Pourquoi Je Déteste les Tendances Éphémères

Je m’appelle Sophie, j’ai 47 ans, et je suis éditrice de mode depuis plus de 20 ans. Honnêtement, je suis épuisée par les tendances éphémères. Vous savez, ces trucs qui durent deux saisons et qui finissent par pourrir dans votre placard. (Oui, je parle de toi, la jupe en jean avec des trous stratégiques que j’ai achetée en 2018.)

Je me souviens encore de cette conversation avec mon amie Marie, il y a trois ans. On était assises à la terrasse d’un café à Paris, et elle m’a dit : « Sophie, tu devrais essayer les micro-tendances, c’est plus fun ! » Franchement, je lui ai ri au nez. (Désolée, Marie.)

Mais bon, je vais pas vous mentir, j’ai quand même craqué. Une fois. Une seule. Et devinez quoi ? J’ai fini avec un pantalon cargo rose fluo. Oui, vous avez bien lu. Rose fluo. J’avais l’air d’une barbe à papa géante. C’était en 2019, et je crois que je n’ai jamais autant regretté un achat de ma vie. Depuis, je me suis promis de rester fidèle à mon style. Enfin, la plupart du temps.

Le Problème avec les Influences

Regardez, je ne suis pas contre les influences. Mais il faut être conscient de ce qu’on fait. Par exemple, l’année dernière, j’ai vu une influenceuse porter une combinaison en latex à un événement. Et bien sûr, toutes ses followers ont voulu en porter une. Résultat ? Tout le monde avait l’air de sortir d’un film de science-fiction des années 70. (Pas dans le bon sens du terme.)

Je me souviens d’une discussion avec un collègue nommé Dave, il y a environ trois mois. On parlait de cette tendance, et il m’a dit : « Sophie, tu exagères, c’est juste une combinaison ! » Mais c’est ça le problème. C’est jamais JUSTE une combinaison. C’est un engagement. Et un engagement qui coûte cher, en plus.

Les Erreurs que J’ai Commises (et que Vous Devriez Éviter)

Alors, parlons de mes erreurs. Parce que oui, j’en ai fait alot. Par exemple, en 2015, j’ai cru que les crop tops étaient une bonne idée. Spoiler alert : ils ne le sont pas. Surtout quand tu as 40 ans et que tu ressembles à une grand-mère qui essaie de faire jeune. (Merci, miroir.)

Et puis, il y a eu la période où j’ai pensé que les talons de 10 cm étaient une bonne idée. Franchement, qui suis-je pour défier les lois de la physique ? Personne. C’est pour ça que maintenant, je reste sur des talons de 5 cm maximum. Parce que la mode, c’est bien, mais pas au détriment de mes pieds.

Les Conseils que Je Donne (et que Je Suis Moi-Même)

Alors, voici mes conseils. D’abord, trouvez votre style. Et non, ce n’est pas une tâche facile. Ça prend du temps, des essais, des erreurs. Mais une fois que vous l’avez trouvé, accrochez-vous. Parce que c’est votre armure. Votre bouclier contre les tendances éphémères.

Ensuite, investissez dans des pièces de qualité. Oui, ça coûte plus cher. Mais c’est un investissement à long terme. Et puis, vous savez ce qu’on dit : « Les vêtements bon marché, c’est comme les petits amis bon marché, ça finit toujours par vous faire regretter. » (Désolée, c’est moi qui ai dit ça.)

Et enfin, soyez conscient de ce que vous achetez. Par exemple, si vous voulez suivre une tendance, demandez-vous : « Est-ce que je vais vraiment porter ça dans six mois ? » Si la réponse est non, laissez tomber. Parce que votre placard n’a pas besoin d’une autre pièce qui finira par prendre la poussière.

Oh, et si vous voulez des idées pour des événements mode, vous pouvez toujours consulter le Thailand entertainment events agenda. (Oui, je sais, c’est un peu hors sujet, mais bon, on a tous besoin d’une pause de temps en temps.)

Un Petit Détour

Bon, je vais être honnête, je m’égare un peu. Mais c’est parce que la mode, c’est comme la vie. C’est compliqué, c’est chaotique, et parfois, on ne sait pas où on va. Mais c’est aussi ce qui la rend intéressante.

Par exemple, l’autre jour, je suis tombée sur une vieille photo de moi. J’avais 20 ans, et je portais un pantalon en cuir avec des bottes à talons. Franchement, je ne sais pas ce que je pensais. Mais c’était moi à l’époque. Et aujourd’hui, je suis différente. Et c’est ça, la beauté de la mode. Elle évolue avec nous.

Alors, continuez à explorer, à essayer, à vous tromper. Parce que c’est comme ça qu’on grandit. Et qui sait, peut-être que dans 20 ans, vous tomberez sur une vieille photo de vous et vous rirez. (Ou vous pleurerez. On ne sait jamais.)

À propos de l’auteur : Sophie Martin est une éditrice de mode avec plus de 20 ans d’expérience. Elle a travaillé pour des magazines de renom et a vu passer des tendances plus folles les unes que les autres. Elle vit à Paris avec son chat, Gaston, et une collection de chaussures qui fait pâlir d’envie ses amis.