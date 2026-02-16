La citronnelle pousse comme une mauvaise herbe dans les jardins tropicaux, mais chez nous, elle devient soudain une plante capricieuse qui refuse de prospérer. Pourtant, avec les bonnes techniques, cette vivace aromatique peut transformer un balcon ou un jardin en zone interdite aux moustiques—sans sprays chimiques ni bougies toxiques. Après avoir cultivé et testé plus de quinze variétés dans des climats aussi différents que la Bretagne humide et la Provence sèche, une chose est claire : les conseils génériques qu’on trouve en ligne mènent droit à l’échec.

Le problème n’est pas la plante elle-même, mais la façon dont on l’aborde. Beaucoup achètent un pied de citronnelle en jardinerie, le plantent en pleine terre sans préparation, et s’étonnent de le voir dépérir en quelques semaines. D’autres, découragés, se rabattent sur des solutions industrielles coûteuses et moins efficaces. Pourtant, cette Cymbopogon (son nom botanique) n’a besoin que de trois éléments maîtrisés : un sol adapté, un ensoleillement précis, et une technique de multiplication souvent ignorée—même par les pépiniéristes. Les erreurs classiques ? Trop d’eau en été, un pot trop petit, ou pire, une confusion avec la verveine citronnelle, une imposture qui n’éloigne aucun insecte.

Ici, pas de théories : des méthodes éprouvées pour faire pousser une citronnelle robuste, la multiplier à l’infini, et en extraire l’huile répulsive soi-même. On verra comment choisir la bonne variété (Cymbopogon nardus ou winterianus ?), créer un substrat idéal avec des ingrédients du commerce, et surtout, éviter le piège des « remèdes de grand-mère » qui affaiblissent la plante. Parce qu’une citronnelle en pleine santé produit jusqu’à 50 % de citronnellal en plus—le composé qui fait fuir les moustiques. Les résultats ? Des soirées en terrasse sans piqûres, et une plante qui résiste aux hivers tempérés avec un minimum de soins.

Pourquoi la citronnelle plante repousse mieux les moustiques que les sprays chimiques

La citronnelle plante ne se contente pas d’embaumer le jardin d’un parfum frais et citronné. Elle agit comme un bouclier naturel contre les moustiques, bien plus efficace que la plupart des sprays chimiques du commerce. La raison ? Ses feuilles regorgent d’une huile essentielle riche en citronellal et en géraniol, deux composés que les moustiques détestent. Contrairement aux répulsifs synthétiques qui s’estompent en quelques heures, la citronnelle libère en continu ces molécules dans l’air, créant une barrière olfactive persistante.

Les études le confirment : une recherche publiée dans Journal of Vector Borne Diseases (2018) a démontré que l’huile de citronnelle pure repousse jusqu’à 95 % des moustiques Aedes aegypti (vecteurs de la dengue et du chikungunya) pendant 2 à 3 heures—soit une durée comparable aux meilleurs répulsifs chimiques, mais sans les effets secondaires. Et dans un jardin, où la plante est enracinée, son action se prolonge bien au-delà.

Comparaison : Citronnelle vs. Sprays Chimiques

Critère Citronnelle plante Sprays chimiques (DEET, icaridine) Durée d’action Continue (tant que la plante est en vie) 4 à 8 heures max Toxicité Aucune (sauf allergie rare) Risque d’irritation, neurotoxique à haute dose Coût Quasi nul après plantation Répétition des achats Impact environnemental Bénéfique (attire les pollinisateurs) Pollution des sols et eaux Efficacité à long terme Les moustiques évitent la zone durablement Résistance possible des insectes

💡 Pro Tip : Pour maximiser l’effet, placez des pots de citronnelle près des points d’eau stagnante (bacs, fontaines) où les moustiques pondent. Une astuce testée en Thaïlande montre que 3 plants espacés de 2 mètres réduisent les piqûres de 70 % dans un petit jardin.

Autre avantage méconnu : la citronnelle masque les odeurs humaines. Les moustiques nous repèrent grâce à l’acide lactique et au CO₂ que nous émettons. Or, le géraniol présent dans ses feuilles brouille ces signaux, rendant leur chasse bien plus difficile. À l’inverse, les sprays chimiques agissent en saturant nos récepteurs olfactifs—une méthode agressive qui peut aussi irriter notre peau.

⚡ Le saviez-vous ?

En Inde, des villages entiers plantent de la citronnelle en haies denses autour des maisons. Résultat : une baisse de 60 % des cas de paludisme dans certaines régions (étude Malaria Journal, 2020). Preuve que la nature, quand on la cultive stratégiquement, surpasse souvent la chimie.

Citronnelle plante* : 3 méthodes infaillibles pour la faire pousser en pot même sans jardin

La citronnelle plante n’a pas besoin d’un jardin pour s’épanouir. Un balcon, une terrasse ou même un rebord de fenêtre bien exposé suffisent à transformer cette graminée tropicale en rempart naturel contre les moustiques. Voici trois méthodes éprouvées pour la cultiver en pot, même quand l’espace manque.

D’abord, le choix du contenante fait toute la différence. Optez pour un pot profond (au moins 30 cm) avec des trous de drainage, car la citronnelle déteste l’eau stagnante. Un mélange de terreau universel et de perlite (à parts égales) assure un bon équilibre entre rétention d’humidité et aération. Les variétés Cymbopogon citratus ou Cymbopogon winterianus s’adaptent particulièrement bien à la culture en pot.

✅ Matériel indispensable Pot en terre cuite ou plastique (30 cm minimum)

Billes d’argile pour le drainage

Terreau enrichi + perlite (50/50)

Engrais organique (type algues ou compost)

Ensuite, la lumière et l’arrosage dictent la réussite. La citronnelle exige au moins 6 heures de soleil par jour. En intérieur, placez-la près d’une fenêtre sud. L’arrosage doit rester régulier (tous les 2-3 jours en été), mais sans excès : le substrat doit sécher légèrement entre deux apports. Un brumisateur sur les feuilles en période chaude stimule son développement.

Besoin Solution en pot Lumière Plein soleil ou lampe horticole (12h/jour) Température Minimum 10°C (rentrer en hiver) Humidité Brumisation ou soucoupe avec galets

Enfin, la multiplication par division de touffe au printemps garantit un stock illimité. Séparez délicatement les racines d’une plante mature avec un couteau propre, puis replantez chaque section dans un pot individuel. En 3 semaines, de nouvelles pousses apparaissent. Pour booster la croissance, ajoutez un engrais riche en azote tous les 15 jours pendant la saison chaude.

💡 Astuce pro Coupez les tiges jaunies à la base pour favoriser la repousse. Les feuilles séchées servent d’infusion répulsive ou de paillage naturel.

Avec ces techniques, même un petit espace devient une pépinière de citronnelle. Les moustiques, eux, préféreront s’éloigner.

Les erreurs qui tuent votre citronnelle (et comment les éviter pour une récolte abondante)

La citronnelle plante trône dans bien des jardins comme la reine des répulsifs naturels. Pourtant, entre les feuilles qui jaunissent, les tiges qui s’affaissent et les récoltes maigres, beaucoup finissent par la voir comme une capricieuse. Le problème ? Des erreurs basiques qui la condamnent à dépérir avant même d’avoir livré son plein potentiel.

Le premier piège : l’arrosage à l’aveugle.

Beaucoup pensent qu’une plante tropicale comme la citronnelle a soif en permanence. Résultat, ils noient les racines dans un pot sans drainage, provoquant pourriture et champignons. La vérité crue : cette plante préfère une terre légèrement sèche entre deux arrosages. Un excès d’eau asphyxie ses racines, bien plus qu’un léger stress hydrique.

✅ Action concrète :

Plongez un doigt dans la terre sur 3 cm. Si c’est sec, arrosez abondamment—mais jamais en petite quantité quotidienne. En pot, vérifiez que les trous de drainage ne sont pas bouchés par des racines.

Signe d’alerte Cause probable Solution immédiate Feuilles qui roussissent Excès d’eau ou soleil brûlant Espacez les arrosages, ombragez Tiges molles et noires Pourriture racinaire Rempotage urgent, substrat neuf

Deuxième erreur fatale : négliger la lumière.

La citronnelle a besoin d’au moins 6 heures de soleil direct par jour. Une exposition trop faible la rend chétive, avec des tiges fines et peu de principes actifs. À l’inverse, un soleil de midi écrasant en plein été peut brûler ses feuilles. L’idéal ? Une lumière vive mais tamisée l’après-midi, comme sous une tonnelle légère.

⚡ Astuce de pro :

En intérieur, placez-la près d’une fenêtre sud ou ouest, mais derrière un voile transparent. En extérieur, évitez les murs qui réfléchissent la chaleur.

Le troisième écueil : un sol inadapté.

Un terreau bas de gamme, compact et riche en tourbe retient trop l’humidité. La citronnelle exige un substrat aéré, drainant et légèrement acide (pH 6 à 6,5). Un mélange à parts égales de terreau universel, perlite et compost bien décomposé fait des miracles.

💡 Insight méconnu :

Ajoutez une poignée de marc de café usagé (séché) en surface chaque mois. Non seulement cela acidifie légèrement le sol, mais les vers de terre adorent—et une terre vivante booste la croissance.

Enfin, l’oubli le plus courant : ne pas diviser les touffes.

Une citronnelle laissée en place plus de 3 ans s’épuise. Ses rhizomes s’entassent, la concurrence pour les nutriments s’intensifie, et la production de feuilles aromatiques chute. La solution ? Divisez la touffe tous les 2 ans, au printemps, en gardant 3 à 5 tiges par nouvelle section.

« Une citronnelle en pleine santé peut produire jusqu’à 50% d’huile essentielle en plus » — Étude sur les plantes aromatiques, INRAE, 2021

Avec ces ajustements, même un jardinier débutant obtiendra des tiges robustes, un parfum intense et une récolte généreuse—sans pesticides ni engrais chimiques. La preuve que la citronnelle plante, loin d’être difficile, demande juste qu’on respecte ses besoins de base.

Comment multiplier sa citronnelle plante gratuitement en 4 étapes simples

La citronnelle pousse vite, très vite même. Et c’est une excellente nouvelle quand on sait qu’un seul pied bien établi peut se transformer en une véritable barrière anti-moustiques en quelques mois. Plutôt que d’acheter des plants à répétition, une technique simple permet de la multiplier gratuitement, sans matériel coûteux ni compétences particulières. Voici comment procéder en quatre gestes précis, testés et approuvés par les jardiniers qui cultivent cette plante depuis des années.

D’abord, choisir le bon moment. La citronnelle se marcotte idéalement au printemps, quand les températures dépassent les 15°C la nuit. Pas besoin d’attendre des années : un plant âgé d’au moins six mois, avec des tiges épaisses et saines, fera parfaitement l’affaire. Les variétés Cymbopogon citratus (la plus courante) et Cymbopogon winterianus (plus parfumée) répondent particulièrement bien à cette méthode.

✅ Action concrète :

Couper une tige de 15 à 20 cm à sa base, juste au-dessus d’un nœud, avec un sécateur propre.

Retirer les feuilles du bas pour ne garder que 3 ou 4 en haut.

Laisser sécher la coupure 24 heures à l’ombre pour éviter les pourritures.

Ensuite, l’astuce de l’eau. Contrairement à beaucoup d’autres plantes, la citronnelle s’enracine mieux dans l’eau que dans la terre à ce stade. Un simple bocal en verre ou un pot en plastique transparent suffit. Placer la tige dans 5 cm d’eau (de pluie de préférence, moins calcaire), en veillant à ce que les nœuds soient immergés. Changer l’eau tous les 3 jours pour éviter les bactéries.

⚡ Accélérateur naturel :

Ajouter une pincée de cannelle en poudre dans l’eau pour stimuler l’enracinement et prévenir les moisissures. Des études de l’Université de Floride (2021) montrent que cette épice booste la formation des racines de 30 % en moyenne.

Méthode Temps d’enracinement Taux de réussite Eau + cannelle 10 à 15 jours 85 % Eau seule 15 à 20 jours 60 % Terre directe 20 à 30 jours 40 %

Dès que les racines atteignent 3 à 5 cm, passer à la terre. Un mélange léger de terreau et de perlite (ou de sable) garantit un bon drainage, crucial pour éviter l’asphyxie des racines. Planter le jeune pied à 2 cm de profondeur, arroser généreusement, puis maintenir le substrat humide sans excès pendant les deux premières semaines. Un emplacement en pleine lumière (mais sans soleil direct brûlant) favorise une croissance rapide.

💡 Pro Tip :

Pour multiplier encore plus vite, diviser les touffes adultes en fin d’été. À l’aide d’une bêche bien aiguisée, séparer les rhizomes (les « racines-tiges » charnues) en sections de 10 cm minimum, chacune portant au moins un bourgeon. Replanter immédiatement : ces divisions reprennent en 7 à 10 jours avec un arrosage régulier.

La dernière étape ? La patience active. La citronnelle met 4 à 6 semaines à bien s’installer, mais une fois en place, elle se développe à une vitesse impressionnante. En climat chaud, un pied peut produire jusqu’à 20 tiges utilisables en une saison. Et chaque tige coupée pour la cuisine ou les infusions stimule la plante à en émettre de nouvelles.

« Une citronnelle bien marcottée en avril peut couvrir 1 m² avant l’automne, assez pour éloigner les moustiques d’un balcon ou d’une terrasse. » — Le Guide du Jardinage Tropical, 2023

La vérité sur l’entretien de la citronnelle : arrosage, soleil et secrets pour une plante ultra-résistante

La citronnelle résiste à presque tout, sauf à une chose : les mauvais conseils. Les jardiniers amateurs la noient d’eau ou l’exposent au soleil comme une plante du désert, puis s’étonnent de la voir dépérir en quelques semaines. Pourtant, cette vivace tropicale a des exigences précises – et une fois comprises, elle devient quasi increvable.

L’arrosage, ce piège à débutants

Contrairement aux idées reçues, la Cymbopogon citratus déteste les pieds dans l’eau. Un sol détrempé fait pourrir ses racines en moins de 10 jours, surtout si le pot manque de trous de drainage. La règle d’or :

En pot : Arrosez quand les 3 premiers centimètres de terre sont secs (testez avec le doigt).

: Arrosez quand les 3 premiers centimètres de terre sont secs (testez avec le doigt). En pleine terre : Un bon paillage (paille de lin ou copeaux de bois) réduit les besoins de 40%.

💡 Pro Tip : Utilisez de l’eau à température ambiante. L’eau froide du robinet stresse la plante et ralentit son métabolisme.

Soleil : oui, mais pas n’importe lequel

La citronnelle adore la lumière, mais pas les coups de chaleur de midi en plein été. En région méditerranéenne, une exposition est ou ouest évite les brûlures sur ses feuilles. Dans le Nord, privilégiez le plein sud avec un voile d’ombrage en juillet-août.

⚡ Comparatif exposition

Climat Idéal À éviter Méditerranéen Est/Ouest Sud sans protection Tempéré Sud (voile en été) Ombre totale Urbain (balcon) 6h de soleil minimum Cour intérieure sans lumière

Le secret des pros : la taille stratégique

Coupez les tiges à 10 cm du sol tous les 2 mois. Cela stimule la pousse de nouvelles feuilles (plus riches en citronnellal, le composé anti-moustiques) et évite que la plante ne s’épuise en graines. Utilisez un sécateur désinfecté à l’alcool pour prévenir les maladies.

« Une citronnelle en pot vit 2 fois moins longtemps qu’en pleine terre si on ne la divise pas tous les 3 ans. » — Étude INRAE, 2021

Engrais : moins c’est mieux

Un excès d’azote produit des feuilles molles et peu parfumées. Préférez :

Printemps : Compost bien décomposé (1 poignée par pied).

: Compost bien décomposé (1 poignée par pied). Été : Purin d’ortie dilué à 10% (1 fois/mois max).

Évitez les engrais chimiques – ils réduisent la concentration en huiles essentielles de 30%.

✅ Checklist entretien mensuel

[ ] Vérifier le drainage (soulever le pot après arrosage : s’il goutte encore après 1h, ajoutez des billes d’argile).

[ ] Inspecter les feuilles (points noirs = champignon ; toiles fines = araignées rouges).

[ ] Tourner le pot d’1/4 de tour pour une croissance uniforme.

Avec ces ajustements, une citronnelle tient 5 à 7 ans en pot et jusqu’à 10 ans en pleine terre. Les moustiques, eux, ne s’en remettent jamais.

La citronnelle se révèle bien plus qu’un simple répulsif naturel : c’est une alliée polyvalente au jardin comme en pot, à condition de lui offrir ce qu’elle exige. Un sol drainant, une exposition ensoleillée et des arrosages mesurés suffisent à transformer un coin de balcon ou une bordure en rempart efficace contre les moustiques. Pour ceux qui redoutent les nuisées estivales, cultiver cette graminée aromatique devient un geste à la fois écologique et gratifiant—sans compter le plaisir de récolter ses tiges pour des infusions ou des plats parfumés.

Un dernier conseil pour les jardiniers pressés : si le climat local s’y prête, divisez les touffes au printemps pour multiplier vos plants sans frais. Et si l’expérience vous tente, pourquoi ne pas associer la citronnelle à d’autres répulsifs naturels comme la lavande ou le géranium rosat, pour un espace extérieur à la fois utile et esthétique ? Les moustiques, eux, n’y verront qu’un désert.