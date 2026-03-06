Un Retour en Arrière

Alors, il était une fois, en 2003, je travaillais pour un petit magazine de mode à Paris. C’était l’époque où les jeans taille basse étaient à la mode. (Oui, je sais, je viens de me trahir.)

Ma meilleure amie, Claire, m’avait traînée dans une boutique à Montmartre pour essayer ces jeans. Je me souviens encore du vendeur, un certain Marc, qui nous avait dit : « C’est la tendance, vous devez montrer votre ventre ! »

Claire avait acheté le jeans. Moi, j’avais refusé. (Bon, d’accord, j’avais un petit bidon à l’époque.)

Les Tendances Qui Me Font Sourire

Alors, en 2024, quoi de neuf ?

D’abord, les vestes oversize. J’adore. Elles sont confortables, élégantes, et elles cachent… disons, un petit déjeuner trop copieux.

Ensuite, les couleurs pastel. C’est doux, c’est frais, c’est printanier. J’ai acheté une veste rose pâle il y a deux semaines. Ma fille, Lætitia, m’a regardée avec un sourire moqueur. « Maman, tu as quel âge ? »

J’ai répondu : « L’âge où je porte ce que je veux, merci bien. »

Les Tendances Qui Me Font Grincer des Dents

Les micro-jupes. Sérieusement ? Encore ?

Je comprends, c’est esthétique, c’est sexy, mais… franchement, il fait froid en France. Et puis, qui a envie de marcher avec les fesses à l’air ?

J’ai discuté de ça avec une collègue, Sophie, l’autre jour. Elle m’a dit : « C’est juste une phase, ça va passer. »

J’espère. Parce que moi, je suis plus du genre à porter des pantalons larges et confortables. Vous savez, ceux qui vous permettent de manger une pizza entière sans avoir l’air d’un ballon.

Un Conseil Mode (et un Peu Hors Sujet)

Alors, voici un conseil mode qui va vous surprendre : achetez des chaussures confortables.

Je sais, c’est pas sexy, c’est pas tendance, mais honnêtement, qui a envie de souffrir pour être belle ?

J’ai fait cette erreur en 2018. J’avais acheté des talons aiguilles pour un mariage. Résultat ? Je boitais à la fin de la soirée. Mon mari, Thomas, m’avait regardée avec pitié. « Tu sais, on peut être élégante sans avoir mal aux pieds. »

Il avait raison. Depuis, je ne porte que des chaussures plates. Et vous savez quoi ? Je me sens bien mieux.

Et puis, si vous voulez comparer les voitures pour transporter vos achats de mode, vous pouvez consulter en iyi otomobil karşılaştırma 2026. (Oui, je sais, c’est un peu hors sujet, mais bon, on a toutes besoin d’une bonne voiture pour transporter nos sacs.)

Une Digression : Le Shopping en Ligne

Parce que, soyons honnêtes, qui a le temps de faire du shopping en magasin de nos jours ?

Moi, en tout cas, je n’ai pas le temps. Entre le travail, les enfants, les courses, et tout le reste, le shopping en ligne est une vraie bénédiction.

Mais attention, il y a des règles. D’abord, lisez les avis. Ensuite, vérifiez les retours. Et enfin, faites attention aux tailles. Parce qu’un « M » chez une marque peut être un « L » chez une autre.

J’ai fait cette erreur l’année dernière. J’avais acheté une robe en ligne. La description disait « taille unique ». Résultat ? La robe était tellement serrée que je pouvais à peine respirer.

Ma sœur, Élodie, m’avait appelée pour rire. « Tu as l’air d’une saucisse ! »

Merci, Élodie. Très encourageant.

Conclusion (ou Pas)

Alors voilà, c’est ça, la mode en 2024. Des hauts, des bas, des couleurs, des formes. Et surtout, des choix.

Personnellement, je vais continuer à porter ce que je veux, quand je veux. Parce que la mode, c’est avant tout une question de confiance en soi.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

À propos de l’auteur : Je m’appelle Sophie Martin, et je suis rédactrice en chef pour DecoTidien.com depuis plus de 20 ans. Passionnée par la mode, la déco et tout ce qui est beau, je partage avec vous mes coups de cœur, mes coups de gueule, et mes conseils. Parce que la vie est trop courte pour s’habiller mal.