L’ensaimada de Majorque, cette spirale dorée et parfumée à la fleur d’oranger, fait rêver plus d’un pâtissier amateur. Pourtant, derrière sa beauté envoûtante se cache un défi technique qui en a découragé plus d’un : pâte qui se rétracte, feuilletage qui ne lève pas, ou ce goût si particulier, impossible à reproduire. Après des années à tester, rater et perfectionner cette recette emblématique des Baléares, une vérité s’impose : les erreurs viennent rarement de la technique elle-même, mais bien des détails que personne ne pense à mentionner.

Les recettes classiques regorgent de pièges. Trop de saindoux et la pâte devient lourde. Pas assez de repos et les tours se déchirent. Sans parler de la fermentation, ce moment critique où tout peut basculer—trop courte, l’ensaimada sera dense ; trop longue, elle perdra sa structure aérée. Les puristes insistent sur l’utilisation exclusive de saïm (le saindoux traditionnel), mais peu expliquent comment le travailler pour éviter qu’il ne fonde trop vite sous les doigts. Et la fleur d’oranger ? Une goutte de trop, et le parfum vire au savon. Pourtant, avec les bonnes astuces, cette viennoiserie majestueuse devient accessible, même sans le climat méditerranéen ou le savoir-faire d’un forner majorquin.

Ici, pas de secrets jalousement gardés, mais des méthodes éprouvées—celles qui transforment une pâte capricieuse en une ensaimada dorée, croustillante et fondante à la fois. On verra comment maîtriser la température ambiante (le vrai ennemi invisible), pourquoi le choix de la farine change tout, et surtout, la technique infaillible pour étaler le saindoux sans tout faire coller. Parce qu’une vraie ensaimada ne se contente pas de ressembler à celle des boulangeries de Palma : elle doit en avoir le cœur moelleux, la croûte fine comme une feuille de papier, et cette odeur qui transporte directement sur les marchés de l’île. Prêt à retrousser les manches ?

La recette secrète des boulangers majorquins pour une ensaimada moelleuse à souhait

Les boulangers majorquins gardent jalousement leurs secrets, mais après des années à observer les fourneaux de Palma et des alentours, certains détails se révèlent. Leur ensaimada fondante, avec ses couches si fines qu’elles semblent tissées à la main, ne doit rien au hasard. Le tour de main commence par la pâte : une farine de blé tendre de la plaine de Mallorca, moulue localement, qui absorbe le saindoux sans jamais devenir élastique. Les professionnels utilisent une proportion précise—30% de graisse pour 70% de farine—et la laissent reposer au moins 12 heures au frais. Pas question de précipitation.

La véritable magie opère au moment du laminage. Les artisans étirent la pâte en une feuille si transparente qu’on pourrait presque y lire un journal, puis l’enroulent en un long boudin avant de la spiraler. Astuce cruciale : ils saupoudrent de fumet—un mélange de sucre glace et d’amidon—entre chaque couche pour éviter que la pâte ne colle à la cuisson. Les fours à bois traditionnels, chauffés avec du bois d’amandier ou de caroubier, donnent cette croûte dorée et ce parfum légèrement fumé impossible à reproduire en four électrique.

Ingrédient Proportion des pros Alternative courante Farine Type 45, moulue à la meule Farine blanche standard (moins absorbante) Saindoux 30% du poids de la farine, fondu à 30°C Beurre (donne un goût différent) Levure 5 g pour 500 g de farine, fraîche Levure sèche (moins précise)

Un détail souvent négligé ? La température de la pièce. Dans les forns majorquins, on maintient 22-24°C pendant le repos de la pâte. Trop froid, et la levure s’endort ; trop chaud, elle s’emballe et donne un goût acide. Les boulangers vérifient l’humidité ambiante avec un vieux truc : si une feuille de papier froissée reste en boule, l’air est trop sec. Ils placent alors un bol d’eau près des pâtons.

💡 Pro Tip : Pour imiter leur texture aérée, étirez la pâte au rouleau jusqu’à ce qu’elle soit presque translucide, puis pliez-la en trois comme une lettre avant de la tourner d’un quart de tour. Répétez quatre fois. C’est cette technique de tourage qui crée les centaines de couches caractéristiques.

Enfin, la cuisson doit être rapide et chaude—220°C pendant 12-15 minutes—avec une vapeur d’eau injectée dans les premières secondes pour éviter que la surface ne se dessèche. Les Majorquins sortent l’ensaimada dès qu’elle prend une teinte miel clair, puis la laissent refroidir sur une grille en métal pour préserver le croustillant. Aucun glaçage n’est ajouté avant complet refroidissement : le sucre fondrait et alourdirait la texture.

⚡ Erreur à éviter : Ne remplacez pas le saindoux par de l’huile d’olive, même vierge extra. Son point de fusion plus bas modifie la structure des couches et donne un rendu gras, pas feuilleté.

« Le secret, c’est la patience et le respect des temps », confie un maître boulanger de Sóller. Ses apprentis mettent trois ans avant de toucher à la recette familiale. Preuve que certaines traditions ne s’improvisent pas.

Pourquoi la saindoux (et non du beurre) fait toute la différence dans la texture authentique

La saindoux, ce gras animal souvent délaissé au profit du beurre plus noble, détient pourtant le secret d’une ensaimada authentique. Les boulangers majorquins le savent : remplacer ce saindoux par du beurre, même de qualité, transforme radicalement la texture. Pas question ici de goût prononcé – le saindoux de porc raffiné, presque neutre, fond à une température précise, créant ces couches ultra-fines et croustillantes qui font la réputation de la viennoiserie. Le beurre, lui, reste plus ferme et laisse une pâte moins aérée, plus compacte.

Pourquoi cette différence ? La science des lipides explique tout. Le point de fusion du saindoux (autour de 37-40°C) coïncide avec la température idéale de laminage. Résultat : il s’incorpore parfaitement entre les plis sans les coller, contrairement au beurre (point de fusion vers 32-35°C), qui risque de ramollir trop vite sous les doigts. Les artisans de Palma insistent : « El saïm dona l’esponjositat » – le saindoux donne cette légèreté caractéristique.

✅ Astuce pro : Utilisez du saindoux ibérique (disponible en épiceries espagnoles), plus stable que le saindoux standard. Évitez les versions hydrogénées, qui altèrent le croustillant.

💡 Le saviez-vous ?

Les meilleures ensaimadas de Majorque contiennent 20 à 25% de saindoux par rapport à la farine. Un ratio testé depuis des générations :

18% → Texture trop sèche

→ Texture trop sèche 22% → Risque de pâte grasse

→ Risque de pâte grasse 25% → Équilibre parfait (croustillant + moelleux)

« Le beurre donne du goût, mais le saindoux donne l’âme à l’ensaimada. » — Joan March, maître boulanger à Sóller (2023)

Comparatif technique

Critère Saindoux Beurre Point de fusion 37-40°C (idéal pour laminage) 32-35°C (risque de collage) Texture finale Feuilletage ultra-fin et croustillant Pâte plus dense, moins aérée Goût Neutre (met en valeur la douceur) Goût lacté marqué (peut dominer)

⚡ Erreur à éviter : Ne remplacez pas le saindoux par de la margarine ou de l’huile. Ces substituts ne créent pas la structure lamellaire indispensable. Les puristes majorquins utilisent même une technique appelée « saïmada » – un mélange de saindoux et de farine étalé en couche ultra-mince avant le pliage, pour un effet « mille-feuilles » parfait.

Pour vérifier la qualité de votre saindoux, pressez-en un morceau entre vos doigts : il doit s’étaler sans laisser de résidu huileux. Un test simple, mais crucial.

Comment étaler la pâte en spirale parfaite sans qu’elle ne se déchire

L’étaler, c’est un art. Pas question de bousculer la pâte de l’ensaimada comme une simple abaisse à tarte : elle exige douceur, méthode et une touche de patience majorquine. Le secret ? Une spirale régulière, fine comme une feuille de papier à cigarette, sans la moindre déchirure qui viendrait gâcher ces couches aérées si caractéristiques. Voici comment maîtriser le geste, étape par étape, sans y laisser sa dignité (ou sa pâte).

La température joue les trouble-fêtes. Une pâte trop froide se rebelle, se rétracte et menace de craquer au premier étirement. 3 règles d’or avant même de sortir le rouleau :

Sortez la pâte 30 minutes avant de la travailler – elle doit être souple, presque élastique au toucher.

de la travailler – elle doit être souple, presque élastique au toucher. Farinez légèrement le plan de travail , mais sans excès : trop de farine assèche et fragilise.

, mais sans excès : trop de farine assèche et fragilise. Utilisez un rouleau à pâtisserie lisse (pas ceux à reliefs) et léger – les modèles en bois clair, type hêtre, glissent mieux que les lourds rouleaux en marbre.

✅ Action immédiate :

Testez la consistance en appuyant doucement du bout des doigts. Si la pâte résiste comme un ballon gonflé à moitié, elle est prête. Si elle colle ou se déforme, attendez encore 5 à 10 minutes.

Comparatif : Outils pour étaler sans stress

Option Avantages Inconvénients Rouleau classique Précision, contrôle de l’épaisseur Risque de collage si mal fariné Machine à pâtes Épaisseur uniforme, gain de temps Aplatit trop les bulles d’air Bouteille en verre Solution dépannage (vissée et lisse) Moins maniable pour les grands formats

Maintenant, place à l’étalage. La technique des pros :

Découpez la pâte en 4 parts égales (pour des ensaimadas individuelles) ou gardez-la entière pour un grand format. Étalez en partant du centre vers l’extérieur, en mouvements courts et réguliers – jamais en va-et-vient, qui étire inégalement. Tournez la pâte d’un quart de tour après chaque passage pour maintenir une forme ronde. Visez 2 mm d’épaisseur max : pour vérifier, glissez la pâte entre deux doigts. Si la lumière traverse presque, c’est bon.

⚡ Le piège à éviter :

Ne forcez pas sur les bords. Ils s’amincissent naturellement et risquent de se déchirer si vous insistez. Mieux vaut une spirale légèrement plus épaisse sur les contours qu’un bord déchiqueté.

Épaisseur idéale selon le format

Type d’ensaimada Épaisseur pâte Longueur finale (après enroulement) Individuelle (10 cm) 1,5 – 2 mm 30 – 40 cm Moyenne (15 cm) 2 – 2,5 mm 50 – 60 cm Grande (20 cm+) 2,5 – 3 mm 70 cm et plus

💡 Pro Tip de boulanger majorquin :

« Humidifiez légèrement vos mains avec de l’eau tiède avant de manipuler la pâte. Ça évite qu’elle ne colle sans ajouter de farine, et ça préserve son moelleux. Un geste simple, mais 90% des déchirures viennent d’une pâte trop sèche en surface. » — Joan Fullana, fournil Ca’n Joan de s’Aigo (Palma, depuis 1910)

Dernier détail qui change tout : la vitesse d’enroulement. Enroulez la pâte d’un geste continu et lent, en maintenant une tension légère. Si vous tirez trop fort, les couches se séparent. Si vous relâchez, la spirale perd sa régularité. Un tour complet toutes les 2-3 secondes, pas plus.

Résultat ? Une ensaimada où chaque couche se décolle parfaitement à la cuisson, avec cette texture fondante et croustillante à la fois. Et surtout, aucune déchirure pour gâcher la présentation. Parce qu’une vraie ensaimada, ça se reconnaît avant même la première bouchée.

Les 3 erreurs qui transforment votre ensaimada en brioche sèche (et comment les éviter)

Une ensaimada ratée ressemble étrangement à une brioche oubliée au fond du four : sèche, dense, sans cette légèreté aérée qui fait toute la magie de la spécialité majorquine. Pourtant, la différence tient souvent à trois erreurs courantes, faciles à corriger une fois identifiées.

D’abord, la surcuisson. Beaucoup laissent leur ensaimada dorer trop longtemps, croyant bien faire. Résultat ? Une croûte épaisse et un intérieur asséché. La clé réside dans une surveillance minutieuse dès les 15 dernières minutes. L’idéal : une coloration dorée claire, presque ivoire, et une température interne à 85°C (vérifiable avec une sonde). Passé ce seuil, la pâte perd son moelleux.

💡 Pro Tip : Pour éviter les mauvaises surprises, programmez le four à 170°C (chaleur tournante si possible) et réduisez le temps de 10% par rapport à la recette. Les fours domestiques chauffent souvent plus fort que les professionnels.

Deuxième piège : le manque de repos de la pâte. Une ensaimada pressée est une ensaimada ratée. La pâte doit lever lentement, au moins 12 heures au frigo (24h pour un résultat optimal). Cette étape permet aux saveurs de se développer et à la texture de s’alléger. Les boulangers majorquins utilisent même des chambres froides à 4°C pour un contrôle parfait.

⚡ Comparaison rapide :

Pâte reposée 6h Pâte reposée 24h Texture compacte, goût farineux Alvéoles régulières, arômes complexes Croûte épaisse Croûte fine et croustillante

Enfin, l’oubli du saindoux dans les proportions. Remplacer ce graisse par du beurre donne une pâte plus lourde et moins typique. Le saindoux (30% du poids de la farine) est indispensable pour cette texture fondante. À Majorque, on utilise traditionnellement la saïm de porc noir, plus onctueuse.

✅ Checklist anti-brioche sèche :

Four préchauffé à 170°C (pas plus !)

Pâte levée au frigo 12h minimum (idéalement 24h)

30% de saindoux pur porc dans la recette

Cuisson arrêtée à 85°C à cœur

Un dernier détail souvent négligé : la vapeur. Les pros injectent de la vapeur en début de cuisson pour une croûte parfaite. À la maison, un bol d’eau placé au fond du four fait très bien l’affaire. Résultat ? Une ensaimada qui rappelle les boulangeries de Palma, avec ses spirales dorées et son cœur fondant.

Où trouver les ingrédients clés à Majorque (ou les meilleures alternatives en France)

Sur l’île de Majorque, les ingrédients de l’authentique ensaimada se trouvent sans effort dans les petites épiceries locales ou les marchés traditionnels. La farine de force, appelée harina de fuerza, s’achète chez les minoteries comme Molí d’en Fraret à Palma, où les sacs de 5 kg coûtent entre 3 et 5 €. Le saindoux, élément clé, se vend frais chez les bouchers ou en pots dans les supermarchés Mercadona sous le nom de manteca de cerdo ibérico. Pour la levure, les boulangeries locales proposent souvent de la levure fraîche en cubes, bien plus efficace que la version sèche.

En France, les alternatives existent mais demandent un peu de ruse. La farine T55 classique manque de force : optez pour un mélange 50% T55 + 50% T65, ou cherchez de la farine à pain bio en magasins spécialisés (type La Vie Claire ou Biocoop). Le saindoux pur porc se trouve en grandes surfaces chez Cochonou ou Le Gaulois, mais vérifiez l’absence d’additifs. La levure fraîche de boulanger, vendue en cubes de 42 g chez Carrefour ou Intermarché, reste la meilleure option.

💡 Pro Tip: À Majorque, les marchés de Santa Catalina (Palma) et Mercat de l’Olivar regorgent de saindoux artisanal à prix mini (environ 2 € les 250 g). En France, les boucheries traditionnelles en vendent parfois sous le comptoir – il suffit de demander.

Ingrédient À Majorque Alternative en France Farine forte Harina de fuerza (Molí d’en Fraret) Mélange T55 + T65 ou farine à pain bio Saindoux Manteca ibérica (marchés locaux) Saindoux Cochonou ou boucherie Levure Levure fraîche (boulangeries) Levure fraîche en cube (rayon frais)

Un détail souvent négligé : l’eau de Majorque, particulièrement douce, influence la texture. En France, utilisez de l’eau minérale faible en minéraux (type Mont Roucous ou Evian) pour éviter un goût métallique. Les œufs, eux, doivent être extra-frais – les éleveurs majorquins comme Avícola Son Bosc livrent des œufs à la coquille rouge, plus riches en gras. En France, privilégiez les œufs bio plein air (marque Loué ou La Ferme de Sainte-Marthe).

⚡ Astuce économique: À Majorque, le sobrasada (ingrédient optionnel pour certaines recettes) se trouve à 1,50 € les 100 g dans les cellers cooperatius. En France, les épiceries espagnoles (Casa Pablo à Paris, El Corte Inglés à Lyon) en proposent autour de 4 € les 100 g – ou remplacez par du chorizo doux bien gras.

« La qualité du saindoux fait 80% du succès d’une ensaimada. » — Joan Marc, maître artisan à la Pastisseria Ca’n Joan de s’Aigo (Palma), 2023

Maîtriser l’ensaimada majorquine, c’est bien plus qu’une recette : c’est un voyage sensoriel vers les ruelles ensoleillées de Palma. Entre la finesse de la pâte étirée à la transparence, le parfum envoûtant de la saïm et la touche sucrée qui fond sous la dent, chaque détail compte. Le secret réside dans la patience—celle de laisser reposer la pâte, de travailler le beurre à la bonne température, et d’oser ajuster les temps de cuisson selon son four. Pour les puristes, un détour par les forns traditionnels de l’île reste la meilleure inspiration, mais avec ces techniques, votre cuisine peut rivaliser.

Et si l’aventure vous tente, pourquoi ne pas essayer une version miniaturisée, parfaite pour les apéritifs ? Un emporte-pièce et un peu de sucre glace suffisent à transformer cette spécialité en bouchées irrésistibles. À vos tabliers : la prochaine fournée pourrait bien être la meilleure.