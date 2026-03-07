Pourquoi J’Ai Détesté la Mode Pendant 10 Ans

Alors, honnêtement, je dois vous avouer quelque chose. Pendant une décennie, j’ai détesté la mode. Oui, vous avez bien lu. Moi, Marie-Laure, éditrice de mode depuis 20 ans, j’ai haï chaque tendance, chaque défilé, chaque magazine. C’était en 2003, j’avais 25 ans, et je trouvais que tout ça était superficiel, futile, et surtout, trop compliqué.

Je me souviens d’une conversation avec mon amie Sophie, un soir à Paris. On était assises dans un petit café près du Louvre, et elle portait une robe qui, selon moi, était trop moulante. « Tu ressembles à une saucisse », je lui ai dit. (Oui, j’étais comme ça. Désolée, Sophie.) Elle m’a regardée avec des yeux ronds, et m’a répondu : « Marie-Laure, c’est juste une robe. C’est censé être amusant. » Et là, j’ai réalisé que je prenais tout ça trop au sérieux.

Mais bon, passons. Aujourd’hui, je suis là pour vous parler de mode, de tendances, et de tout ce qui va avec. Parce que, vous savez quoi ? La mode, c’est comme la vie : c’est compliqué, c’est beau, et parfois, c’est juste une énorme erreur.

Les Tendances Que J’Aime (et Celles Que Je Déteste)

Alors, parlons-en des tendances. Parce que, franchement, certaines sont juste trop bizarres. Par exemple, pourquoi les gens pensent que les pantalons cargo sont une bonne idée ? Sérieusement, qui a décidé que les poches énormes sur les jambes étaient stylées ?

Mais bon, il y a des tendances que j’aime. Par exemple, les robes midi. Elles sont élégantes, confortables, et surtout, elles vont avec tout. J’ai acheté ma première robe midi en 2015, et depuis, c’est une histoire d’amour. Je me souviens d’une fois où j’en portais une, rouge, avec des fleurs blanches. J’étais à un dîner avec mon ami Jean-Pierre, et il m’a dit : « Marie-Laure, tu ressembles à une fleur. Une belle fleur. » (Merci, Jean-Pierre.)

Et puis, il y a les tendances qui reviennent sans cesse. Les jeans bootcut, les vestes en cuir, les robes à fleurs. C’est un peu comme les séries télé : ça revient toujours, mais en un peu différent. Par exemple, les jeans mom sont de retour. Oui, vous avez bien lu. Les jeans qui font ressembler vos fesses à celles de votre mère. (Désolée, maman.)

Les Erreurs de Mode Que J’Ai Commises

Parce que, vous savez, je ne suis pas parfaite. Loin de là. J’ai fait des erreurs. Beaucoup d’erreurs. Par exemple, en 2007, j’ai décidé que les lunettes à monture énorme étaient une bonne idée. (Spoiler : elles ne l’étaient pas.) Je me souviens d’une photo de moi à une soirée. J’avais les lunettes, un haut rose, et un pantalon à carreaux. Sophie m’a regardée et a dit : « Marie-Laure, tu ressembles à un clown. » (Merci, Sophie.)

Et puis, il y a eu la période où j’ai pensé que les cheveux courts étaient une bonne idée. En 2010, j’ai coupé mes cheveux. Très courts. Comme un garçon. (Enfin, presque.) Mon ami Marc m’a regardée et a dit : « Marie-Laure, tu ressembles à un garçon. » (Merci, Marc.)

Mais bon, ce sont des erreurs. Et les erreurs, ça sert à apprendre. Aujourd’hui, je sais que les lunettes à monture énorme ne sont pas pour moi. Et que les cheveux courts, c’est bien, mais pas sur moi.

La Mode et la Confiance en Soi

Parce que, vous savez, la mode, c’est aussi une question de confiance en soi. Si vous vous sentez bien dans ce que vous portez, alors vous êtes belle. Point final. J’ai une amie, Claire, qui porte toujours des robes à fleurs. Elle dit que ça la fait se sentir heureuse. Et vous savez quoi ? Ça se voit. Elle est rayonnante.

Et puis, la mode, c’est aussi une question de personnalité. Si vous êtes timide, peut-être que les couleurs vives ne sont pas pour vous. Si vous êtes extravertie, peut-être que les couleurs sombres ne sont pas votre truc. C’est une question de goût, de style, et surtout, de confiance en soi.

Alors, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir et que vous pensez : « Je ne suis pas belle », souvenez-vous de ce que Sophie m’a dit ce soir-là à Paris : « C’est juste une robe. C’est censé être amusant. »

Un Petit Digression : Les Chaussures

Parce que, vous savez, je ne peux pas parler de mode sans parler de chaussures. Les chaussures, c’est important. Très important. Par exemple, les talons aiguilles. Ils sont beaux, mais honnêtement, ils font mal. Je me souviens d’une fois où j’en portais une paire, noires, avec des lacets. J’étais à une soirée, et à minuit, j’ai enlevé mes chaussures. Parce que, franchement, qui a besoin de souffrir pour être belle ?

Et puis, il y a les baskets. Les baskets, c’est confortable. C’est pratique. Et surtout, c’est stylé. J’ai une paire de baskets blanches que j’adore. Je les porte avec tout. Avec un jean, avec une robe, même avec un tailleur. Parce que, vous savez quoi ? Les baskets, c’est la vie.

Alors, la prochaine fois que vous choisissez vos chaussures, souvenez-vous de ce que je vous ai dit : le confort, c’est important. Très important.

Bon, je crois que c’est tout pour aujourd’hui. J’espère que vous avez aimé cet article. Et surtout, souvenez-vous : la mode, c’est censé être amusant. Alors, amusez-vous.

À propos de l’auteur : Marie-Laure est une éditrice de mode avec plus de 20 ans d’expérience. Elle a travaillé pour des magazines comme Vogue, Elle, et Marie Claire. Elle adore les robes midi, les baskets, et déteste les pantalons cargo. Elle vit à Paris avec son chat, Gaston.