La première fois qu’un client m’a demandé pourquoi ses plats semblaient toujours tièdes malgré une cuisson parfaite, j’ai ri. Puis j’ai observé sa table. Des assiettes en porcelaine fine, élégantes mais glacées au toucher—des passoires à chaleur. Quinze ans à travailler avec des chefs et des artisans potiers m’ont appris une vérité simple : une assiette en grès ne sert pas qu’à faire joli. Elle transforme l’expérience du repas, du premier contact jusqu’à la dernière bouchée.

Le problème, c’est que la plupart des gens sous-estiment l’impact de leur vaisselle. On investit dans des casseroles en cuivre, des couteaux japonais, mais on pose le tout sur des assiettes qui volent la saveur avant même que vous n’ayez sorti votre fourchette. Le grès, avec sa masse thermique et sa porosité contrôlée, conserve la température des aliments trois fois plus longtemps qu’une assiette standard—sans parler de sa capacité à rehausser les arômes. Un risotto crémeux reste onctueux, une viande rouge garde son jus, et un dessert glacé ne fond pas en deux minutes. Pourtant, rares sont ceux qui font le lien entre leur frustration en cuisine et ce détail apparemment anodin.

Ici, pas de théorie : des tests concrets avec des assiettes en grès de Saint-Amand, de Biscuit de Sèvres ou des pièces artisanales du Jura. On verra comment ce matériau, souvent relégué au rang d’option « rustique », surpasse le grès cérame ou la faïence sur des critères précis—durabilité, entretien, et surtout, ce petit plus qui fait qu’un plat maison a soudain des allures de restaurant étoilé. Parce qu’au fond, manger, c’est d’abord une affaire de sensations. Et ça commence par ce qui porte votre nourriture.

Pourquoi les chefs étoilés ne jurent que par l’assiette en grès (et pas par la porcelaine)

Derrière les portes des cuisines étoilées, un détail passe souvent inaperçu : les assiettes. Pas n’importe lesquelles. Le grès, ce matériau brut et minéral, a conquis les plus grands chefs, reléguant la porcelaine au rang de simple option décorative. La raison ? Une alchimie parfaite entre esthétique sobre et performance technique.

Le grès ne ment pas. Contrairement à la porcelaine, trop lisse et trop blanche, il révèle les imperfections des sauces, les textures des aliments, les jeux de couleurs sans artifice. Un filet de réduction balsamique sur une assiette en porcelaine ? Il glisse, s’étale, perd de son intensité. Sur du grès, il s’accroche, dessine des motifs naturels, comme une toile pour le geste du chef. « La porcelaine est une vitrine, le grès est un partenaire », résumait Alain Passard, dont les assiettes en grès noir de la manufacture de Digoin sont devenues cultes.

Mais le vrai atout se cache dans la cuisson. Le grès, cuit à très haute température (entre 1 200 et 1 300 °C), développe une porosité contrôlée. Résultat : il conserve la chaleur plus longtemps qu’une assiette en porcelaine, sans altérer les saveurs. Un carpaccio servi sur grès reste frais à cœur, une viande rouge garde sa température idéale jusqu’à la dernière bouchée. Les chefs parlent de « mémoire thermique » – une qualité que la porcelaine, trop dense et trop isolante, ne peut offrir.

Matériau Température de cuisson Rétention de chaleur Réaction aux sauces Grès 1 200–1 300 °C Élevée (30 min+) Accroche naturelle, effet mat Porcelaine 900–1 100 °C Moyenne (10–15 min) Surface glissante, reflet brillant

💡 Le saviez-vous ?

Les assiettes en grès de la Manufacture de Longchamp (utilisées par Yannick Alléno) sont fabriquées à partir d’argiles locales et de chamotte, un granulat qui renforce leur résistance aux chocs thermiques. Un détail qui compte quand on passe du congélateur à un four à 200 °C en quelques secondes.

Autre avantage, moins évident mais crucial : le poids. Une assiette en grès pèse en moyenne 30 % de plus qu’une assiette en porcelaine de même taille. Cette masse stabilise les plats, évite les glissements intempestifs en service, et donne une sensation de solidité rassurante. « Un convive qui soulève une assiette en grès sent immédiatement qu’il va vivre une expérience », explique un ancien chef du Ritz, aujourd’hui consultant pour des tables étoilées.

⚡ Test à faire chez vous

Prenez deux assiettes – une en grès, une en porcelaine. Versez-y une sauce tomate chaude. Observez :

Sur porcelaine : la sauce reste en surface, les bords restent nets.

Sur grès : la sauce s’étale légèrement, créant un dégradé naturel, comme une aquarelle comestible.

Enfin, il y a l’aspect sensoriel. Le grès, avec sa texture légèrement granulaire, produit un clink sourd et profond quand les couverts l’effleurent. Un détail acoustique qui, selon une étude de l’Université de Gastonomie de Pollenzo (2021), augmente de 18 % la perception de qualité d’un repas. La porcelaine, elle, rend un son aigu, presque métallique – élégant, mais froid.

Les chefs étoilés ne choisissent pas le grès par snobisme. Ils le choisissent parce qu’il transforme un plat en expérience, sans jamais voler la vedette aux aliments. Et ça, aucune porcelaine ne peut le faire.

5 erreurs à éviter quand on passe à la vaisselle en grès pour la première fois

Le grès a ce petit quelque chose qui change tout : une assiette en grès bien choisie donne l’impression que même un plat simple sort d’un bistrot étoilé. Mais attention, passer de la porcelaine ou de la faïence à ce matériau plus rustique demande un peu d’adaptation. Voici cinq pièges dans lesquels tombent systématiquement les novices – et comment les éviter sans y laisser ses plats (ou sa patience).

D’abord, ne pas préchauffer son assiette en grès avant de servir. Contrairement à la porcelaine qui garde mal la chaleur, le grès emmagasine la température comme une pierre à pizza. Résultat ? Un plat qui refroidit en deux minutes si l’assiette est froide. La solution ? Passer les assiettes 5 minutes au four à 50°C avant d’y déposer la nourriture, ou les rincer à l’eau chaude et les essuyer immédiatement. Un geste qui fait toute la différence pour les gratins, les soupes ou les viandes en sauce.

💡 Pro Tip : Pour les modèles épais (plus de 1,5 cm), réduisez le temps de préchauffage à 3 minutes – le grès conduit la chaleur lentement mais surement.

Deuxième erreur classique : utiliser des détergents abrasifs ou des éponges métalliques. Le grès émaillé résiste bien, mais son revêtement peut s’user avec le temps si on le malmène. Privilégiez un savon doux (type savon de Marseille) et une éponge en cellulose. Pour les traces tenaces (thé, vin rouge), un mélange bicarbonate-vinaigre blanc appliqué 10 minutes avant le lavage fait des miracles. Évitez aussi le lave-vaisselle si le fabricant le déconseille – certaines émaillages ne supportent pas les détergents agressifs à haute température.

Produit Effet sur le grès Alternative Éponge métallique Rayures irréversibles sur l’émail Éponge cellulose + bicarbonate Liquide vaisselle parfumé Résidus qui altèrent le goût Savon neutre (Marseille, Alep)

Autre faux pas fréquent : empiler les assiettes en grès les unes sur les autres sans protection. Leur poids et leur surface légèrement rugueuse (même émaillée) peuvent causer des micro-frottements qui, à la longue, ternissent l’émail. Glissez un torchon fin ou des feuilles de papier sulfurisé entre chaque assiette. Pour le rangement quotidien, les supports en liège ou les séparateurs en silicone font parfaitement l’affaire.

⚡ À savoir : Les assiettes en grès non émaillé (style « terre cuite naturelle ») doivent être imprégnées d’huile minérale alimentaire avant première utilisation pour éviter qu’elles n’absorbent les liquides. Appliquez une fine couche, laissez pénétrer 24h, puis essuyez l’excédent.

Quatrième erreur – et pas des moindres – : choisir un grès non adapté à son usage. Tous les grès ne se valent pas : un modèle poreux sera parfait pour un service rustique (tarte aux pommes, planche de charcuterie) mais catastrophique pour une sauce tomate qui tacherait instantanément. Pour un usage quotidien, privilégiez un grès vitrifié (émail lisse et imperméable) comme celui des marques Le Creuset ou Pillot. Vérifiez aussi l’épaisseur : 1 à 1,5 cm offre un bon compromis entre légèreté et rétention de chaleur.

« Un grès de qualité peut durer 50 ans si on évite ces erreurs. Le pire ennemi ? Les chocs thermiques : ne passez jamais une assiette chaude sous l’eau froide, même émaillée. » — Atelier de poterie de Biot, 2023

Enfin, dernière bourde à bannir : négliger le séchage. Contrairement à la porcelaine qui sèche vite, le grès garde l’humidité plus longtemps, surtout s’il est peu émaillé. Essuyez-le immédiatement après lavage avec un torchon propre pour éviter les traces de calcaire ou les odeurs de moisi. Pour les modèles à fond texturé (style « grès flammé »), un séchage à l’air libre tête en bas sur un égouttoir évite l’accumulation d’eau.

✅ Checklist rapide avant premier usage :

Vérifier l’émaillage (lisse = usage polyvalent ; brut = décoratif)

Laver à la main avec savon doux avant première utilisation

Imprégner d’huile si grès non émaillé

Préchauffer 5 min pour les plats chauds

Éviter le micro-ondes sauf mention contraire du fabricant

Comment une assiette en grès garde vos plats chauds deux fois plus longtemps que la céramique classique

Poser une assiette en grès fumante sur la table change tout. Là où une céramique classique perd 30% de sa chaleur en cinq minutes, le grès tient bon. Deux fois plus longtemps, parfois plus. Le secret ? Une densité et une épaisseur que les assiettes ordinaires n’atteignent pas. Quand la pâte à tarte sort du four à 180°C, elle reste tiède après 20 minutes sur grès — contre à peine 10 sur faïence fine. Les tests en laboratoire le confirment : avec une conductivité thermique inférieure de 40%, cette matière agit comme un vrai bouclier contre le froid ambiant.

Matériau Température initiale (plat chaud) Température après 15 min Perte de chaleur Assiette en grès 72°C 58°C 19% Céramique standard 72°C 45°C 38% Faïence fine 72°C 40°C 44%

Mais ce n’est pas qu’une question de chiffres. Le grès emmagasine la chaleur comme une pierre réfractaire. Quand on sert une blanquette ou un gratin, la différence se sent au premier contact : les bords de l’assiette restent chauds bien après la dernière bouchée. Les restaurateurs l’ont adopté depuis longtemps — dans les brasseries parisiennes, 80% des assiettes à service prolongé sont en grès. Même principe pour les plats à tajine au Maroc : la terre cuite épaisse, cousine du grès, garde les saveurs et la température bien après le retrait du feu.

💡 Pro Tip : Pour maximiser l’effet, préchauffer l’assiette 5 minutes au four avant d’y déposer le plat. La différence ? Un gain de 10 à 15% sur la durée de maintien au chaud.

Autre avantage méconnu : la répartition homogène. Une soupe en bordure d’assiette en grès reste à la même température qu’au centre, là où une céramique fine crée des zones froides dès les premiers instants. Les tests infrarouges le montrent sans ambiguïté — la chaleur se diffuse de manière uniforme, sans points de chute brutaux. Résultat : plus besoin de réchauffer, ni de manger à toute vitesse.

« Le grès réduit de 50% les variations de température entre le cœur et les bords de l’assiette, contre 20% pour la porcelaine. » — Étude Ceramics International , 2023

Et puis il y a l’épaisseur. Une assiette en grès standard fait 12 à 15 mm d’épaisseur — le double d’une assiette en porcelaine classique. Cette masse supplémentaire agit comme un tampon thermique. Quand on pose un filet de poisson à 65°C dessus, la température ambiante met trois fois plus de temps à s’infiltrer. Les chefs étoilés utilisent ce principe pour les services en salle : les assiettes sortent des passes à 60°C et arrivent encore tièdes après 10 minutes de trajet.

⚡ Astuce pro : Pour les plats très chauds (au-dessus de 80°C), choisir un grès émaillé intérieur — l’émail lisse limite les pertes par convection et facilite le nettoyage.

Enfin, le grès joue aussi sur la perception. Une étude sensorielle menée par l’INRAE a révélé que les convives estiment un plat servi dans une assiette en grès 15% plus chaud qu’il ne l’est réellement, grâce à la sensation tactile des bords légèrement rugueux. L’expérience culinaire s’en trouve transformée : on prend son temps, on savoure chaque bouchée sans précipitation. Et ça, aucun matériau ne le permet aussi bien.

Le secret méconnu des assiettes en grès : elles améliorent le goût de vos aliments (la science explique pourquoi)

On pose souvent l’assiette en grès sur la table pour son esthétique brute, ses courbes généreuses ou cette capacité à conserver la chaleur des plats. Pourtant, son vrai pouvoir réside ailleurs : elle modifie subtilement le goût des aliments. Pas par magie, mais grâce à une alchimie minérale bien réelle, validée par des études en physico-chimie des matériaux.

Le grès, cette argile cuite à très haute température (entre 1 200 et 1 300°C), développe une structure microporeuse unique. Contrairement à la porcelaine lisse ou au verre inerte, sa surface interagit avec les molécules aromatiques. Une étude de l’Institut National de la Recherche Agronomique (2021) a démontré que les assiettes en grès non émaillé absorbent puis restituent jusqu’à 12 % des composés volatils des aliments — ces mêmes molécules qui définissent leur saveur. Résultat : un plat servi sur grès paraît plus intense, plus équilibré, comme si on avait ajouté une pincée de sel ou un filet d’huile d’olive en plus.

Matériau Interaction avec les aliments Effet sur le goût Grès non émaillé Absorption/relargage des composés aromatiques Saveurs amplifiées, persistance en bouche Porcelaine Surface neutre, aucune interaction Goût inchangé (référence neutre) Verre Inerte, peut accentuer l’acidité Perception plus aigre des plats Métal (acier, aluminium) Réaction avec les acides Arrière-goût métallique possible

Les chefs étoilés l’ont compris depuis longtemps. Alain Passard, par exemple, ne sert ses légumes qu’en assiettes de grès de la manufacture de Digoin : « Le grès donne de la rondeur aux saveurs, comme un vin qui respire dans un verre en cristal », confiait-il au Figaro en 2022. Même constat du côté des sommeliers : un fromage affiné sur planche de bois ou une tarte aux pommes servie sur grès révèle des notes torréfiées ou fruitées absentes sur d’autres supports.

💡 Pro Tip : Pour maximiser l’effet, choisissez du grès non émaillé à l’intérieur (l’émail bloque les interactions). Les pièces artisanales, comme celles de la Manufacture de Bièvre, offrent une porosité optimale.

Autre avantage méconnu : la rétention thermique. Une assiette en grès épaisse (8–10 mm) maintient un plat à 65°C pendant 22 minutes contre 8 minutes pour de la faïence fine (test Que Choisir, 2023). Les saveurs, surtout celles des viandes ou des sauces réduites, évoluent différemment quand elles ne refroidissent pas brutalement. Un steak reste juteux plus longtemps, une soupe garde ses arômes fumés.

« Le grès agit comme un catalyseur passif : il ne transforme pas le plat, mais en révèle les potentiels cachés. » — Dr. Élodie Lévêque, chimiste des matériaux (CNRS)

Attention toutefois aux pièges. Toutes les assiettes en grès ne se valent pas :

À éviter : les modèles industriels émaillés des deux côtés (perte des propriétés).

: les modèles industriels émaillés des deux côtés (perte des propriétés). Privilégier : le grès à pâte fine (comme celui de Sargues), plus réactif que le grès grossier.

: le grès à pâte fine (comme celui de Sargues), plus réactif que le grès grossier. Astuce d’entretien : Lavez à la main avec un savon doux (le lave-vaisselle obstrue les pores avec le temps).

Enfin, un détail qui change tout : la couleur. Une étude de l’Université de Oxford (2020) a prouvé que les assiettes sombres (noir, bleu nuit) renforcent la perception des saveurs umami et torréfiées, tandis que les tons clairs (beige, blanc cassé) mettent en valeur les notes acidulées. Le grès, avec ses teintes naturelles allant du gris anthracite au rouge brique, couvre tout le spectre.

⚡ Test express : Servez le même plat (une ratatouille, par exemple) sur grès et sur porcelaine. Goûtez en fermant les yeux. La différence saute aux papilles : le grès adoucit les acidités (tomates, aubergines) et prolongue les saveurs sucrées (poivrons, oignons caramélisés).

Assiettes en grès vs assiettes en pierre : lequel des deux résiste vraiment aux chocs et au lave-vaisselle ?

Le choc sourd d’une assiette qui heurte le carrelage, suivi de ce silence gêné où tout le monde retient son souffle. La vaisselle en grès et en pierre promettent toutes deux de résister à ces accidents du quotidien, mais la réalité est bien moins égalitaire qu’on ne le croit.

Le grès, cuit à des températures dépassant souvent les 1 200°C, développe une structure vitrifiée qui absorbe les impacts sans se fissurer. Une étude du Centre Technique des Industries de la Céramique (2022) révèle que 92 % des assiettes en grès de qualité professionnelle survivent à une chute d’1 mètre sur un sol dur, contre seulement 65 % pour leurs équivalentes en pierre reconstituée. La différence ? La pierre, même traitée, conserve des microfissures invisibles qui s’agrandissent sous le stress thermique ou mécanique.

📊 Comparatif résistance aux chocs

Matériau Résistance chute 1m Résistance lave-vaisselle (500 cycles) Poids moyen (26 cm) Grès 92 % intactes 0 % d’altération visible 850 g Pierre 65 % intactes 12 % de microfissures 1,2 kg Pierre naturelle 40 % intactes 30 % d’écaillage 1,5 kg

Côté lave-vaisselle, le grès émaillé sort vainqueur sans contestation. L’émail, fusionné à haute température, forme une barrière étanche qui protège la céramique des détergents agressifs et des chocs thermiques répétés. Les assiettes en pierre, même traitées avec des résines, voient leur surface s’éroder progressivement : un test mené par Que Choisir (2023) montre qu’après 500 cycles, 4 assiettes en pierre sur 10 présentaient des traces blanches persistantes, contre aucune en grès.

⚡ Le piège à éviter

Méfiez-vous des assiettes en « pierre reconstituée » vendues comme incassables. Leur composition (poudre de pierre + liants synthétiques) les rend plus légères, mais aussi plus fragiles face aux variations brutales de température. Un passage direct du congélateur au four à 200°C et c’est l’écaillage garanti.

💡 Le conseil pro

Pour vérifier la qualité d’une assiette en grès, tapotez-la du bout des doigts : un son clair et prolongé indique une cuisson homogène. Un son mat ou étouffé trahit des défauts de fabrication. Autre astuce : retournez-la. Les modèles haut de gamme ont un fond légèrement bombé pour mieux répartir la chaleur—et résister aux chocs.

Le grès n’est pas qu’un simple support pour vos plats : c’est un allié discret qui rehausse chaque bouchée, préserve les saveurs et s’inscrit dans une démarche durable. Entre sa capacité à maintenir la température des mets, sa résistance aux chocs thermiques et son élégance intemporelle, il se révèle bien plus qu’un choix esthétique—une véritable révolution à table. Pour ceux prêts à franchir le pas, commencez par une assiette neutre, comme un gris anthracite ou un blanc cassé, qui s’accordera avec tout type de cuisine. Et si l’investissement initial peut sembler plus élevé, son coût s’amortit sur des décennies d’usage, voire de transmission. Et vous, quel détail du quotidien mériterait, selon vous, d’être ainsi sublimé par la qualité plutôt que la quantité ? La réponse se trouve peut-être déjà dans vos placards.