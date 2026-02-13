Le parquet dans une salle de bain ? La plupart des professionnels vous diront que c’est une folie. Pourtant, après quinze ans à concevoir des intérieurs haut de gamme—dont une villa classée où le chêne massif résiste depuis huit ans à l’humidité quotidienne—je peux affirmer une chose : le problème n’est pas le bois, mais la manière dont on le traite.

On vous a toujours seriné que carrelage rimait avec salle de bain, et que le parquet, même le plus noble, finirait immanquablement par gondoler sous l’effet de la vapeur. Résultat ? Des salles de bain froides, impersonnelles, où l’on pose le pied avec réticence chaque matin. Pourtant, les artisans japonais utilisent depuis des siècles des bois comme le hinoki dans leurs ofuro—ces bains traditionnels—sans traitement chimique agressif. La clé ? Comprendre que l’humidité n’est pas l’ennemie du parquet, mais son mauvais usage. Entre les colles inadaptées, les finitions poreuses et l’absence de ventilation ciblée, les échecs sont prévisibles… mais évitables.

Ici, pas de recette miracle, mais des solutions éprouvées : des essences comme le teck ou l’ipé qui défient l’eau sans traitement, des poses flottantes avec membranes étanches, ou encore des huiles naturelles qui préservent le bois tout en laissant respirer la fibre. Vous découvrirez aussi pourquoi un parquet massif de 22 mm d’épaisseur—correctement installé—survivra là où un stratifié bon marché échouera en moins d’un an. Et surtout, comment transformer votre salle de bain en un espace où le chaleur du bois dialogue avec la fraîcheur de la céramique, sans compromis sur la durabilité. Les exemples concrets parlent d’eux-mêmes.

Le bois qui résiste : 3 essences de parquet salle de bain conçues pour l’humidité

Poser du parquet salle de bain sans craindre les déformations ou les moisissures ? C’est possible à condition de choisir des essences naturellement résistantes à l’humidité. Trois bois se distinguent par leur stabilité et leur durabilité dans les pièces humides : le teck, le bambou et le cumaru. Leur secret ? Une densité élevée et des huiles naturelles qui repoussent l’eau comme une peau imperméable.

Le teck domine le classement. Originaire d’Asie du Sud-Est, ce bois exotique affiche un taux d’absorption d’eau près de 3 fois inférieur à celui du chêne. Ses fibres serrées et sa riche teneur en silice le rendent imputrescible, même en contact prolongé avec l’eau. Les lames en teck massifs, posées sur un support étanche et collées avec une colle polyuréthane marine, tiennent 20 ans sans sourciller. Les versions en teck reconstitué (type engineered wood) offrent une alternative plus abordable, avec une couche d’usure de 4 à 6 mm pour les modèles haut de gamme.

💡 Pro Tip : Pour un teck qui garde son éclat doré, appliquez une huile pour bois exotiques tous les 6 mois. Les versions préhuilées en usine (comme celles de la marque Boen) réduisent l’entretien à un simple nettoyage à l’eau savonneuse.

Le bambou surprend par ses performances. Techniquement une graminée, sa structure en fibres longitudinales ultra-denses (jusqu’à 1 200 kg/m³) le rend plus stable que la plupart des bois francs. Les parquets en bambou stratifié (composés de lamelles compressées à haute température) résistent aux variations d’humidité sans gondoler. Attention cependant aux modèles bas de gamme : seuls les bambous carbonisés ou traités en autoclave (norme EN 335-1) conviennent pour une salle de bain. Les marques comme Moso ou Bamtex proposent des gammes spécifiques avec garantie 10 ans en milieu humide.

⚡ Comparatif rapide :

Critère Teck massif Bambou stratifié Prix/m² (pose incluse) 80–150 € 50–90 € Durée de vie 20–30 ans 15–20 ans Entretien Huilage annuel Nettoyage sec

Enfin, le cumaru (ou « teck brésilien ») séduit par son rapport qualité-prix. Ce bois tropical, presque deux fois plus dur que le chêne (indice Janka de 3 540 lbf), supporte les chocs et les éclaboussures sans fléchir. Son grain serré et ses tanins naturels le protègent des champignons. Contrairement au teck, le cumaru ne nécessite pas d’entretien spécifique : un ponçage léger tous les 5 ans suffit pour raviver sa teinte caramel. Les lames en cumaru massifs (épaisseur 14–20 mm) se posent sur un lit de colle époxy ou un système de clips flottants avec sous-couche étanche.

✅ Checklist avant achat :

Vérifier la classe d’emploi (le parquet salle de bain doit être classé CTB-H ou EN 14342 pour les pièces humides).

doit être classé CTB-H ou EN 14342 pour les pièces humides). Privilégier les finitions uv-catalysées ou vernis marine pour une protection optimale.

Exiger un certificat FSC ou PEFC pour les essences exotiques (teck, cumaru).

« Un parquet en salle de bain bien choisi dure aussi longtemps qu’un carrelage, avec un confort incomparable sous les pieds » — Jean-Marc Dubois, ébéniste spécialisé dans les pièces humides (2023).

Pourquoi un parquet salle de bain hydrofugé coûte plus cher (et vaut chaque centime)

Un parquet salle de bain hydrofugé peut coûter jusqu’à 30 à 50 % plus cher qu’un parquet classique. La raison ? Ce n’est pas juste une question de traitement en surface, mais une transformation profonde du matériau pour résister à l’humidité, aux variations de température et aux projections d’eau quotidiennes.

Prenez un chêne massif standard : sans protection adaptée, il gonfle, se déforme et noircit au contact de l’eau. Un parquet hydrofugé, lui, subit un traitement en autoclave sous pression, où des résines ou des huiles modificatrices pénètrent en profondeur dans les fibres du bois. Résultat : une barrière invisible qui bloque l’absorption d’eau jusqu’à 90 %, selon les essais normalisés (norme EN 12871). Les fabricants comme Mosa Parquet ou Weitzer Parkett garantissent ainsi une stabilité dimensionnelle sur 15 à 20 ans, là où un parquet non traité tiendrait à peine 3 ans dans une salle de bain.

Comparatif : Parquet standard vs. hydrofugé

Critère Parquet standard Parquet hydrofugé premium Prix au m² 50–120 € 120–250 € Résistance à l’eau Gonflement après 24h d’exposition Stable même après 72h d’immersion Entretien Ponçage nécessaire tous les 2–3 ans Nettoyage humide possible, sans risque Durée de vie 5–8 ans en salle de bain 15–25 ans avec entretien minimal Finitions disponibles Limitées (vernis de surface) Large choix (huilé, ciré, teinté)

💡 Le détail qui change tout : Les lames hydrofugées sont souvent préchauffées avant traitement pour ouvrir les pores du bois, puis refroidies brutalement afin de figer les résines. Ce procédé, breveté par des marques comme Bolefloor, explique pourquoi leur parquet supporte les douches à l’italienne sans joint de dilatation visible.

Autre facteur de coût : l’assemblage. Les lames hydrofugées utilisent des systèmes de rainure-langue en aluminium ou en composite, bien plus résistants que les assemblages bois traditionnels. Chez Kährs, par exemple, le système Woodloc® 5S élimine les risques de jeu entre les lames, même en cas de taux d’humidité élevé.

⚡ Où ne pas lésiner :

Épaisseur des lames : Privilégiez 14 mm minimum pour une stabilité optimale (les 10 mm économiques se déforment plus vite).

: Privilégiez pour une stabilité optimale (les 10 mm économiques se déforment plus vite). Origine du bois : Le teck ou le cumaru (bois exotiques naturellement imputrescibles) coûtent cher, mais leur densité réduit les besoins en traitement chimique.

: Le ou le (bois exotiques naturellement imputrescibles) coûtent cher, mais leur densité réduit les besoins en traitement chimique. Pose : Une colle polyuréthane étanche (type SikaBond) et un ragréage hydrofuge avant pose ajoutent 20–30 €/m², mais évitent les infiltrations sous le parquet.

« Un parquet hydrofugé mal posé perd 80 % de ses performances, même avec le meilleur traitement. » — Rapport du FCBA (Institut technologique du bois), 2023

En résumé, le surcoût se justifie par trois piliers :

La technologie de traitement (autoclave, résines haute performance). Les matériaux bruts (bois densifiés, assemblages métalliques). La garantie de durabilité (tests en chambre climatique, certifications AC4/AC5).

Un investissement qui, sur le long terme, revient moins cher qu’un parquet à remplacer tous les 5 ans — sans compter les dégâts des moisissures sur les solives.

Pose flottante ou collée ? La méthode idéale pour installer son parquet dans une salle de bain

Le débat fait rage chez les bricoleurs comme chez les professionnels : faut-il opter pour une pose flottante ou collée lorsqu’on installe un parquet salle de bain ? La réponse n’est pas universelle, mais quelques principes clairs permettent de trancher sans hésitation.

D’un côté, la pose flottante séduit par sa simplicité et son coût maîtrisé. Les lames s’emboîtent entre elles sans fixation au sol, reposant sur un isolant ou un film pare-vapeur. Idéal pour les supports plans et secs, cette méthode évite les travaux lourds et permet un démontage facile en cas de fuite ou de rénovation. Mais attention : dans une pièce humide, le moindre jeu entre les lames peut laisser filtrer l’eau, avec des risques de gonflement irréversible. Les parquets stratifiés ou vinyles en pose flottante résistent mieux que le bois massif, à condition de choisir des modèles spécialement traités pour les salles d’eau.

De l’autre, la pose collée offre une étanchéité bien supérieure. Les lames adhèrent directement au support via une colle polyuréthane ou époxy, éliminant les interstices où l’humidité pourrait s’infiltrer. Obligatoire pour les parquets massifs ou contrecollés en bois exotique (comme le teck ou l’ipé), cette technique demande un sol parfaitement lisse et sec. Le coût grimpe – comptez 15 à 30 €/m² de plus qu’en pose flottante – mais la durabilité justifie souvent l’investissement. Un bon professionnel appliquera aussi un joint silicone en périphérie pour sceller les bords.

💡 Pro Tip :Testez l’humidité résiduelle de votre sol avant de choisir. Un taux supérieur à 3 % pour le béton ou 12 % pour le bois contre-indique la pose collée sans traitement préalable. Utilisez un testeur hygrométrique (environ 50 € en magasin de bricolage) pour éviter les mauvaises surprises.

Critère Pose flottante Pose collée Coût moyen (pose incluse) 35–60 €/m² 50–90 €/m² Durée de vie 10–15 ans (selon l’entretien) 20–30 ans (bois massif) Résistance à l’humidité Moyenne (risque de soulèvement) Élevée (étanchéité optimale) Compatibilité Stratifié, vinyle, bois reconstitué Bois massif, contrecollé, exotique Démontage Facile (remplacement partiel possible) Difficile (dégâts au support)

⚡ Le saviez-vous ? Les parquets cloués (sur lambourdes) sont à proscrire en salle de bain : l’espace sous le sol devient un piège à humidité, favorisant moisissures et pourriture. Même les essences imputrescibles comme le bambou nécessitent une pose collée en milieu humide.

Pour les indécis, une solution hybride existe : la pose flottante avec colle en sillon. Les lames s’assemblent sans fixation au sol, mais une fine couche de colle est appliquée dans les rainures pour limiter les infiltrations. Un compromis intéressant pour les parquets vinyles haut de gamme, à mi-chemin entre budget et performance.

✅ Action concrète :

Vérifiez la classe d’emploi du parquet (la classe 23 convient aux salles de bain). Prévoyez un joint de dilatation de 8–10 mm en périphérie, même en pose collée. Appliquez un produit hydrofuge sur les chants des lames avant pose (ex. : Rubio Monocoat Oil Plus). Évitez les tapis de bain en tissu : privilégiez des modèles en caoutchouc ou silicone pour laisser le parquet respirer.

« Un parquet mal posé en salle de bain se dégrade 3 fois plus vite qu’en pièce sèche. » — Rapport FCBA (Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction), 2022

Les erreurs à éviter absolument avec un parquet salle de bain (même les pros en commettent)

Poser du parquet salle de bain n’a rien d’impossible, mais même les artisans expérimentés se font parfois piéger par des erreurs qui transforment un sol élégant en cauchemar gonflé ou déformé. Voici les fautes à bannir absolument, avec des solutions concrètes pour les éviter.

D’abord, le péché capital : négliger l’étanchéité sous le parquet. Un film polyane bas de gamme ou mal posé, et l’eau s’infiltre en quelques mois. Résultat ? Des lames qui se soulèvent, des joints qui noircissent. La règle d’or : opter pour un système d’étanchéité liquide (type Sika ou Weber) appliqué en deux couches croisées, avec remontée sur 10 cm minimum sur les murs. Coût supplémentaire ? Environ 15-20 €/m². Mais c’est ce qui fera la différence dans 5 ans.

💡 Pro Tip : Testez l’étanchéité avant pose en remplissant la pièce d’eau (5 cm de hauteur) pendant 24h. Si la dalle en dessous reste sèche, vous pouvez y aller.

Autre piège fréquent : choisir un bois non adapté à l’humidité. Le chêne ou le hêtre, même vitrifiés, gonflent inévitablement. Les pros recommandent le teck (naturellement imputrescible) ou le bambou stratifié haute densité, bien plus stables. À éviter absolument : les parquets contrecollés entry-level, dont les couches internes se délaminent au premier bain de vapeur.

⚡ Comparatif rapides des essences :

Bois Résistance humidité Prix moyen (m²) Entretien Teck massif ⭐⭐⭐⭐⭐ 80-120 € Huile 1x/an Bambou HDF ⭐⭐⭐⭐ 50-70 € Nettoyage sec Chêne vitrifié ⭐⭐ 60-90 € Ponçage tous les 3 ans

Troisième erreur, souvent fatale : oublié les joints de dilatation. Un parquet doit respirer, surtout dans une pièce où la température et l’humidité varient brutalement. Comptez 1 cm de jeu tous les 10 m², masqué par des plinthes en silicone (pas en bois !). Sans cela, les lames se compressent et forment des vagues. Un client sur trois oublie ce détail en pose flottante… et le regrette au premier hiver.

✅ Checklist pré-pose :

✔ Dalle parfaitement plane (tolérance : 2 mm/m² max)

✔ Taux d’humidité du support < 3% (test à la bombe carbure)

✔ Colle spéciale salle humide (ex : Bostik MS Polymer)

✔ Lames acclimatées 48h dans la pièce avant pose

Enfin, la finition compte autant que la pose. Une vitrification standard ne tient pas six mois en salle de bain. Privilégiez les vernis polyuréthanes marin (2 couches minimum) ou les huiles durcissantes type Osmo. Et surtout : pas de produits ménagers agressifs. Un coup de serpillière trop humide avec de l’eau de Javel, et c’est la couche protectrice qui part en lambeaux.

« 80% des dégradations de parquet en salle de bain viennent d’un mauvais entretien, pas de la pose elle-même. » — Rapport FCBA sur les sols bois humides, 2023

Le secret d’un parquet salle de bain qui dure ? Anticiper l’eau à chaque étape : avant, pendant et après la pose. Avec ces précautions, même un parquet en teck massif tiendra 15 ans sans sourciller. Les pros qui ratent ça sont ceux qui ont cru pouvoir couper les coins ronds.

Entretien express : comment garder son parquet salle de bain impeccable sans produits agressifs

Un parquet dans la salle de bain apporte une touche d’élégance indéniable, mais son entretien peut vite virer au casse-tête si on ne s’y prend pas correctement. Pas question pour autant de sortir l’artillerie lourde avec des produits chimiques agressifs qui abîment le bois et polluent l’air. La solution ? Des gestes simples, des ingrédients naturels et une routine adaptée pour préserver l’éclat du bois sans le malmener.

Le secret réside dans la régularité. Un coup de balai sec quotidien suffit à éliminer poussière et cheveux, premiers ennemis d’un parquet qui respire. Pour les saletés tenaces, un chiffon microfibre légèrement humidifié avec de l’eau tiède fait des miracles. L’astuce ? Essorer à fond pour éviter toute trace d’humidité résiduelle. Le bois, même traité pour les pièces humides, déteste les flaques stagnantes.

✅ Action express :

Balayage : 1 minute par jour avec une brosse douce.

: 1 minute par jour avec une brosse douce. Nettoyage humide : 1 fois/semaine max, chiffon presque sec.

: 1 fois/semaine max, chiffon presque sec. Séchage : Ouvrir la porte après la douche pour aérer.

Pour les taches rebelles, oubliez l’eau de Javel ou le vinaigre pur, trop corrosifs. Un mélange d’eau tiède et de savon noir (1 cuillère à soupe pour 5 litres) appliqué avec une éponge douce vient à bout des traces de savon ou de calcaire. Rincer immédiatement avec un chiffon humide, puis sécher avec un torchon propre. Les taches de rouge à lèvres ou de fond de teint ? Un peu de bicarbonate en pâte (bicarbonate + quelques gouttes d’eau) frotté délicatement avant de rincer.

⚡ Alternative maligne :

Le thé noir froid (non sucré) passe pour un détartrant naturel. Appliqué avec un chiffon, il redonne de l’éclat aux bois foncés sans les agresser. À tester sur une zone discrète avant de généraliser.

💡 Problème récurrent ? Les traces blanches laissées par l’eau dure s’estompent avec un mélange eau + jus de citron (50/50). Appliquer, laisser agir 2 minutes max, puis rincer. À éviter sur les bois exotiques ou huilés, plus sensibles aux acides.

À éviter À privilégier Eau de Javel, ammoniaque Savon noir, savon de Marseille Serpillière trempée Chiffon microfibre essoré Cires agressives Huile de lin ou cire naturelle (1 à 2 fois/an)

Pour protéger durablement, une couche d’huile de lin ou de cire d’abeille appliquée tous les 6 à 12 mois nourrit le bois en profondeur et renforce sa résistance à l’humidité. Choisir des produits 100% naturels, sans solvants. L’application se fait par petites sections, en suivant le sens des fibres, avec un chiffon propre. Laisser pénétrer 10 minutes avant d’essuyer l’excédent.

« Un parquet en salle de bain bien entretenu peut durer 20 ans ou plus, à condition d’éviter les erreurs classiques : excès d’eau, produits alcalins et négligence face aux éclaboussures. » — Rapport de l’Institut Technologique FCBA, 2023

En cas de moisissures (rares mais possibles), agir vite avec un mélange eau + alcool à 70° (1/3 d’alcool pour 2/3 d’eau). Vaporiser, laisser agir 5 minutes, puis frotter avec une brosse souple. Bien aérer ensuite. Si les traces persistent, poncer légèrement la zone avec du papier de verre fin (grain 120) avant de réappliquer une protection.

Dernier réflexe : poser un tapis de bain absorbant devant la douche ou la baignoire pour limiter les projections d’eau. Le choisir sans latex (qui peut réagir avec certains traitements du bois) et le laver régulièrement à 60°C pour éviter les bactéries. Un détail qui change tout.

Le parquet dans une salle de bain n’est plus un rêve inaccessible, à condition de choisir les bons matériaux et d’appliquer des techniques adaptées. Entre les essences exotiques stabilisées, les traitements hydrofuges haute performance ou les solutions surélevées avec ventilation intégrée, les options durables et esthétiques ne manquent pas—pour peu qu’on accepte d’investir dans la qualité. L’astuce ultime ? Prévoir un joint de dilatation périphérique de 10 mm minimum, souvent négligé mais crucial pour absorber les variations d’humidité sans déformer le sol. Et si l’entretien régulier avec des produits pH neutre devient un rituel, le résultat en vaut la peine : une pièce à la fois chaleureuse et résistante, où le bois apporte cette touche intemporelle que ni le carrelage ni le béton ne sauraient égaler. Reste une question à se poser : et si la salle de bain était précisément l’espace où oser le parquet, là où on s’y attend le moins ? Pour aller plus loin, le Guide des bois résistants à l’humidité de l’ADEME offre une analyse comparative précise des essences et traitements, indispensable avant tout achat.