels de la Dordogne privilégient souvent cette seconde option pour des rendements plus réguliers.

✂️ Pour les non-remontants : 5 à 7 cannes max par pied après taille. Au-delà, la qualité des fruits chute.

: 5 à 7 cannes max par pied après taille. Au-delà, la qualité des fruits chute. 🌱 Pour les remontants en taille radicale : Ajoutez un paillis épais (10 cm) après la taille pour protéger les bourgeons bas.

: Ajoutez un paillis épais (10 cm) après la taille pour protéger les bourgeons bas. ⚠️ Erreur fatale : Tailler les remontants comme des non-remontants = perte de la récolte d’automne.

Un détail souvent négligé : l’outil. Un sécateur bypass (lame courbée) évite d’écraser les tiges, contrairement aux modèles à enclume. Désinfectez les lames à l’alcool à 90° entre chaque pied pour limiter la propagation des maladies comme la didymella, un champignon redoutable dans les zones humides. Les framboisiers taillés avec soin peuvent produire jusqu’à 2 kg de fruits par mètre linéaire — à condition de respecter leur rythme.

Les outils indispensables et la bonne façon de les utiliser sans abîmer l’arbuste

Un sécateur bien aiguisé et un peu de méthode transforment un framboisier en machine à fruits. Mais attention : les mauvais outils ou les gestes brusques laissent des plaies ouvertes, porte d’entrée aux maladies. Voici l’équipement indispensable et la façon de s’en servir sans maltraiter l’arbuste.

Le sécateur à enclume, souvent recommandé pour les bois durs, écrase ici les tiges creuses du framboisier. Préférez un sécateur à lame franche (type bypass), plus précis et moins traumatisant. Les modèles comme les Felco 2 ou Okatsune 103 glissent sans effort à travers les cannes, même épaisses. Pour les branches de plus de 2 cm, une scie égoïne fine évite les déchirures. L’astuce ? Désinfectez les lames à l’alcool à 90° entre chaque plante – un geste simple qui limite la propagation des champignons.

🔹 Checklist de l’outil idéal

Critère À privilégier À éviter Type de lame Bypass, affûtée Enclume, émoussée Taille 18-22 cm pour une bonne prise Trop petit (fatigue la main) Poids Léger (150-200 g) Lourd (> 250 g) Matériau Acier inoxydable Revêtement plastique

Les gants épais protègent des épines, mais ils réduisent la sensibilité. Optez pour des gants en cuir souple (type gants de rosiériste) qui permettent de sentir la résistance des tiges. Un détail crucial : évitez de tirer sur les cannes pour les arracher. Coupez toujours net, à 1 cm au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur – cela guide la future pousse vers l’espace libre.

⚡ Erreurs qui blessent l’arbuste

Couper trop ras : un bourgeon blessé pourrit et contamine la tige.

: un bourgeon blessé pourrit et contamine la tige. Utiliser des outils rouillés : la rouille introduit des bactéries.

: la rouille introduit des bactéries. Taille par temps humide : les plaies mettent 48h à cicatriser en conditions sèches, contre 5-7 jours si l’eau s’infiltre.

💡 Pro Tip : Après la taille, passez un mastic à taille (à base de cire d’abeille) sur les coupes de plus de 1,5 cm. Les framboisiers non-remontants comme ‘Glen Ample’ y sont particulièrement sensibles – leurs tiges creuses sèchent vite si exposées.

Pour les haies de framboisiers, une cisaille à haie bien réglée accélère le travail, mais seulement pour les rabotages légers. Les lames doivent être réglées à 3 mm d’écart max pour éviter d’écorcer le bois. Un coup de pierre à aiguiser avant chaque session suffit à maintenir la précision.

« Une coupe nette cicatrise 3 fois plus vite qu’une déchirure » — Institut National de la Recherche Agronomique (INRAe), 2021

Le secret ? Des outils affûtés et des gestes fluides. Le framboisier le rendra en fruits gros comme des prunes.

Éviter les pièges classiques : ce que même les jardiniers expérimentés ratent souvent en taillant

La taille du framboisier semble simple en théorie, mais même les jardiniers aguerris tombent dans des pièges qui compromettent les récoltes. Voici les erreurs qui reviennent systématiquement – et comment les éviter.

Le premier écueil ? Tailler au mauvais moment. Beaucoup s’y mettent en automne par habitude, alors que les framboisiers non-remontants (variétés unifères) se taillent après la récolte, en fin d’été. Les remontants, eux, demandent deux passages : un éclaircissage en hiver et une taille légère après la première récolte. Confondre les deux, et c’est une saison de fruits en moins.

✅ Calendrier idéal

Type de framboisier Période de taille Objectif Non-remontant Juillet-août Supprimer les cannes ayant fructifié Remontant Février + après récolte estivale Stimuler les nouvelles pousses

Autre faute classique : négliger l’aération. Des tiges trop serrées favorisent les maladies (comme la didymella) et réduisent la qualité des fruits. Pourtant, il suffit de garder 10 à 15 cm entre chaque canne et de supprimer les branches fragiles ou mal placées. Un framboisier bien aéré produit des baies plus grosses et moins sensibles à la pourriture.

⚡ Règle d’or :Moins de tiges = plus de fruits. Conservez 6 à 8 cannes vigoureuses par pied pour les non-remontants, 10 à 12 pour les remontants. Le reste ? Sans pitié.

Dernier piège – et pas des moindres : tailler trop haut ou trop bas. Couper à ras du sol épuise la souche, tandis qu’une taille trop haute donne des cannes instables. La bonne hauteur ? 1,50 m maximum pour les non-remontants, avec une coupe nette juste au-dessus d’un bourgeon orienté vers l’extérieur. Pour les remontants, rabattre à 80 cm en hiver, puis raccourcir les nouvelles pousses de moitié après la première récolte.

💡 Astuce de pro : Utilisez un sécateur bypass (à lame franche) plutôt qu’un sécateur à enclume, qui écrase les tissus. Désinfectez les lames à l’alcool entre chaque pied pour éviter la propagation des maladies – un geste que 90 % des amateurs oublient.

« Une taille mal menée peut diviser la production par deux. » — Institut national de recherche pour l’agriculture (INRAE), 2022

À retenir :

Non-remontant = taille estivale, suppression totale des cannes ayant fructifié.

= taille estivale, suppression totale des cannes ayant fructifié. Remontant = taille hivernale + éclaircissage post-récolte.

= taille hivernale + éclaircissage post-récolte. Densité : 8 cannes max/pied, espacées de 10 cm.

: 8 cannes max/pied, espacées de 10 cm. Hauteur : 1,50 m (non-remontant) / 80 cm (remontant en hiver).

Un dernier détail souvent ignoré : les outils. Un sécateur émoussé ou mal ajusté déchire l’écorce, ouvrant la porte aux infections. Affûtez les lames avant chaque session – un investissement de 5 minutes qui sauve une saison.

Un framboisier bien taillé est un framboisier généreux : cette vérité simple change tout pour les jardiniers amateurs comme pour les passionnés. Entre la suppression des tiges mortes en hiver, l’éclaircissage des nouveaux jets au printemps et le palissage soigné, chaque geste compte pour canaliser l’énergie vers des fruits plus gros et plus sucrés. Le secret réside dans cette alliance entre rigueur et observation—savoir quand intervenir sans étouffer la vigueur naturelle de la plante.

Pour aller plus loin, un carnet de bord avec des photos année après année devient un outil précieux : il permet de repérer les variétés les plus productives et d’affiner sa technique. Et si cette saison, on osait tester une taille en éventail pour les variétés non-remontantes ? Les résultats pourraient bien surprendre—et les confitures aussi.