Pourquoi Je Déteste les Tendances

Alors, voici le truc. Je m’appelle Sophie, j’ai 45 ans, et je travaille dans la mode depuis plus de 20 ans. Oui, vous avez bien entendu. Vingt. Ans. Dans ce cirque. Et laissez-moi vous dire, c’est un miracle que je n’aie pas encore perdu complètement la tête.

Je déteste les tendances. Enfin, non, c’est pas vrai. Je les aime. Mais je les déteste aussi. C’est compliqué. Vous voyez, quand j’ai commencé, en 1998, c’était différent. On avait des magazines, des défilés, et c’était tout. Pas d’Instagram, pas de TikTok, pas de ces influenceurs qui changent de style comme ils changent de chaussettes.

Et puis, un jour, tout a changé. C’était en 2005, je crois. J’étais à Paris, pour un défilé. Et là, j’ai vu quelque chose qui m’a choquée. Non, pas sur le podium. Dans la rue. Tout le monde portait la même chose. Les mêmes jeans, les mêmes t-shirts, les mêmes chaussures. C’était comme si la mode avait décidé de nous transformer en clones.

Alors, j’ai décidé de me rebeller. Contre les tendances, contre l’uniformité. J’ai commencé à porter ce que j’aimais, peu importe ce que les autres disaient. Et vous savez quoi? Ça a marché. Les gens ont commencé à me demander où j’achetais mes vêtements. Et c’est comme ça que j’ai commencé à écrire.

Mon Style, Mon Histoire

Mon style, c’est mon histoire. C’est un mélange de tout ce que j’ai vécu, de tout ce que j’ai aimé. J’adore les années 90, les robes longues, les imprimés floraux. Mais j’aime aussi le moderne, le minimaliste. Et parfois, je me laisse tenter par un peu de vintage. C’est ça, la mode pour moi. C’est une histoire sans fin.

Je me souviens, c’était il y a environ trois mois, j’étais avec une amie, Laura, à un café. Elle portait une robe magnifique, une vraie pièce unique. Et je lui ai dit: « Laura, cette robe, c’est toi. » Et elle m’a répondu: « Sophie, c’est exactement ça. La mode, c’est moi. » Et c’est là que j’ai eu l’idée pour cet article.

Parce que la mode, ce n’est pas juste des vêtements. C’est une façon de s’exprimer. C’est une façon de dire qui vous êtes, sans avoir à dire un mot. Et c’est pour ça que je me bats pour la diversité, pour l’individualité. Parce que la mode devrait être un moyen de se libérer, pas de se conformer.

Les Erreurs à Éviter

Mais attention, hein. Porter ce que vous aimez, c’est bien. Mais il y a des limites. Par exemple, ne portez pas de rayures horizontales si vous êtes petite et ronde. Ça va vous donner l’air encore plus petite. Et ne portez pas de blanc après le Labour Day. Enfin, c’est ce qu’on nous a toujours dit, non? Mais franchement, qui s’en fout?

Et puis, il y a les erreurs de style. Vous savez, celles qu’on voit partout. Les chaussettes avec des sandales, les pantalons trop longs, les imprimés qui se battent entre eux. C’est comme si les gens avaient oublié les bases. Mais bon, c’est peut-être juste moi qui suis trop vieille pour comprendre.

En parlant de vieillesse, je me souviens d’une conversation avec un collègue, Dave. Il m’a dit: « Sophie, tu devrais arrêter de porter du noir. C’est pour les jeunes. » Et moi, je lui ai répondu: « Dave, le noir, c’est intemporel. Et puis, c’est pas comme si j’avais l’intention de changer de style juste parce que j’ai quelques rides de plus. » Il a ri. « Toujours aussi têtue, hein? »

Oui, bon. Bref. Passons à autre chose.

Les Conseils de Sophie

Alors, voici quelques conseils. D’abord, trouvez votre style. Ce n’est pas facile, ça prend du temps. Mais une fois que vous l’avez trouvé, accrochez-vous. Ensuite, investissez dans des pièces de qualité. Pas besoin d’avoir une garde-robe pleine à craquer. Mieux vaut avoir quelques pièces qui durent que des tonnes de trucs qui tombent en lambeaux après deux lavages.

Et puis, n’oubliez pas de vous amuser. La mode, c’est fait pour s’amuser. Alors, essayez des nouvelles choses. Mélangez les styles, les couleurs, les textures. Et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux. Après tout, ce n’est que de la mode.

Et si vous avez besoin de conseils pour choisir vos vêtements, vous pouvez toujours consulter un product reviews recommendation guide. Oui, je sais, c’est un peu bizarre. Mais bon, ça peut aider, non?

Ah, et une dernière chose. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Portez ce que vous aimez, peu importe ce que les autres disent. Parce que la mode, c’est vous. C’est votre histoire. Et personne ne peut vous dire comment la raconter.

Un Petit Détour

Bon, d’accord, je vais faire un petit détour. Parce que je viens de me rappeler d’un truc. Il y a quelques années, j’étais à une conférence à Austin. Et là, j’ai rencontré une femme incroyable. Elle s’appelait Martha. Elle avait 70 ans, et elle portait une robe rouge vif, avec des bottes en cuir et un chapeau. Elle était magnifique. Et vous savez ce qu’elle m’a dit? « Sophie, la mode, c’est comme le vin. Plus vous vieillissez, meilleur vous êtes. » J’ai adoré ça. Et depuis, je me dis que peut-être, la mode, c’est un peu comme le vin. Ça se bonifie avec l’âge.

Alors, voici mon conseil final. Ne vous inquiétez pas de l’âge. Portez ce que vous aimez, quand vous le voulez. Parce que la mode, c’est pour tout le monde. Peu importe votre âge, votre taille, votre couleur. La mode, c’est vous.

Et sur ce, je vais vous laisser. Parce que j’ai une réunion dans 10 minutes, et je suis déjà en retard. Comme d’habitude. Mais bon, c’est la vie, non?

À propos de l’auteur: Sophie Martin a 45 ans et travaille dans la mode depuis plus de 20 ans. Elle a commencé sa carrière en 1998 et a travaillé pour plusieurs magazines de mode renommés. Elle est connue pour son style unique et son franc-parler. Quand elle n’écrit pas, elle aime voyager, lire et passer du temps avec ses amis.