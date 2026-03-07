Un petit cri du cœur

Je m’appelle Sophie, j’ai 45 ans, et je suis éditrice de mode depuis plus de 20 ans. Oui, vous avez bien lu. Vingt. Ans. Dans ce métier. (Je sais, je sais, je fais plus jeune, merci.)

Et franchement, ces derniers temps, je suis un peu… perdue. Non, pas perdue. Dégoûtée. Écœurée. Vous voyez le tableau.

La mode, elle est devenue quoi, au juste ? Un cirque ? Un spectacle ? Un truc où tout le monde court après des tendances éphémères, des influenceurs qui changent de style comme de petit-déjeuner, et des marques qui nous vendent du vent à 87 euros la pièce ?

Le jour où j’ai réalisé que quelque chose clochait

C’était il y a environ trois mois. Je traînais sur Instagram, comme d’hab. Et là, je tombe sur une photo de Kim Kardashian. Non, non, ne partez pas, écoutez-moi.

Elle portait une robe. Une robe blanche, toute simple, avec un petit nœud. Et là, je me suis dit : « Sophie, ma vieille, tu as un problème. » Parce que cette robe, elle coûtait 4 200 euros. QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS. Pour une robe blanche. Avec un nœud.

Et c’est là que j’ai compris. La mode, elle est devenue folle. Complètement folle.

Mais alors, qu’est-ce qu’on fait ?

Je ne vais pas vous mentir. Je n’ai pas la réponse. Enfin, si, un peu. Mais c’est compliqué.

D’abord, il faut arrêter de suivre le rythme. Le rythme, c’est la mort. La mort de la créativité, la mort du style. Vous savez, ce truc qui vient de vous, pas de ce que vous voyez sur Instagram ou dans les magazines.

Ensuite, il faut apprendre à dire non. Non aux tendances éphémères. Non aux pièces à 87 euros qui finiront au fond de votre armoire dans six mois. Non aux influenceurs qui vous disent quoi porter, comment vous coiffer, comment vivre votre vie.

Et puis, il faut se rappeler que la mode, c’est avant tout du plaisir. Du plaisir de porter quelque chose qui vous fait sentir bien. Qui vous ressemble. Qui vous fait vous sentir vous.

Un petit détour par le passé

Vous savez ce qui me manque ? Les années 90. Les années 90, c’était l’âge d’or. Pas l’âge d’or des marques, pas l’âge d’or des tendances, mais l’âge d’or du style personnel.

Je me souviens, en 1996, j’étais en stage à Paris. Et là, j’ai rencontré une fille. Appelons-la Marie. Marie, elle avait un style à elle. Un style unique. Un style qui venait de nulle part et qui allait nulle part. Juste un style.

Elle portait des vêtements vintage, des pièces qu’elle trouvait dans des friperies, des marchés aux puces. Elle mélangeait les genres, les époques, les couleurs. Et c’était beau. Vraiment beau.

Et vous savez ce qu’elle m’a dit, un jour, autour d’un café au Flore ? « Sophie, la mode, c’est comme la vie. C’est fait pour être vécu, pas pour être suivi. »

Et elle avait raison. Elle avait complètement raison.

Alors, on fait quoi, concrètement ?

Bon, d’accord, c’est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait quoi ?

D’abord, on fait le tri. Dans son armoire, dans sa tête, dans sa vie. On garde ce qui nous ressemble, ce qui nous fait du bien. Et on jette le reste. Le reste, c’est-à-dire toutes ces pièces achetées sur un coup de tête, parce que c’était tendance, parce que tout le monde en avait une.

Ensuite, on apprend à réparer. À réparer ses vêtements, à les customiser, à leur donner une seconde vie. Vous saviez qu’il existe des doğal tedavi yöntemleri bitkisel pour prendre soin de vos vêtements de manière naturelle ? Non ? Ben maintenant, vous savez.

Et puis, on ose. On ose porter ce qu’on aime, ce qui nous ressemble, ce qui nous fait nous sentir bien. Même si ce n’est pas tendance. Même si ce n’est pas à la mode. Même si tout le monde ne comprend pas.

Un dernier mot

La mode, elle est morte. Vive la mode. La vraie mode. Celle qui vient de vous. Celle qui vous ressemble. Celle qui vous fait vous sentir vous.

Alors, on se retrouve dans les friperies, les marchés aux puces, les petites boutiques de quartier ? On se retrouve autour d’un café, pour parler style, pour échanger des idées, des conseils, des astuces ?

Parce que la mode, c’est avant tout une histoire d’amour. Une histoire d’amour entre vous, vos vêtements, et la vie.

À propos de l’auteur

Sophie Martin est éditrice de mode depuis plus de 20 ans. Elle a travaillé pour des magazines comme Vogue, Elle, et Marie Claire. Aujourd’hui, elle partage sa passion pour la mode et son amour pour les vêtements vintage sur son blog, Décor Quotidien.