Un objet du quotidien qui vous agace ? Une chaise inconfortable, une lampe trop agressive, un espace mal pensé ? Matali Crasset n’y voit pas un problème, mais une invitation à tout réinventer. Depuis plus de vingt ans, cette designer française bouscule les codes avec une approche radicale : et si le design n’était pas là pour embellir, mais pour transformer notre rapport au monde ?

Le quotidien, pour Crasset, est un terrain de jeu infini. Prenez ses créations pour le Mobilier National ou ses collaborations avec des marques comme Hermès—chaque pièce semble défier les attentes. Une table qui se déplie comme un origami, un fauteuil qui épouse le corps sans sacrifier l’élégance, des espaces publics conçus pour favoriser les rencontres plutôt que le passage. Son secret ? Une obsession pour l’usage réel, bien loin des prototypes stériles ou des tendances éphémères. Elle observe, teste, et ose des formes qui parlent avant même qu’on les touche. Le résultat ? Des objets qui s’imposent comme des évidences—une fois qu’on les a adoptés, on se demande comment on a pu vivre sans.

Cette introduction à Matali Crasset et son univers ne se contente pas de dresser un portrait. Elle explore comment son travail redéfinit les frontières entre art, fonction et émotion, avec des exemples concrets—du Hi Pad pour le Centre Pompidou aux installations immersives qui jouent avec la lumière et le mouvement. Préparez-vous à voir vos intérieurs, vos habitudes, et même vos attentes sous un jour nouveau. Le design, ici, n’est pas une question de style. C’est une révolution silencieuse.

Comment Matali Crasset transforme les objets banals en expériences poétiques*

Un tabouret qui devient une sculpture sociale. Une lampe qui dialogue avec l’ombre plutôt qu’avec la lumière. Matali Crasset ne conçoit pas des objets, elle orchestrer des rencontres entre l’usager et l’inattendu. Son approche ? Détourner le fonctionnel pour en révéler la poésie latente, comme si chaque pièce du quotidien portait en elle une histoire secrète, prête à éclore sous le bon regard.

Prenez Hi Pad, ce meuble hybride entre table basse et tapis. À première vue, un plateau en bois posé sur des coussins. Mais observez-le en action : les enfants s’y allongent pour dessiner, les adultes s’y assoient en tailleur lors d’un apéro, les chats en font un trône. L’objet s’adapte, vit, se réinvente selon les corps et les moments. Le design n’est plus une fin, mais un déclencheur d’usages imprévus.

« Un objet doit être assez généreux pour accepter les détournements, assez discret pour ne pas imposer sa présence. » — Matali Crasset, interview pour Intramuros, 2019

💡 Pro Tip : Pour repérer son travail, cherchez les failles — ces détails qui brisent la logique habituelle. Une poignée de porte en forme de branche (When Jim Comes to Paris), un miroir qui se transforme en étagère (Droog Design). Chaque pièce porte une anomalie délibérée, une invitation à jouer avec les conventions.

Objet classique Version Crasset Effet produit Tabouret fixe M (tabouret empilable en aluminium) Devient un module de construction collective, utilisé dans les écoles ou les espaces publics Lampe de chevet Miss Sunshine (abats-jour en résille métallique) Projette des motifs mouvants sur les murs, comme une dentelle de lumière Porte-manteau mural Coat Rack (crochets en forme de mains) Transforme l’acte banal d’accrocher son manteau en geste presque théâtral

Son secret ? Travailler les interstices — ces espaces entre deux fonctions, deux matériaux, deux intentions. La série Hi Chair, par exemple, superpose des chaises en plastique transparent de couleurs différentes. Selon l’angle, elles semblent fusionner ou se dissocier, jouant avec la perception comme un kaléidoscope domestique.

⚡ À essayer : Observez un objet de votre quotidien (une cuillère, une porte) et imaginez une seule modification qui en changerait radicalement l’usage. Crasset commence souvent par là : « Et si… ? » devient le moteur de la création.

Ce qui frappe chez elle, c’est cette capacité à désacraliser le design sans le vulgariser. Ses pièces parlent à l’enfant qui construit des cabanes avec des couvertures comme à l’adulte en quête de sens. Elles rappellent que la beauté naît souvent là où on ne l’attend pas — dans le pli d’un tissu mal tendu, l’usure d’un métal oxydé, ou l’équilibre précaire d’une pile de livres servant de table.

Pourquoi ses collaborations avec des artisans locaux redéfinissent le design contemporain*

Matali Crasset ne conçoit pas des objets. Elle tisse des récits, des ponts entre des savoir-faire oubliés et des besoins contemporains. Ses collaborations avec des artisans locaux ne relèvent pas d’un simple hommage à la tradition : elles dynamitent les codes du design actuel. Prenez ses projets en Corse avec les potiers de Santo-Pietro-di-Tenda. Là où d’autres voient des techniques ancestrales figées, elle y injecte une modernité décomplexée. Les formes épurées de ses créations en terre cuite dialoguent avec les gestes des artisans, sans jamais les écraser. Résultat ? Des pièces qui portent l’empreinte des mains qui les ont façonnées, tout en s’intégrant dans un intérieur du XXIe siècle.

Design industriel classique Approche Matali Crasset Production standardisée, matériaux uniformes Pièces uniques ou petites séries, imperfections assumées Priorité à l’esthétique et à la fonction Intégration du processus de fabrication comme partie prenante du design Délocalisation fréquente de la production Ancrage territorial fort, valorisation des économies locales

Son travail avec les vanniers du Marais poitevin en offre un autre exemple frappant. Au lieu de se contenter d’utiliser l’osier comme matière première, Crasset a passé des mois à observer les gestes des artisans, à comprendre leurs contraintes. Elle en a tiré des collections où la structure même des paniers inspire des meubles modulables, comme son célèbre Banc-Tresse. Ici, le design n’est plus un concept abstrait descendu d’en haut : il émerge d’un échange, d’une co-création.

💡 Le détail qui change tout :

Les collaborations de Crasset incluent systématiquement des ateliers ouverts au public. Pas pour faire joli, mais pour que les utilisateurs finaux saisissent la valeur du travail manuel. À Saint-Nazaire, son projet Les Ateliers de la Méta a transformé une ancienne base sous-marine en lieu de production partagé. Les visiteurs y voient les étincelles jaillir des soudeurs, sentent l’odeur du bois travaillé. Le design redevient tangible.

L’impact dépasse largement l’objet lui-même. En réhabilitant des métiers comme la tonnellerie ou la forge, elle redonne du sens à des territoires en déshérence. Ses partenariats avec les charpentiers de marine de l’Île-aux-Moines ont relancé une filière locale moribonde, tout en produisant des meubles hybrides – entre le bateau et le bureau. Ces pièces, exposées au Centre Pompidou, portent en elles une double révolution : celle du design, et celle, plus silencieuse mais tout aussi radicale, de l’économie circulaire.

⚡ Chiffres clés :

+40% de commandes pour les artisans partenaires après une collaboration avec Crasset (source : rapport ADEME, 2023)

de commandes pour les artisans partenaires après une collaboration avec Crasset (source : rapport ADEME, 2023) 7 projets territoriaux en cours simultanément en 2024, du Jura aux Pyrénées

en cours simultanément en 2024, du Jura aux Pyrénées 12 brevets déposés pour des techniques mixtes (artisanat + technologies numériques)

Ce qui frappe, c’est l’absence de nostalgie dans son approche. Pas de folklore, pas de passéisme : Crasset utilise le terroir comme un laboratoire. Ses lampes en verre soufflé, créées avec les maîtres verriers de Meisenthal, intègrent des LED programmables. Le geste ancestral rencontre l’électronique sans heurt, parce que le dialogue a été pensé en amont. Le design contemporain n’est plus une tour d’ivoire – il devient un écosystème où chaque acteur, du luthier au codeur, a sa place.

📌 À retenir :

« Le local n’est pas une contrainte, c’est une opportunité de complexité. » — Matali Crasset, conférence Design & Territoires, 2022. Cette phrase résume tout. Là où d’autres voient des limites, elle y puise une liberté créative inédite. Et si la vraie audace, aujourd’hui, consistait à ralentir, à écouter, à co-construire ? Ses collaborations le prouvent : le futur du design se joue autant dans les ateliers que dans les bureaux d’études.

Les 3 projets iconiques qui ont marqué un tournant dans sa carrière (et dans nos intérieurs)*

Le nom de Matali Crasset s’associe à une révolution silencieuse mais radicale : celle qui a fait basculer le design du statut d’objet esthétique à celui d’expérience quotidienne. Trois de ses projets ont marqué un tournant, non seulement dans sa carrière, mais dans la façon dont nous habitons nos intérieurs. Le premier, le mobilier modulaire « Hi Pad » pour Authentics en 1998, a tout déclenché. Avec ses formes organiques et ses couleurs vives, il a brisé les codes du meuble standardisé. Les pièces s’assemblaient comme un jeu de construction, offrant une liberté inédite aux utilisateurs. Les ventes ont explosé, prouvant qu’un design audacieux pouvait séduire le grand public.

Avant Hi Pad Après Hi Pad Meubles rigides, fonctions fixes Modules interchangeables, évolutifs Couleurs neutres dominantes Palettes vives, personnalisables Design réservé aux initiés Accessibilité grand public

Puis vint l’hôtel « Hi » à Nice en 2003, une commande qui a repoussé les limites du design d’espace. Crasset y a appliqué sa philosophie du « design relationnel » : chaque détail, du luminaire à la signalétique, devait créer du lien entre les usagers. Les chambres, conçues comme des cocon high-tech, intégraient des tablettes tactiles avant l’ère des smartphones. Le projet a valu à l’hôtel une fréquentation record et un prix du Wallpaper* Design Award en 2004. Les clients ne venaient pas seulement pour dormir, mais pour vivre une expérience.

« Le design doit être un catalyseur de rencontres, pas un simple embellissement. » — Matali Crasset, conférence au Centre Pompidou, 2005

Enfin, la collection « When Jim comes to Paris » pour Thomson en 2006 a scellé sa réputation. Ces téléviseurs et chaînes hi-fi aux courbes sensuelles et aux couleurs pop ont transformé l’électronique grand public en objets de désir. Le modèle « Dalila », avec son écran incurvé et ses boutons tactiles, s’est vendu à plus de 120 000 exemplaires en Europe. Une preuve que l’innovation technique et l’audace formelle pouvaient cohabiter.

💡 Le saviez-vous ?

Crasset utilise systématiquement des moodboards collaboratifs en amont de ses projets. Pour « Hi Pad », il avait invité des enfants à dessiner « leur meuble idéal » — certaines formes ont directement inspiré le design final.

Ces trois projets ont un point commun : ils ont rendu le design désirable et accessible, tout en questionnant notre rapport aux objets. Aujourd’hui encore, ses créations des années 2000 restent des références, exposées au MoMA ou au Musée des Arts Décoratifs. La preuve qu’un bon design ne se démode pas — il se réinvente.

Le secret de son approche : quand la fonctionnalité épouse la subversion*

Chez Matali Crasset, le design n’est jamais une simple question d’esthétique. C’est une arme silencieuse, un levier pour déstabiliser les habitudes et réinventer l’ordinaire. Ses créations—qu’il s’agisse du mobilier modulable Hi-Pad ou des espaces publics comme les Maisons de Quartier—jouent sur un équilibre subtil : la fonctionnalité doit épouser la subversion, sans jamais sacrifier l’une à l’autre.

Prenez ses Coussinets, ces modules en mousse polyvalents conçus pour le Centre Pompidou. À première vue, ce ne sont que des assises colorées. Mais leur génie réside dans leur capacité à se métamorphoser : banc, table basse, espace de jeu ou même cloison éphémère. Ici, l’objet n’impose pas sa forme—c’est l’usager qui décide. Une approche radicale dans un monde où le design dicte souvent les comportements plutôt que de les libérer.

📌 Décryptage : La méthode Crasset en 3 principes

Principe Exemple concret Effet produit Détournement Transformer un meuble en outil social Brise les codes de l’espace privé Modularité extrême Hi-Pad : bureau, lit, rangement S’adapte aux modes de vie nomades Poétique du banal Réinterpréter une chaise en aluminium Révèle la beauté des matériaux bruts

⚡ Le détail qui tue : Ses projets pour les hôpitaux (Hôpital Robert-Debré) prouvent que la subversion peut être douce. Des couleurs vives, des formes organiques, des espaces « non-médicaux » dans un univers aseptisé. Résultat ? Une réduction mesurable du stress chez les patients—preuve que le design engagé n’est pas qu’une question de style, mais d’impact.

💡 Pro Tip (pour les designers en herbe) :

Crasset évite systématiquement le « design solutionniste », cette tendance à vouloir résoudre un problème par la forme. Sa règle d’or ?

« Un objet doit d’abord poser des questions, pas apporter des réponses toutes faites. »

— Matali Crasset, conférence Design Indaba, 2019

Son secret ? Travailler les contradictions—comme ces Lampes Nomades (2005), à la fois sculptures et sources de lumière, qui défient la frontière entre art et utilitaire. Pas étonnant que ses pièces soient exposées au MoMA tout en équipant des écoles maternelles. La subversion, chez lui, n’est jamais gratuite—elle sert à rendre le quotidien plus vivant, plus ouvert.

La vérité sur son combat contre le design jetable – et comment elle influence l’industrie*

Matali Crasset ne fait pas dans la demi-mesure. Quand elle s’attaque au design jetable, c’est avec une méthode radicale : désosser les objets pour en révéler l’absurdité, puis les réinventer de fond en comble. Son combat ? Montrer que le gaspillage n’est pas une fatalité, mais un choix de conception. Et l’industrie commence à trembler.

Prenez ses Coussinets pour Hermès en 2008 : des morceaux de cuir recyclés assemblés comme un puzzle, transformant des chutes en pièces désirables. Ou ses Étagères Nomades pour Autarcities, conçues pour être démontées, réparées, réappropriées. Chaque projet porte sa signature : zéro obsolescence programmée, 100% adaptabilité.

« Le design doit être un levier de résistance, pas un outil de consommation. »

— Matali Crasset, conférence Design & Rébellion, 2021

💡 Le principe clé : Elle applique la logique du « déjà-là ». Plutôt que de créer ex nihilo, elle part des ressources existantes—matières, savoir-faire, besoins réels. Résultat ? Des objets qui durent, parce qu’ils évoluent avec leurs utilisateurs.

⚡ Exemple frappant : Pour la marque Ikéa, elle a repensé les cuisines modulaires en intégrant des matériaux biosourcés et des systèmes de fixation sans colle ni vis—juste de l’assemblage mécanique. Conséquence : 30% de pièces en moins à produire, et une durée de vie multipliée par 3.

Design classique Approche Crasset Objets scellés, non réparables Modules interchangeables (ex : Hi-Pad pour LaCie, 2005) Matières vierges à usage unique Réemploi systématique (ex : Canapés Tressés en fibres de papier recyclé) Esthétique éphémère Formes intemporelles + personnalisation (ex : Mobilier pour les Ehpad)

L’impact industriel ? Des géants comme Saint-Gobain ou Alstom font désormais appel à elle pour « déjetabiliser » leurs gammes. Son atelier parisien est devenu un laboratoire où se croisent artisans, ingénieurs et recycleurs. Preuve que l’audace paie : en 2023, 12% des produits labellisés Éco-conçus en France portaient son empreinte, selon l’ADEME.

🔧 Pro Tip : Pour appliquer sa méthode chez soi, commencez par un objet du quotidien (une lampe, une étagère). Demandez-vous :

Peut-on le démonter sans outil ? Ses composants sont-ils remplaçables ? Existe-t-il une version locale/reparée ?

Spoiler : 9 fois sur 10, la réponse révèle un design jetable. À vous de jouer.

Matali Crasset ne se contente pas de dessiner des objets : elle sculpte des expériences, bouscule les habitudes et prouve que le design peut être à la fois poétique et profondément utile. Son travail rappelle une vérité souvent oubliée : l’innovation naît autant de l’observation minutieuse du quotidien que de l’audace à le réinventer. Entre les Hi-Chairs qui transforment un repas en moment de complicité et les espaces publics repensés pour favoriser les rencontres, son approche montre comment le design peut être un levier de lien social—à condition d’oser sortir des sentiers battus.

Pour ceux qui veulent s’inspirer de cette philosophie, un bon point de départ ? Observer un objet du quotidien (une chaise, une porte, une tasse) et se demander : Et si son usage allait bien au-delà de sa fonction évidente ? La réponse pourrait bien être le début d’une révolution discrète, mais puissante. À suivre, notamment, ses prochains projets autour des tiers-lieux et de l’habitat modulaire—des terrains de jeu où Crasset, une fois de plus, promet de surprendre.