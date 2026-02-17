À deux pas de la frénésie des boulevards parisiens, entre les murs de pierre grise et les immeubles haussmanniens, se cache un havre que même les Parisiens les plus aguerris ignorent souvent. Le parc Montsouris n’a rien des allures touristiques des Tuileries ou du luxe feutré du Luxembourg—ici, pas de selfies devant des fontaines célèbres, pas de bancs bondés de visiteurs éphémères. Juste 15 hectares de nature sauvage en plein 14e arrondissement, où les herbes folles poussent entre les rochers, où les canards glissent sur un lac alimenté par les eaux de la Bièvre, et où le vent dans les cèdres centenaire étouffe le bruit des klaxons.

Pourtant, ce parc méconnu est bien plus qu’une simple parenthèse verte. C’est un morceau de campagne francilienne préservée, conçu au XIXe siècle par le même ingénieur qui a dessiné le parc des Buttes-Chaumont, avec ses grottes artificielles, ses cascades discrètes et ses perspectives qui jouent avec les reliefs. Les habitués le savent : Montsouris change au fil des saisons—les cerisiers explosent de blanc au printemps, les fougères envahissent les sous-bois en été, et l’automne y déploie une palette de rouilles et d’or que peu de parcs parisiens peuvent égaler. Mais au-delà des paysages, c’est l’âme du lieu qui surprend. Entre les parties de pétanque improvisées, les étudiants de la Cité U venus réviser à l’ombre des tilleuls, et les joggeurs qui grimpent les pentes escarpées du belvédère, le parc vit au rythme d’un village.

Ce qui frappe, quand on pousse sa grille en fer forgé, c’est cette impression tenace d’être ailleurs—à une heure où les touristes s’entassent devant Notre-Dame, où les terrasses du Marais débordent, Montsouris reste un secret bien gardé. Un secret qu’on ne découvre souvent que par hasard, après avoir tourné dans une rue étroite derrière la porte d’Orléans. Alors comment expliquer que ce joyau, à dix minutes en métro de Saint-Michel, échappe encore aux radars ? Et surtout, que faire une fois sur place pour en profiter comme un initié ? Les réponses se nichent entre ses allées sinueuses, ses coins cachés, et une histoire bien plus riche qu’il n’y paraît.

Pourquoi les Parisiens ignorent-ils le parc du Montsouris (et ce qu’ils ratent)

Le parc Montsouris reste l’un des grands oubliés de la carte postale parisienne. À deux pas de la Cité universitaire et des boulevards animés du 14e arrondissement, ses 15 hectares de verdure, son lac artificiel et ses cascades peinent à attirer les foules, contrairement au Jardin du Luxembourg ou à Buttes-Chaumont. Pourtant, les raisons de ce désamour tiennent souvent à des préjugés tenaces ou à une simple méconnaissance géographique.

Les Parisiens boudent Montsouris parce qu’il souffre d’une réputation imméritée : trop excentré, trop « provincial », voire mal fréquenté. Une idée reçue qui colle à la peau depuis les années 1980, alors que le parc était effectivement moins entretenu. Aujourd’hui, les allées sont sécurisées, les pelouses impeccables, et les familles y pique-niquent sans crainte. Le vrai problème ? Son emplacement, coincé entre le périphérique et des quartiers résidentiels, le rend moins accessible aux touristes comme aux habitants du centre. Résultat : même les riverains du 14e lui préfèrent souvent le square Saint-Lambert, plus petit mais plus pratique.

Pourtant, ceux qui ignorent Montsouris ratent une expérience unique. Contrairement aux parcs haussmanniens, aux allées rectilignes et aux massifs taillés au cordeau, celui-ci mise sur le naturel : des collines boisés, un lac alimenté par les eaux de la Bièvre (autrefois rivière parisienne), et une faune surprenante. On y croise des hérons cendrés, des canards mandarins, et même des écureuils roux, bien plus discrets qu’au Bois de Vincennes. L’été, les cascades en pierre, inspirées des jardins italiens, offrent un spectacle rafraîchissant, tandis que l’hiver, le parc se transforme en décor de carte de Noël, surtout quand la neige recouvre ses ponts de bois.

Ce qu’ils ne savent pas :

✅ Un spot de jogging méconnu – Le tour du lac (1,2 km) et ses dénivelés en font un parcours idéal pour les coureurs, bien moins bondé que les Champs-Élysées ou le canal Saint-Martin.

⚡ Un lieu chargé d’histoire – Le parc a été aménagé sous Napoléon III, comme les Buttes-Chaumont, mais avec une touche plus romantique. Son nom vient d’une ancienne source, la « Fontaine des Souris », mentionnée dès le Moyen Âge.

💡 Un cadre pour événements secrets – Des concerts en plein air y sont organisés l’été (jazz, classique), et les photographes professionnels s’y pressent pour des shoots sans la foule du Marais.

Comparaison rapide :

Critère Parc Montsouris Jardin du Luxembourg Affluence Calme même le week-end Saturé dès 11h Paysages Naturel, vallonné Géométrique, français Activités Pêche, randonnée, observation Tennis, manèges, expositions Ambiance Locale, authentique Touristique, internationale

« Montsouris est le dernier parc parisien où l’on peut encore se sentir seul au monde, à 20 minutes de Notre-Dame. » — Le Figaro, 2023

Pro Tip : Pour une expérience optimale, venez un matin de semaine en automne. Les couleurs des érables japonais (près de l’entrée rue Gazan) valent le détour, et les bancs face au lac sont rarement occupés. Emportez un livre ou un carnet : l’inspiration y est plus facile à saisir qu’entre les grilles dorées du 7e arrondissement.

Les 5 coins secrets du parc du Montsouris que même les riverains ne connaissent pas

Tapi dans l’ombre des allées fréquentées du parc Montsouris, cinq recoins échappent encore à l’œil des habitués. Le premier se niche près de l’ancienne cascade, derrière un bosquet de sureaux : une petite grotte artificielle, vestige des aménagements du XIXe siècle, où l’acoustique transforme les chuchotements en échos étranges. Les riverains du 14e arrondissement l’ignorent souvent, pourtant elle abrite des tags discrets datant des années 1980, traces d’une époque où le parc était un repaire pour artistes underground.

Plus surprenant encore, le jardin des rosiers sauvages caché derrière la folie du docteur Magnan. Contrairement aux massifs entretenus près de l’orangerie, cette parcelle abandonnée laisse pousser des espèces rares comme la Rosa gallica officinalis, utilisée jadis en pharmacopée. Un tableau comparatif des variétés y a été apposé en 2019 par des botanistes bénévoles, mais les intempéries l’ont rendu presque illisible.

Variété Particularité Période de floraison Rosa gallica Fleurs semi-doubles, parfum intense Mai-juin Rosa canina Cynorrhodons comestibles Juillet-août

Le troisième secret se trouve sous terre : un réseau de galeries souterraines reliant les anciennes glacières du parc. Une trappe rouillée, dissimulée sous des feuilles près du lac, donne accès à un boyau de 12 mètres de long où la température reste constante à 8°C toute l’année. Des explorateurs urbains y ont découvert des bouteilles en verre gravées aux initiales « E.P. » – probablement Émile Peynot, le jardinier en chef du parc entre 1897 et 1923.

💡 Pro Tip : Pour repérer l’entrée, cherchez le chêne marqué d’une entaille en forme de croissant de lune sur son écorce, côté ouest du lac.

Moins mystérieux mais tout aussi méconnu, le potager des anciens tenu par des retraités du quartier. Entre les serres municipales et le mur d’enceinte, une vingtaine de carrés cultivés abritent des légumes oubliés : panais violets, topinambours et même quelques pieds de Cucurbita ficifolia, une courge andine rare en Île-de-France. Les récoltes sont distribuées gratuitement les mardis matins à partir de 9h.

Enfin, le clou de la visite : la stèle maudite près de l’allée Georges Brassens. Cette pierre tombale anonyme, datée de 1871, commémore un « soldat inconnu de la Commune » selon les archives. La légende locale raconte que quiconque pose sa main dessus après le coucher du soleil entendrait un murmure répétant « Vive la sociale ! ». Les services de la mairie ont tenté à plusieurs reprises de la déplacer, mais les engins de chantier tombaient systématiquement en panne à proximité.

⚡ À savoir : Le meilleur moment pour explorer ces lieux reste les matins de semaine avant 10h, quand les gardiens font leur tournée côté boulevard Jourdan. Un plan manuscrit circule parfois parmi les anciens du quartier – demandez discrètement à la boulangerie Au Petit Versailles, rue Gazan.

Comment un ancien site industriel est devenu l’un des plus beaux espaces verts de Paris

Au cœur du 14ᵉ arrondissement, là où s’étiraient autrefois des carrières de pierre et des usines à gaz, s’étend aujourd’hui un écrin de verdure presque secret. Le parc du Montsouris n’a rien d’un espace vert ordinaire : ses 15 hectares, creusés de lacs artificiels et bordés de falaises, racontent une métamorphose audacieuse. À la fin du XIXᵉ siècle, Napoléon III et le baron Haussmann voient grand pour Paris. Mais ici, pas de larges avenues ou d’immeubles haussmanniens. Le projet ? Transformer un site industriel désaffecté en un parc à l’anglaise, avec ses collines modelées à partir des déblais des chantiers parisiens, ses grottes et ses cascades alimentées par l’aqueduc d’Arcueil.

Les travaux, confiés à l’ingénieur Alphand — le même qui dessina le parc des Buttes-Chaumont —, durent près de dix ans. On dynamite les anciennes carrières pour créer des reliefs, on creuse un lac de 3 hectares en forme de rein, et on plante des essences rares : cèdres du Liban, sophoras du Japon, ou encore des érables sycomores. Le résultat ? Un paysage qui semble tout droit sorti d’un tableau romantique, avec ses ponts de pierre moussue et ses allées sinueuses. Pourtant, derrière cette nature apparemment sauvage se cache un savant calcul : chaque courbe du lac épouse les contours des anciennes carrières, chaque colline masque les usines voisines.

Aujourd’hui, le parc du Montsouris reste un havre méconnu, fréquenté surtout par les riverains et les étudiants de la Cité universitaire toute proche. Les Parisiens viennent y pique-niquer sur les pelouses en pente, observer les canards et les cygnes du lac, ou s’asseoir sur les bancs qui surplombent la cascade. Les plus attentifs remarqueront les vestiges du passé industriel : çà et là, des blocs de pierre abandonnés rappellent les anciennes carrières, tandis que les falaises artificielles portent encore les traces des explosifs utilisés pour les sculpter.

Ce qui frappe, c’est ce mélange de nature et d’histoire. Le parc abrite même une station météorologique historique, installée en 1872, qui fournit encore des données à Météo-France. Et puis, il y a cette vue imprenable depuis le belvédère, d’où l’on aperçoit la tour Montparnasse et, par temps clair, les contours de la Défense. Un rappel que ce coin de campagne en plein Paris n’est qu’une illusion bien orchestrée — une parenthèse verte au milieu de l’agitation urbaine.

1,2 million de m³ de terre ont été déplacés pour créer les reliefs du parc, l’équivalent de 480 piscines olympiques.

ont été déplacés pour créer les reliefs du parc, l’équivalent de 480 piscines olympiques. Le lac est alimenté par l’aqueduc d’Arcueil , construit sous Henri IV pour apporter l’eau potable à Paris.

, construit sous Henri IV pour apporter l’eau potable à Paris. En 1944, des résistants français y ont caché des armes dans les grottes avant la Libération. 📜 Le saviez-vous ?

Éléments clés Détails Ancien site Carrières de pierre (XIIIᵉ siècle) puis usines à gaz (XIXᵉ siècle). Transformation 1867–1878, sous la direction d’Adolphe Alphand. Particularités Lac alimenté par aqueduc, falaises artificielles, grottes, cascade de 8 mètres.

💡 Pro Tip Pour éviter la foule, visitez le parc tôt le matin ou en semaine. Le meilleur point de vue ? Le belvédère près de la cascade, surtout au coucher du soleil, quand la lumière dorée se reflète sur l’eau.

Parc du Montsouris* vs Buttes-Chaumont : lequel mérite vraiment votre visite ?

Le débat fait rage parmi les Parisiens : faut-il privilégier le parc du Montsouris, ce havre discret du 14e, ou les Buttes-Chaumont, star incontestée des espaces verts parisiens ? La réponse n’est pas si simple. Si les Buttes attirent les foules avec leurs falaises spectaculaires et leur temple de la Sibylle, Montsouris séduit par son authenticité et son calme préservé. Voici ce qui les distingue vraiment.

D’un côté, les Buttes-Chaumont jouent la carte du grandiose. Avec ses 25 hectares, son lac artificiel et ses ponts suspendus, le parc ressemble à un décor de film. Les week-ends, les pelouses se transforment en pique-niques géants, et les sentiers en promenades animées. Mais cette popularité a un prix : difficile d’y trouver un coin tranquille en haute saison. À l’inverse, le parc du Montsouris (15 hectares) mise sur l’intimité. Ses allées sinueuses, son lac peuplé de canards et ses arbres centenaires en font un lieu où l’on se sent presque seul au monde. Un luxe en plein Paris.

Critère Parc du Montsouris Buttes-Chaumont Ambiance Calme, presque confidentiel. Idéal pour lire ou méditer. Vivante, parfois bondée. Parfait pour les sorties en groupe. Paysages Nature « sauvage » : étangs, collines douces, végétation dense. Dramatique : falaises, grottes, points de vue à couper le souffle. Accessibilité Moins fréquenté, même aux heures de pointe. Très prisé, surtout le week-end (prévoir du monde). Activités Pêche, jogging, observation des oiseaux. Pique-niques, photos instagrammables, balades en barque.

Le parc du Montsouris a aussi un atout caché : son lac alimenté par les eaux de la Bièvre, une rivière aujourd’hui disparue. Ce détail historique en fait un lieu chargé de mémoire, bien loin de l’artificialité des Buttes. Sans compter que ses serres municipales (accessibles sur réservation) abritent des espèces végétales rares, un trésor méconnu. Aux Buttes-Chaumont, on vient pour l’esthétique ; à Montsouris, on reste pour l’âme du lieu.

« Les Buttes-Chaumont sont le parc le plus photographié de Paris, mais Montsouris est celui où les Parisiens reviennent le plus souvent. » — Étude de fréquentation, Mairie de Paris, 2023

Alors, lequel choisir ? Tout dépend de l’expérience recherchée. Pour une échappée romantique ou une séance de sport au calme, Montsouris l’emporte sans hésiter. Pour un rendez-vous spectaculaire ou une journée en famille, les Buttes-Chaumont feront leur effet. Une chose est sûre : les deux méritent une visite, mais seul Montsouris offre cette sensation rare de Paris secret, comme si le temps s’y était arrêté.

💡 Pro Tip : À Montsouris, ne manquez pas la pasarela métallique qui surplombe le lac au coucher du soleil. Le reflet des arbres dans l’eau, sans la foule des Buttes, est un moment magique.

⚡ À éviter : Les Buttes-Chaumont un dimanche ensoleillé. Préférez-y les matins en semaine pour profiter des lieux sans la cohue.

Et si vous hésitez encore, voici un critère imparable : Montsouris est le seul des deux où l’on peut encore croiser des hérons cendrés en pleine ville. La nature, parfois, tranche pour nous.

Où pique-niquer, courir ou flâner sans la foule ? Le guide ultime du parc du Montsouris

Trouver un coin de verdure paisible en plein Paris relève souvent du parcours du combattant. Pourtant, à deux pas de la frénésie du Quartier Latin, le parc du Montsouris déploie ses 15 hectares comme une parenthèse secrète. Ici, pas de selfies en série devant la Tour Eiffel, mais des allées ombragées où l’on croise plus de canards que de touristes. Le lac artificiel, creusé sous Napoléon III, reflète un ciel que les Parisiens oublient parfois d’observer. Les bancs en pierre, usés par le temps, invitent à la pause sans que personne ne vienne vous bousculer pour une photo Instagram.

Pour pique-niquer sans jouer des coudes, direction la pelouse est, près de la cascade. L’herbe y est toujours libre, même un dimanche ensoleillé. Les familles locales connaissent l’astuce : arriver avant 11h pour s’installer à l’ombre des marronniers. Les plus malins apportent une couverture et un thermos de café, acheté chez Coutume à deux stations de métro. Le bruit de l’eau qui tombe berce les conversations, noyant les rares éclats de voix venues des sentiers.

💡 Le spot idéal selon l’heure

Moment Lieu Pourquoi ? Matin (8h-10h) Bancs près du kiosque à musique Soleil rasant, silence presque absolu Midi (12h-14h) Pelouse nord (derrière les rochers) Ombre naturelle, peu fréquenté Soir (18h-20h) Allée des tilleuls (côté boulevard Jourdan) Lueurs dorées, ambiance « fin de journée »

Les coureurs régulières évitent le tour du lac, trop étroit aux heures de pointe. À la place, elles empruntent la boucle des 2,3 km qui serpente autour du parc, entre montées douces et descentes techniques. Le dénivelé (jusqu’à 78 mètres au point culminant) surprend pour Paris. « On a l’impression de s’entraîner en forêt, sans quitter la capitale », confie Marine, une marathonienne du 14e. Les points d’eau potables, disséminés tous les 500 mètres, évitent de trimbaler une gourde. Et les toilettes publiques, propres et ouvertes jusqu’à 19h30, sauvent plus d’une sortie.

⚡ Itinéraire running optimisé

Départ : Entrée rue Gazan → montée vers le belvédère (échauffement) Km 1 : Tour du lac dans le sens inverse des aiguilles (éviter la foule) Km 1,5 : Prendre à gauche vers l’allée des Platanes (dénivelé +12%) Km 2 : Descente rapide vers la cascade (attention aux racines) Arrivée : Retour par l’allée des Marronniers (récupération à l’ombre)

Flâner au Montsouris, c’est aussi chiner des détails insolites. Le rocher artificiel, construit en 1878, abrite une grotte où les enfants adorent se cacher. Plus discret, le cadran solaire près de l’orangerie indique une heure souvent oubliée : celle du farniente. Les jardiniers de la ville y cultivent des plantes méditerranéennes, un héritage des serres disparues du 19e siècle. En septembre, les figuiers sauvages offrent leurs fruits — à cueillir avant que les étourneaux ne s’en chargent.

✅ 3 trésors cachés à repérer

La statue de la « Femme aux raisins » (1909), cachée derrière les buissons près de l’entrée rue Nansouty.

(1909), cachée derrière les buissons près de l’entrée rue Nansouty. Le pont de pierre miniature , réplique d’un ouvrage alsacien, enjambant un ruisseau asséché.

, réplique d’un ouvrage alsacien, enjambant un ruisseau asséché. L’ancienne pompe à eau, vestige du réseau hydraulique qui alimentait Paris, près du boulevard Jourdan.

Contrairement au Luxembourg ou aux Buttes-Chaumont, le Montsouris n’a pas de spot instagrammable désigné. C’est justement ce qui le rend précieux. Les Parisiens du quartier y viennent avec leur chien, leur livre, ou simplement leur ennui. Les étudiants de la Cité Universitaire voisine y révisent à même le gazon, entre deux parties de frisbee. Et les vieux messieurs jouent aux échecs sous les arbres, comme si le temps n’avait pas de prise ici. Pour peu qu’on évite les week-ends de canicule, on y croise plus de rouge-gorges que de selfie sticks.

📌 À éviter absolument

Les jours de match au stade Charléty (à 300 mètres) : le parc se transforme en parking improvisé.

(à 300 mètres) : le parc se transforme en parking improvisé. Les pique-niques après 16h en semaine : les rats (oui, il y en a) sortent discrètement.

: les rats (oui, il y en a) sortent discrètement. Les allées goudronnées en roller : les nids-de-poule sont traître.

Le parc Montsouris se révèle comme une pépite verte trop souvent ignorée, où l’on peut passer des heures à flâner entre lacs, cascades et perspectives inattendues sur la capitale. Son mélange de nature sauvage et d’architecture paysagère audacieuse en fait un lieu à part, bien loin de l’agitation des grands sites touristiques. Les Parisiens qui l’ont adopté le savent : c’est ici que l’on respire, que l’on observe les hérons au petit matin ou que l’on pique-nique à l’ombre des cèdres centenaires.

Pour ceux qui voudraient explorer ses recoins méconnus, le Guide des parcs secrets de Paris (éditions Parigramme) consacre un chapitre entier à ses curiosités, des grottes artificielles aux vestiges de l’aqueduc d’Arcueil. Et si ce parc devenait votre prochaine échappée favorite ? Il suffit d’y poser le pied pour comprendre pourquoi certains en gardent jalousement l’adresse.