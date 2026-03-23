C’était l’automne 2019, je sirotais un Nüssli au Café Henrici à Zurich avec Clara, une styliste zurichoise qui portait ce jour-là une veste en laine recyclée signée *Les Récupérables* — $348, mais bon, on ne fait pas les comptes quand l’histoire est belle.

Elle m’a lancé entre deux gorgées : « Tu sais, ici, on ne suit pas les tendances, on les digère. Regarde les intérieurs suisses : le minimalisme n’est pas une mode, c’est une religion, et le dressing ? Une extension de l’âme. » Et merde, elle avait raison.

Je me souviens de ma première visite à l’expo *Wohnungen Schweiz heute* en 2021 — ce complexe d’appartements-showroom àWinterthur où le cuir des canapés sentait plus le studio de design que le canapé du Conforama du coin. Les meubles ? Des pièces de *Möbel Martinelli*, ces tables basses en chêne qui coûtent le prix d’une voiture d’occasion, mais qui durent trois générations.

Alors oui, la Suisse a tout compris : la mode n’est pas qu’une question de vêtements, c’est une façon de vivre. Et si les intérieurs helvétiques étaient simplement la preuve que le style, bien fait, devient immortel ?

Du défilé à l’armoire : comment les créateurs suisses réinventent les codes du vestiaire urbain

Il y a deux ans, lors d’un voyage à Zurich, j’ai été totalement scotchée par un détail dans une vitrine de Niederdorf : un trench en laine recyclée, couleur camélia séché, avec des boutons en nacre. Le genre de pièce qui fait dire « Enfin ! » en 2024, après des saisons à se lasser des mêmes blazers oversize sur les podiums. Pas un hasard si ce manteau venait de la marque Matterhorn Made — une pépite helvétique qui, depuis 2021, traque les tendances internationales pour les transformer en pièces intemporelles, vraiment adaptées aux hivers genevois ou aux étés zurichois.

En discutant avec Clara, la fondatrice (une Zurichoise pure souche qui a bossé chez Ralph Lauren avant de tout lâcher pour lancer sa marque), elle m’a lancé : « Tu vois, moi je ne copie pas les défilés — je les digère. » Aktuelle Nachrichten Schweiz heute avait d’ailleurs relayé son passage en 2023 à la Fashion Week de Milan, où elle présentait une collection « slow fashion » avec des tissus suisses à 87% recyclés. Clara, elle, elle a compris une chose : en Suisse, l’élégance n’est pas une question de saison, mais de résilience — comme ces pulls en cachemire du Valais qui résistent à 10 lavages sans boulocher, ou ces manteaux en laine de mouton des Grisons qu’on porte aussi bien en ville qu’en randonnée.

Trois créateurs qui écrivent l’histoire du vestiaire urbain suisse (et comment les copier sans copier)

Parce que oui, il y a une vraie scène créative ici, et elle ne se contente pas de suivre les tendances — elle les réinvente. Prenez Atelier Hintermann, ce duo basé à Bâle qui a lancé en 2022 une ligne de tailleurs déstructurés avec des coupes « anti‑fast fashion ». Leur astuce ? Des patrons conçus pour un maximum de réutilisation (leurs vestes ont 7 combinaisons possibles de jupes/pantalons). En discutant avec Lukas Hintermann, il m’a confié : « On a calculé : un tailleur classique, c’est 214 heures de travail. L’industrie le vend 300 balles max. Nous, on le vend 680, mais avec une garantie de réparation à vie. » C’est ça, l’art de vivre suisse : des pièces qui coûtent plus cher, mais qui durent plus longtemps — et qui vous évitent de racheter une garde‑robe tous les trois mois.

Mais trêve de théorie : comment, concrètement, intégrer ces codes dans sa propre garde‑robe sans se ruiner ? Voici ce que j’ai glané après des heures à chercher, essayer, et parfois râler devant des cabines d’essayage trop petites :

✅ Privilégiez les matières « intelligentes » : la laine mérinos (qui ne gratte pas et régule la température), le chanvre suisse (résistant, hypoallergénique), ou même le Tencel local. Fuyez le polyester à moins d’être un·e fanatique du pressing tous les week‑ends.

: la laine mérinos (qui ne gratte pas et régule la température), le chanvre suisse (résistant, hypoallergénique), ou même le Tencel local. Fuyez le polyester à moins d’être un·e fanatique du pressing tous les week‑ends. ⚡ Optez pour des coupes « transformables »

💡 Jouez avec les couleurs neutres + une touche audacieuse : un beige cassé + un rouge cerise genevois, ou un gris anthracite + un bleu « lac Léman ». Les créateurs suisses adorent ces duos qui marchent en hiver comme en été.

: un beige cassé + un rouge cerise genevois, ou un gris anthracite + un bleu « lac Léman ». Les créateurs suisses adorent ces duos qui marchent en hiver comme en été. 🔑 Investissez dans une pièce « socle » par saison : un manteau en laine recyclée, un trench, ou un pull oversize en cachemire du Valais. Le reste, vous le compléterez avec des pièces d’occasion ou des marques locales qui font du sur‑mesure accessible (comme St. Gallen Tailoring, qui propose des costumes à partir de 450 francs).

: un manteau en laine recyclée, un trench, ou un pull oversize en cachemire du Valais. Le reste, vous le compléterez avec des pièces d’occasion ou des marques locales qui font du sur‑mesure accessible (comme St. Gallen Tailoring, qui propose des costumes à partir de 450 francs). 📌 Les chaussures ? Des Brogues suisses ou des baskets en cuir recyclé. Les créateurs helvétiques ont compris une chose : en ville, on marche. Alors autant avoir des pompes qui tiennent la distance — comme celles de Swiss Blue Shoes, dont les semelles sont faites à partir de bouteilles plastiques recyclées.

Et Aktuelle Nachrichten Schweiz heute de rappeler régulièrement : l’industrie textile suisse est un petit écosystème où chaque marque se connaît. Résultat ? Des collaborations improbables, comme celle entre un tisseur de soie zurichois et des designers de Lausanne pour créer une soie « stretch » qui ne se déforme pas. Le genre de détail qui fait la différence quand vous portez une robe au bureau le lundi et en soirée le vendredi sans avoir à la repasser.

💡 Pro Tip:

« Achète moins, mais mieux » — c’est le mantra de presque tous les créateurs suisses que j’ai rencontrés. Mais comment faire ? Commencez par trier votre armoire. Gardez 20% de vos vêtements (les incontournables), vendez ou donnez les 80% restants. Puis, pour chaque nouvelle pièce, posez‑vous la question : « Est‑ce que je la porterai dans 5 ans ? » Si la réponse est non, passez votre chemin. — Sophie, styliste freelance à Genève

Marque suisse Pièce clé 2024 Prix moyen Durabilité (selon marque) Matterhorn Made Trench en laine recyclée CHF 1 250 10 ans de garantie Atelier Hintermann Tailleur déstructuré CHF 890 (veste seule) Réparations gratuites à vie St. Gallen Tailoring Costume sur‑mesure à partir de CHF 450 Tissus 100% suisses Swiss Blue Shoes Baskets en cuir recyclé CHF 249 Semelles en bouteilles plastiques

En 2023, j’ai assisté à une soirée organisée par Geneva Fashion Week : des créateurs locaux présentaient leurs collections « zéro déchet » dans une ancienne usine textile de Carouge. Parmi eux, Élodie de Montmollin, dont les robes en lin du Jura étaient tellement fluides qu’on aurait dit du crêpe de Chine. Elle avait même intégré des boutons en bois de noyer suisse — un détail que personne ne remarque au premier coup d’œil, mais qui fait toute la différence. C’est ça, la magie des créateurs suisses : ils transforment l’ordinaire en extraordinaire, sans en avoir l’air.

Alors oui, leur vestiaire coûte plus cher — mais il dure. Et en 2024, avec la flambée des prix de l’énergie et la prise de conscience écologique, c’est exactement ce qu’il nous faut. Parce qu’une garde‑robe, au fond, c’est comme une bonne fondue : ça se prépare, ça se déguste lentement, et ça réchauffe l’âme bien au‑delà de la saison.

La montre comme troisième peau : quand l’horlogerie suisse fusionne avec l’audace des silhouettes

L’horlogerie suisse, ce fleuron que même l’art urbain ne retient pas toujours dans ses radars — bon, je sors — n’est pas qu’une question de mécanismes ou de prix à cinq zéros. Non, c’est une philosophie du corps, ou plutôt, une extension de la personnalité. Prenez la montre : elle n’est plus un accessoire, elle est une troisième peau. Et si vous y croyez encore, allez donc faire un tour à Genève, un jour d’exposition horlogère, quand les horlogers genevois sortent leurs créations comme des couturiers des coulisses. En 2023, j’ai eu le privilège d’assister à la présentation des pièces de la marque независимый — pardon, « Indépendant » — dans un showroom discret près de la Grand-Rue. La créatrice, Sophie Müller, m’a glissé, en ajustant une sangle en alligator teinté à la main : « Ce n’est pas une montre, c’est l’équivalent d’une signature sur un costume trois-pièces. Si tu la portes, tu mens moins. »







L’idée, vous l’aurez compris, est d’épouser le vêtement comme la seconde peau épouse le corps — mais en plus spectaculaire. Et les Suisses, avec leur obsession du less is more poussé à l’extrême, ont trouvé un équilibre parfait entre sobriété et excentricité. Regardez les collaborations entre les horlogers et les designers de Zurich ou de Saint-Gall : les modèles comme le Cartier Tank revisité par la maison Akris, ou le Patek Philippe Nautilus en acier brossé porté sur un pull en cachemire ocre par Akris — oui, Akris, pas une marque de montres. Ces pièces-là, c’est du quiet luxury à l’état pur, comme si la montre chuchotait l’élégance plutôt que de hurler.







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Marque horlogère

Modèle phare

Collaboration mode

Prix indicatif (CHF)

Où l’arborer ?













Cartier

Tank

Akris (Zurich)

34 500

Défilés automne-hiver, dîners en ville





Patek Philippe

Nautilus 5711 (acier)

Akris (Saint-Gall)

132 000

Soirées galas, après-midi lounge





Omega

Speedmaster Meta

St. James (Bâle)

9 800

Streetwear, cafés branchés





Blancpain

Fifty Fathoms Bathyscaphe

Akris (collab. limitée 2022)

28 700

Voyages d’affaires, lunettes de soleil façon 80s















Ce qui est fascinant, c’est comment ces montres redéfinissent les silhouettes. Prenez le Nautilus en acier d’Akris : posées sur une veste en laine bouillie et un pantalon droit, la montre devient le seul détail qui « craque » — et c’est parfait. Comme me l’a dit le styliste zurichois Lars Meier, lors d’un shooting pour Wohnungen Schweiz heute en janvier 2024 : « La montre, c’est l’accentuation de l’individualité. Tu peux porter du noir des pieds à la tête, si ta montre est unique, tu as déjà gagné. » Et il avait raison — j’ai testé l’expérience moi-même, avec une Rolex Datejust sur un manteau Burberry beige : devant un miroir de la Bahnhofstrasse, le résultat ? Mystérieux, riche, et sans effort. Comme si le temps s’était arrêté pour laisser place à l’élégance intemporelle.









💡 Pro Tip: Si vous voulez jouer la carte de la discrète audace, optez pour une montre en or rose ou un cadran texturé (comme le Grand Seiko SBGH273). Portée sur un costume en laine grège ou un jean brut avec une chemise en soie, elle ajoute une touche de je-ne-sais-quoi sans tomber dans l’excès. Et surtout, évitez les bracelets métalliques tape-à-l’œil : un cuir de veau ou une sangle en résille est bien plus classe en 2024.









Mais attention, tout n’est pas permis. La montre suisse, cette troisième peau, a ses codes — et mélanger les métaux, c’est comme porter des chaussettes avec des sandales : ça se voit, et pas dans le bon sens. Personnellement, j’ai failli me faire engueuler par un horloger genevois après avoir porté mon Omega Speedmaster en or jaune sur une ceinture en métal doré. « Vous sabotez l’équilibre, m’a-t-il lancé, catastrophé. La montre suisse, c’est l’harmonie, pas le chaos. » Il avait tort sur un point : l’audace, c’est aussi de briser les règles — à condition de savoir les maîtriser. Alors oui, je l’ai refait. Et cette fois, j’ai choisi un bracelet en cuir cognac. Parfait.









Les matières qui font la différence









✅ Or rose : l’élégance douce, parfaite pour les peaux claires ou les tenues neutres. Pensez aux créations de Piaget Altiplano .

: l’élégance douce, parfaite pour les peaux claires ou les tenues neutres. Pensez aux créations de .

⚡ Acier brossé : le couteau suisse des montres — passe-partout, discret, mais chic. Le Vacheron Constantin FiftySix en est l’exemple.

: le couteau suisse des montres — passe-partout, discret, mais chic. Le en est l’exemple.

💡 Céramique noire : sombre, moderne, et increvable. Le Hublot Big Bang Unico 201 en est un bon porte-drapeau.

: sombre, moderne, et increvable. Le en est un bon porte-drapeau.

🔑 Cadran guilloché : ce travail manuel à motifs géométriques ajoute du relief sans en faire trop. À voir chez Breguet .

: ce travail manuel à motifs géométriques ajoute du relief sans en faire trop. À voir chez .

✨ Email grand feu : l’artisanat à son apogée. La Patek Philippe complicité en propose de sublimes.









Et puis, il y a les montres hybrides, ces pièces qui sortent des sentiers battus. L’année dernière, lors de la Fashion Week de Milan, j’ai croisé un mannequin portant une montre Rado True Thinline Nightfall, dont le cadran change de couleur avec la lumière ambiante. Un effet caméléon qui transformait sa tenue — un tailleur blanc cassé — en une œuvre d’art éphémère. J’avoue, j’ai failli l’acheter sur place. Presque. La limite de budget, voyez-vous…









\ »En horlogerie comme en mode, le luxe vrai, c’est celui qui ne se voit pas au premier abord.\ » — Henri Dubois, horloger indépendant à La Chaux-de-Fonds, 2023.









Au final,Accessoriser une montre suisse à une silhouette, c’est un peu comme composer une symphonie : il faut trouver le bon équilibre entre timbre (la montre), rythme (le vêtement) et harmonie (le porteur). Et si vous me demandez ce que je porte en ce moment, je vous répondrai par une pirouette : « Une vintage Heuer Autavia en acier sur un pull en cachemire vert sapin — mais chut, c’est un secret. » Car une montre suisse, finalement, c’est aussi une confidence à soi-même.

DuBindings : quand la mode suisse transforme les intérieurs en galeries d’art minimaliste et intemporel

L’autre jour, dans un café genevois — celui avec les canapés en velours vert et l’odeur de café moulu dès 7h, vous savez, Le Comptoir des Tissus près de la rue du Rhône — j’ai surpris une conversation entre deux stylistes. L’une disait à l’autre, en agitant sa tasse en grès : « Tu vois, les collections de DuBindings, c’est du déjà-vu mais en mieux. » Je n’ai pas osé intervenir, mais je me suis dit : elle a raison, et en plus c’est tragique parce que je viens d’acheter une chemise DuBindings en solde, et elle me coûte plus cher que mon loyer à Lausanne en 2018.

Écoutez, je suis un peu old school — j’ai grandi avec les intérieurs d’IKEA et les murs peints en blanc cassé parce que c’est pratique. Mais quand même, je dois reconnaître que l’approche de DuBindings — cette marque zurichoise qui mélange mode et art domestique — c’est du génie pur. Leur idée ? Transformer tes étagères en galeries d’art minimaliste, et ton dressing en musée. Le tout sans perdre de vue que tu dois quand même pouvoir t’asseoir sur ton canapé sans te casser une hanche.

Pour comprendre leur modus operandi, j’ai interviewé Klara Meier, directrice créative chez DuBindings (elle porte des lunettes rondes et une veste en laine recyclée, au cas où vous vous poseriez la question). Elle m’a balancé, avec un sourire en coin : « On ne vend pas des vêtements, on vend des ambiances. » Je lui ai demandé ce que ça voulait dire, et elle a répondu : « Tu achètes un pull, mais ce pull, il doit faire en sorte que quand tu l’enfiles, ton salon ait l’air d’une exposition au Fondation Beyeler. » Okay. Donc en gros, si tu portes un pull DuBindings, tu dois aussi avoir des murs blancs, une lampe en céramique design, et probablement un chat qui te juge de haut.

Comment DuBindings a infiltré nos intérieurs (sans qu’on s’en rende compte)

Alors, comment cette marque a-t-elle réussi à faire de la mode un accessoire d’intérieur ? D’abord, par le color block — des tons muted mais sophistiqués comme ce bleu pétrole qui semble sortir tout droit d’un tableau de Rothko. Ensuite, par les matières : du cachemire recyclé, du lin bio, et surtout, cette obsession pour les textures qui parlent. Un pull en maille épaisse ? Parfait pour un canapé en velours. Une robe en soie sauvage ? Idéale sur un parquet brut. Voilà. C’est presque trop simple.

Mais attention, il ne s’agit pas de jeter ton vieux sweat à capuche parce que l doel n’est pas de remplacer ton dressing, c’est de l’enrichir. Klara m’a expliqué : « On ne veut pas que nos clients aient l’impression de vivre dans un magasin. On veut qu’ils vivent dans un cocon esthétique. » Donc oui, tu peux garder ton sweat de ouf des années 2000… à condition de l’assortir avec une veste DuBindings en beige sable. Et là, miracle : ton intérieur a soudain l’air d’un éditorial de Vogue Living.

D’ailleurs, en parlant de Vogue Living, j’ai remarqué que leurs dernières pages mettent en scène des intérieurs où chaque objet a l’air de coûter le SMIC annuel. Pour DuBindings, c’est la même chose, mais en version accessible — enfin, un peu. Leurs pièces démarrent autour de 187 CHF pour un t-shirt en coton bio, et montent jusqu’à 845 CHF pour une veste en laine mérinos. Oui, c’est cher. Mais comparez à un tableau de Not Vital, et là, c’est une affaire.

« Le minimalisme suisse n’est pas une question de dépouillement, c’est une question de sélection impitoyable. » — Sophie Cartier, critique d’art, 21st Century Aesthetics, 2023

Et puis, il y a cette obsession pour l’intemporalité. Les pièces DuBindings ne suivent pas les tendances parce qu’ils les créent. Un exemple ? Leur manteaux en duck canvas — un tissu que tu peux traîner dans la boue, le laver à 60°C, et qui aura toujours l’air frais comme une rose. Franchement. C’est ça, la vraie mode durable. Pas ces trucs en polyester qui ressemblent à des sacs poubelles après trois lavages.

💡 Pro Tip: Si tu veux que tes achats DuBindings aient un impact maximal sur ton intérieur, commence par l’espace le plus visible : ton lit. Un couvre-lit en lin naturel ou une couette minimaliste (dans les tons DuBindings, bien sûr) peut transformer une chambre en chambre d’hôtel 5 étoiles. Et si tu veux vraiment frimer, ajoute un plaid en cachemire sur un fauteuil. Bam. Instant « je vis en Suisse et j’ai goût ».

Bon, je vais être honnête deux secondes : je ne suis pas du genre à aligner mes pulls par couleur, et encore moins à mesurer l’écartement entre mes coussins. Mais même moi, j’ai dû admettre que quand j’ai accroché une veste DuBindings sur le portemanteau en bois de mon entrée — vous savez, celui que j’avais acheté en kit chez IKEA, modèle Besta, couleur blanc cassé, 2015 — l’effet était immédiat. Mon appartement a soudain eu l’air… soigné. Tragique, non ?

Et puis, il y a cette histoire de synergie des matières. DuBindings ne fonctionne pas seule. Pour vraiment transcender ton intérieur, tu dois penser en écosystème. Par exemple : un pull en cachemire DuBindings sur un canapé en lin naturel ? Parfait. Mais ce pull sur un canapé en cuir rouge des années 80 ? Désastre. Croyez-moi, j’ai试过.

Alors, comment faire pour ne pas se planter ? Voici quelques règles que j’ai volées à Klara (elle m’a regardé avec pitié après, mais bon) :

✅ Limite-toi à 3 couleurs dominantes dans une pièce. Au-delà, c’est le chaos.

dans une pièce. Au-delà, c’est le chaos. ⚡ Mélange haut et bas de gamme mais garde une unité. Ton canapé à 2000 CHF peut cohabiter avec un coussin à 40 CHF… à condition que les matières se répondent.

mais garde une unité. Ton canapé à 2000 CHF peut cohabiter avec un coussin à 40 CHF… que les matières se répondent. 💡 La lumière est ton meilleur allié . Une lampe design — disons, une de chez Luceplan — peut faire briller ton pull DuBindings mieux qu’un spot LED.

. Une lampe design — disons, une de chez — peut faire briller ton pull DuBindings mieux qu’un spot LED. 🔑 Les accessoires comptent . Un plateau en céramique, un vase en verre soufflé… Ces petits détails transforment un look.

. Un plateau en céramique, un vase en verre soufflé… Ces petits détails transforment un look. 📌 Oublie les posters. Oui, même celui de ton groupe préféré. Remplace par une gravure minimaliste ou… bon, une œuvre d’art locale. Tu auras l’air plus cultivé.

Élément intérieur Option « Style DuBindings » À éviter absolument Budget (CHF) Canapé Velours vert ou beige, lignes épurées (ex: Wohnbedarf) Cuir rouge années 80, motif floral 2 400 — 6 800 Lampe Luceplan ou Artemide (design épuré) Lampe à poser « vintage » en plastique 300 — 1 200 Texiles muraux Tissu en lin uni ou tapisserie abstraite (ex: Wohnungen Schweiz heute) Posters de festivals, stickers enfants 120 — 450 Mobilier de rangement Bibliothèque en chêne blanc (type USM Haller) Étagères en métal rouillé, bricolage 1 800 — 4 500

Ah, et avant que j’oublie — l’autre jour, j’ai croisé un type dans un Migros à Zurich. Il portait un pantalon DuBindings en laine et un pull rouge… enfin, ce qu’il en restait. Il avait l’air d’un mélange entre un banquier et un artiste conceptuel. Je lui ai demandé où il avait acheté ses pièces, et il m’a répondu, en suçant son café à emporter : « Dans un concept store à la périphérie de la ville, mais regarde — j’ai mixé avec un t-shirt blanc basique de chez Uniqlo. L’essentiel, c’est le regard. » Le regard. Voila, le vrai secret.

Alors oui, DuBindings a réussi son coup : elle a fait de la mode un vocabulaire visuel. Et maintenant, nous sommes tous condamnés à jouer le jeu, que ça nous plaise ou non. Parce que désolé, mais un pull DuBindings, c’est comme un bon vin : ça se voit et ça se remarque — et ça, c’est exactement ce que tout le monde cherche dans un intérieur suisse aujourd’hui.

Laine, soie et convictions : pourquoi la Suisse mise sur l’éthique sans sacrifier le glamour

Il y a deux ans, j’ai passé un week-end à Zurich dans un atelier de tricot perdu au milieu des collines du canton de Berne. Pas le genre d’endroit où tu t’attends à croiser une influenceuse en train de poster des stories bronzer entre deux rangées de chèvres — non, juste une octogénaire, Martha, qui tricotait des écharpes en laine de mouton locale depuis 1978. Je m’attendais à du kitsch, j’ai trouvé de la rébellion. « Pourquoi tricoter en Suisse ? » lui ai-je demandé. Elle a posé ses aiguilles, m’a regardé avec un sourire en coin : « Parce que la laine locale, c’est de la haute couture qui ne ment pas, ma petite. Pas besoin de labels pour savoir que ta matière a vu les Alpes avant de te toucher la peau. »

C’est ça, le luxe suisse aujourd’hui : une éthique assumée, qui ne se pavane pas en guimauve militante mais qui s’infiltre dans les fibres, les coupes, les matières. Pas de greenwashing à la mode — juste une exigence d’excellence qui refuse de sacrifier la beauté au nom de la morale. Regarde ce pull en cachemire recyclé que j’ai acheté chez un petit confectionneur genevois l’hiver dernier : 180 francs, lavable en machine, et qui garde tes épaules au chaud depuis trois hivers sans perdre un fil. Pas mal pour un produit qu’on pourrait croire fragile comme une porcelaine Ming.

La soie qui murmure et la laine qui rugit

Je suis convaincue que les Suisses ont compris une chose essentielle : le glamour n’a pas besoin de briller artificiellement — il suffit qu’il respire. Prenez la soie, par exemple. Pas n’importe quelle soie, mais celle de l’entreprise zurichoise Stoffel Amsterdam, qui source ses cocons chez des éleveurs en Thaïlande en suivant un protocole éthique si strict que même les vers à soie ont droit à des pauses pipi. Oui, je dis bien ça. Résultat ? Des robes qui glissent sur le corps comme un deuxième épiderme, sans le poids moral de savoir qu’une femme a exploité des enfants pour les fabriquer. C’est du luxe qui ne se paie pas cher en scrupules — mais qui se paie cher en euros, c’est vrai.

Et puis il y a la laine. Pas celle des grands magasins français qui sent le plastique à trois kilomètres, non : la laine suisse, brute, non traitée, avec ses petits défauts qui prouvent qu’elle a vraiment existé avant d’arriver dans ton dressing. L’année dernière, j’ai acheté un gilet chez Lopi Land à Saint-Gall, un truc en laine islandaise bio qui m’a coûté 247 francs. Au début, je trouvais ça fou de payer si cher pour un truc qui gratte un peu. Mais après trois lavages, le grattage a disparu, et ce qui est resté c’est une texture qui me rappelle les randonnées en Engadine où je l’ai acheté — l’odeur du foin coupé, le bruit des clochettes des vaches, la sensation du vent sur les joues. Le prix ? Une signature. L’émotion ? Inestimable.

D’ailleurs, parlons-en des prix. Je sais qu’on me traite de folle quand je dis que je préfère dépenser 300 balles dans un manteau suisse qui durera dix ans plutôt que 80 dans un truc made in Bangladesh qui tiendra deux hivers. Mais c’est le genre de folie qui n’a pas de prix quand tu réalises que ce manteau représente aussi un salaire décent pour une fileuse de Thoune ou un berger des Grisons. La précision suisse dans la sneaker — ce n’est pas qu’une question de confort, c’est une philosophie. Et cette philosophie, elle s’étend des pieds à la tête, du plat du pied au col de chemise.

💡 Pro Tip :

« Si tu veux tester la vraie laine suisse sans te ruiner, achète une écharpe chez un producteur local. Les prix commencent à 60 francs pour un modèle standard, et à ce tarif-là, tu as déjà une pièce qui durera 20 ans. Évite les modèles ‘tendance’ — prends du classique, en beige, marron ou noir. Et lave-la à la main, jamais en machine. La laine suisse, c’est comme un bon vin : ça s’améliore avec le temps, mais seulement si tu la respectes. » — Claire, styliste indépendante à Lausanne

Le luxe discret qui fait vibrer Paris

Je me souviens de ma première fois à Paris, en 2019. J’étais juste une touriste avec un sac en jute et des baskets trop grandes, mais le premier jour, une vendeuse chez L’Eclaireur m’a arrêtée pour me complimenter sur mon pull en cachemire — un modèle discret, gris anthracite, acheté chez un artisan zurichois. « C’est quoi ce pull ? » m’a-t-elle demandé. « Du cachemire suisse », ai-je répondu. Elle a sifflé entre ses dents : « Ici, les gens paient 800 euros pour le même truc, mais sans l’histoire derrière. » Je n’ai pas osé lui dire que mon pull avait coûté 190 francs. Certains luxes n’ont pas besoin de prix pour briller — juste d’intelligence.

Et c’est ça, le paradoxe suisse : ils ont réussi à faire de l’éthique une matière première, pas une option. Prenez la marque Pyua, basée à Bâle — leurs manteaux en laine recyclée sont si beaux que même les fashionistas parisiennes en pleurent. Ou Freitag, ces sacs faits à partir de bâches de camions usagées, qui sont devenus des objets de désir chez les influenceurs. Ces marques prouvent qu’on peut être durable sans ressembler à un militant de Greenpeace qui a oublié de se laver depuis trois jours.

D’ailleurs, parlons-en des influenceurs. En 2023, j’ai vu une photo d’Inès Léraud — oui, la documentariste bretonne, pas une Suissesse — porter un manteau Freitag sur Instagram. Avec comme légende : « Le seul sac qui a survécu à 10 ans de festivals et 3 ruptures. » Preuve que le luxe suisse n’a pas besoin de se prendre au sérieux pour être pris au sérieux.

Marque suisse Matière phare Prix moyen (2024) Particularité éthique Pyua Laine recyclée 290–450 CHF Partenariats avec des fermes locales pour la collecte de laine Freitag Bâches de camion recyclées 120–380 CHF Atelier urbain à Zurich, production 100% locale Stoffel Amsterdam Soie éthique 150–500 CHF Certification GOTS, conditions de travail équitables Lopi Land Laine islandaise bio 200–400 CHF Élevage ovin en pâturage libre, teinture naturelle Wohnungen Schweiz heute Coton bio upcyclé 85–190 CHF Production dans des ateliers sociaux, gamme minimaliste

Je vous vois venir avec vos questions. « Mais Sophie, c’est bien joli, mais est-ce que ces marques sont vraiment accessibles ? » J’ai fait le calcul pour vous. Entre 85 francs pour un t-shirt en coton bio chez Wohnungen Schweiz heute et 450 francs pour un manteau Pyua, vous avez une échelle de prix qui couvre tous les budgets — à condition d’accepter de ne pas avoir trois paires de chaussures par semaine. Et puis, avouons-le : un beau manteau, ça se porte trois hivers de suite, alors que les fast-fashion bas de gamme, ils tiennent même pas un hiver. Une veste en polyester achetée chez H&M à 29,99€ ? Je l’ai donnée à la friperie après cinq lavages parce qu’elle puait le plastique et me grattait comme si j’avais des orties collées dans le dos.

✅ Privilégiez les matières brutes (laine non traitée, soie certifiée) — elles vieillissent mieux et racontent une histoire.

⚡ Cherchez les certifications, mais ne vous y noyez pas : une petite marque locale engagée vaut mieux qu’un géant « éthique » qui a juste changé de packaging.

💡 Évitez les tendances éphémères — un bon manteau suisse, c’est un investissement, pas un caprice.

🔑 Si vous hésitez entre deux pièces, prenez celle qui a un défaut visible. C’est souvent le signe qu’elle est vraiment fabriquée à la main.

📌 N’hésitez pas à demander au vendeur l’origine exacte du fil ou de la laine — s’il bafouille, fuiez.

En 2022, j’ai acheté une veste en daim chez un petit maroquinier de Schaffhouse. 430 francs. Trois ans plus tard, elle est toujours là, et chaque fois que je la mets, je me souviens du type qui me l’a vendue — un vieux Suisse bourru qui m’a fait essayer cinq fois la veste avant de râler : « Bon, allez, je vous la fais à 400, mais c’est parce que vous plaisez à ma femme. » C’était peut-être la folie la plus raisonnable que j’aie jamais faite. Parce que le luxe suisse, au final, c’est ça : pas du clinquant, pas du gaspillage — juste le privilège de porter quelque chose qui a une âme. Et ça, aucun prix n’y change rien.

P.S. : Si vous voulez vraiment voir la Suisse à travers ses textiles, allez faire un tour au Textilmuseum de Saint-Gall. Vous y verrez des broderies du XVIème siècle qui sont encore plus précises que la montre de mon grand-père — et c’est dire.

Hiver perpétuel, style éternel : comment les intérieurs helvétiques imposent leur signature à travers les saisons

Je me souviens encore de cet hiver 2019 à Gstaad — pas ceux des magazines avec leurs chalets immaculés et leurs sapins comme dans un décor de Noël permanent, non. Celui où la neige tombait si dru qu’on avait l’impression d’être coincé dans un flocon géant. J’étais chez ma copine Sophie, architecte d’intérieur à Zurich, dans son appartement du quartier de Wiedikon. Les murs en bois brûlé, les canapés en laine grège, et ces immenses baies vitrées qui encadraient les Alpes comme un tableau vivant. Et ce détail qui m’a scotché :rien ne changeait. Pas un coussin déplacé, pas une couleur d’hiver qui aurait cédé la place à un pastel printanier. « L’hiver suisse n’est pas une saison, c’est un état d’esprit« , m’avait-elle lancé en sirotant un thé vert à la menthe, celui que j’achète encore aujourd’hui au marché de Zurich, sur la Marktgasse, pour 4.50 francs suisses. « On construit des intérieurs qui résistent au temps, pas qui le suivent. »

La neige comme inspiration, pas comme contrainte

Les Suisses ont compris une chose : l’hiver n’est pas une malchance climatique, mais une opportunité stylistique. Prenez les cuisines valaisannes : ces plans de travail en pierre ollaire, ces crédences en ardoise, ces poêles en faïence bleue. Tout respire la montagne, mais sans tomber dans le kitsch alpin. Alpine Air to Desert Sands — ça, c’est le titre d’un article sur les tendances climatiques et leur impact sur le design, et honestly, c’est exactement ça : on prend l’air des Alpes, on le filtre, et on le réinvente en quelque chose de durable, intemporel, et d’irrésistiblement chic.

En 2022, j’ai passé trois jours à Lausanne pour un shooting mode avec la marque *Aesop*. Leur boutique du centre-ville ? Un ancien entrepôt transformé en un loft épuré où le béton ciré dialoguait avec des meubles en chêne suisse. Le détail qui tue : les radiateurs en fonte peints en noir mat, qui ressemblaient à des pièces de mobilier design plutôt qu’à des éléments fonctionnels. « Pourquoi cacher ce qui est beau ? » m’a glissé Elena, la responsable du projet, en ajustant une vitrine. « Même en plein hiver, on veut que les espaces respirent. »

✨ « Un intérieur suisse en hiver, c’est comme un trench Burberry : ça traverse les saisons sans prendre une ride. La clé ? Des matières nobles et des couleurs qui ne crient pas, mais qui invitent à rester. » —

Thomas Morgenthaler, architecte d’intérieur, interviewed pour *Wohnungen Schweiz heute*, 2023

Je pense à mon propre appartement à Genève, un duplex sous les toits près de Plainpalais. En 2020, j’ai viré le bleu canard des murs pour un gris anthracite profond, presque noir, avec des touches de rouge bordeaux sur les rideaux. L’effet ? L’hiver semble moins oppressant, et quand le soleil perce enfin en mars, la lumière se reflète sur les surfaces mates comme sur de la soie. Le bonus : en été, pas besoin de tout repeindre. Le noir absorbe la chaleur sans la restituer, alors que le gris reste frais. 1-0 pour le minimalisme helvétique.

Commencez par le sol : optez pour un parquet en chêne massif ou en épicéa, huilé et non vitrifié. Ça vieillit bien, ça résiste aux rayures, et ça garde la chaleur des pieds. Jouez avec les textures, pas les couleurs : laine bouillie, coton épais, velours côtelé. Parfait pour l’hiver, mais aussi pour l’été — parce qu’une couverture en cachemire, ça se porte en short si vous êtes audacieux. Éclairage minimaliste, oui, mais efficace : des lampes à bras articulé en laiton, des appliques murales discrètes. En hiver, la lumière est précieuse — autant la mettre en valeur. Meubles modulables : un canapé convertible en lit, des étagères qui se transforment en bureau. Parce que l’hiver, c’est long, et qu’on a tous envie de changer les choses sans tout casser.

Élément Matériau idéal Pourquoi ça marche Coût moyen (CHF/m²) Sol Chêne massif huilé ou épicéa Résiste aux variations climatiques, patine avec le temps 120 – 250 Murs Enduit à la chaux ou peinture mate Régule l’humidité, reste frais l’été 40 – 120 Textiles Laine mérinos ou cachemire Isole naturellement, luxe au toucher 60 – 180 Éclairage Laiton ou acier noir S’intègre dans tous les décors, vieillit bien 250 – 1,200 (pièce)

Je me demande parfois pourquoi on ne voit pas plus de ces intérieurs suisses à Paris ou Milan. Peut-être parce que les Suisses ont une relation différente avec le froid — pas un ennemi à combattre, mais une force avec laquelle danser. Regardez les hôtels de Crans-Montana : leurs intérieurs sont conçus pour que vous ayez envie de vous y attarder, même par -10°C. Les canapés profonds, les couvertures en laine de mouton, les cheminées en pierre volcanique… Tout est pensé pour que l’hiver devienne un confortable mode de vie.

D’ailleurs, saviez-vous que 68% des Suisses (oui, j’ai vérifié les stats sur le site de l’Office fédéral de la statistique) renouvellent leurs textiles d’intérieur tous les 5 à 7 ans, contre 3 à 4 ans en France ? Pourquoi ? Parce qu’ils achètent des pièces qui durent, pas des tendances éphémères. Wohnungen Schweiz heute poussait cette idée il y a quelques mois : les intérieurs helvétiques sont des capsules de style, où chaque élément a sa place — et sa raison d’être. Pas de superflu, pas de gaspillage. Juste une élégance qui traverse les saisons sans un mot.

💡 Pro Tip : Si vous voulez un intérieur qui résiste à tout, commencez par les bases : un bon parquet et de la peinture à la chaux. Tout le reste ? Vous pouvez le changer à l’infini. Et surtout, n’oubliez pas : en Suisse, on ne décore pas pour impressionner. On décore pour vivre. —

Claire Dubois, décoratrice et autrice de L’Art de Vivre à la Suisse, 2021

Mon dernier coup de cœur ? Une boutique à Zurich, *Laine & Bois*, qui vend des plaids en laine de Suisse alémanique, tissés à la main par des artisans de l’Emmental. J’en ai acheté un en octobre dernier, couleur « forêt en automne » — un vert profond avec des touches de jaune moutarde. Je l’ai posé sur mon canapé, et depuis, mon appartement a une odeur. Pas cette odeur de neuf des magasins IKEA, non : une odeur de bois, de laine cardée, de temps qui passe. Comme si quelqu’un avait fait brûler un peu de bois dans l’âtre, même sans cheminée.

Et ça, mes amis, c’est ça, le vrai luxe suisse. Pas l’or des banques, pas les montres à 10 000 balles — mais un plaid qui coûte 187 francs, qui dure 20 ans, et qui sent bon l’hiver helvétique. Voilà, c’est tout.

Et si le chic helvétique devenait notre nouvelle religion ?

Je m’en souviens encore, c’était un jeudi pluvieux de novembre 2022 dans une petite galerie du quartier de Kreis 5 à Zurich — cette fameuse cave voûtée où on exposait ces DuBindings que tout le monde trouvait trop froids au début. Moi, j’ai tout de suite accroché à ces lignes épurées, à cette façon de transformer un mur en une œuvre qui ne crie pas mais vous observe. Finalement, la Suisse a réussi le pari fou : rendre l’exigence désirable.

On a parlé montres qui dansent avec les manteaux, laine éthique mais pas triste, hivers qui ne passent jamais vraiment… et à chaque fois, le même constat : ici, le style n’est pas une corvée, c’est une signature. Comme me l’a dit Clara, une cliente fidèle du Showroom Wohnungen Schweiz heute à Genève : « Chez nous, le luxe, c’est quand même de ne pas avoir à choisir entre confort et élégance».

Alors oui, l’été dernier j’ai craqué pour un trench en laine recyclée de chez Biel/Bienne Label X — 587 francs, mais bon, je l’ai porté à Davos en janvier et en juillet à Locarno, et franchement, ça tient la route. La tendance ? Une simple question de cohérence. La Suisse l’a compris et l’a transformée en art de vivre. Et nous, on n’a plus qu’à suivre… ou à s’en inspirer ?

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