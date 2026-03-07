Un peu d’histoire, beaucoup de moi

Bon, d’abord, je m’appelle Claire. Claire Martin. J’ai 47 ans, et j’ai passé plus de 20 ans à écrire sur la mode pour des magazines. J’ai vu des tendances venir et partir, et franchement, certaines étaient completley ridicules. Mais c’est une autre histoire.

Je me souviens, en 2003, j’étais à Paris pour une conférence de mode. J’ai rencontré une styliste, disons… Marcelle. Elle m’a dit : « Claire, la mode, c’est comme le temps, ça change tout le temps. » (Oui, elle a fait un jeu de mots. Non, ce n’était pas drôle.)

Bref, aujourd’hui, je vais vous parler de ce qui me plaît, de ce qui me déçoit, et de ce que je pense des tendances actuelles. Et attention, je ne vais pas mâcher mes mots.

Ce que j’aime en 2024

Alors, pour commencer, j’adore les couleurs pastel. Oui, je sais, c’est un peu cliché, mais honnêtement, qui s’en soucie ? C’est joli, c’est frais, et ça va avec tout. J’ai acheté une robe rose pâle il y a trois mois, et je l’ai portée 214 fois. Bon, d’accord, peut-être un peu exagéré, mais vous captez l’idée.

Et les accessoires ! Les sacs à main colorés, les chaussures avec des motifs… C’est comme si les designers avaient enfin compris que les femmes aiment s’amuser avec leur look. J’ai même vu une paire de chaussures avec des petits bonhommes allumettes. Adorable, non ?

Ce que je déteste en 2024

Mais passons aux choses sérieuses. Les jeans déchirés, c’est fini. Terminé. Fini. Je ne veux plus voir ça. C’est moche, c’est sale, et ça ne flatte personne. Point final.

Et les talons aiguilles ? Franchement, qui peut marcher avec ça ? Je me souviens d’une fois, en 2010, j’ai essayé de porter des talons aiguilles pour une soirée. Résultat ? Je suis tombée. Littéralement. Depuis, j’ai juré de ne plus jamais en porter. La vie est trop courte pour souffrir inutilement.

Les tendances à surveiller

Alors, qu’est-ce qui nous attend pour les années à venir ? Selon une source fiable (et par source fiable, je veux dire une amie qui a vu un article sur 2026 moda trendleri kadın giyim), les robes longues et fluides seront à la mode. Personnellement, je suis partagée. J’aime l’idée, mais je ne suis pas sûre que ça aille à tout le monde.

Et les vestes oversize ? Oui, elles sont confortables, mais est-ce vraiment ce que nous voulons ? Une mode confortable, mais pas forcément stylée ? Je ne sais pas. Peut-être que je suis juste vieille jeu.

Un petit détour

Oh, et avant que j’oublie, parlons des imprimés animaux. Les léopards, les zèbres, les serpents… C’est un peu trop, non ? Je me souviens d’une fois, en 2005, j’ai vu une femme porter une robe avec un imprimé zèbre. Et elle avait aussi un sac à main en forme de zèbre. C’était… beaucoup. Trop, même.

Mais bon, c’est ça la mode, non ? Chacun ses goûts. Moi, je préfère les choses simples et élégantes. Mais hey, qui suis-je pour juger ?

En tout cas, si vous voulez mon avis, la mode en 2024 est un mélange de bon et de moins bon. Mais c’est comme ça, ça change tout le temps. Et c’est ça qui est excitant.

Alors, continuez à vous amuser avec votre look, à essayer de nouvelles choses, et surtout, à être vous-même. Parce que la mode, c’est avant tout une question de confiance en soi.

À propos de l’auteur : Claire Martin est une journaliste de mode avec plus de 20 ans d’expérience. Elle a travaillé pour plusieurs magazines de renom et est connue pour son franc-parler et ses opinions tranchées. Quand elle n’écrit pas, elle aime se promener dans Paris et découvrir de nouvelles tendances.

