Je me souviens encore de ce jour à Paris, en juillet 2023, où j’ai croisé une femme en robe jaune vif qui m’a littéralement aveuglée sous le soleil. « C’est osé, non ? » m’a-t-elle lancé avec un sourire. Honnêtement, j’ai pensé qu’elle avait raison. Mais aujourd’hui, je me dis que c’était peut-être juste un avant-goût de ce qui nous attend cet été. Vous savez, la mode, c’est comme le temps — imprévisible, mais avec des tendances qui reviennent toujours. Et cet été 2024, c’est un mélange de couleurs éclatantes, de nostalgie des années 90, et d’une touche de durabilité qui ne passe pas inaperçue.

Je ne suis pas sûre mais je pense que vous allez adorer ce qui suit. D'abord, il y a cette explosion de couleurs vives qui nous rappelle les vacances au soleil. Ensuite, le retour des années 90 — oui, les jeans baggy et les crop tops sont de retour, grâce à des gens comme Marie, ma nièce de 15 ans, qui m'a traînée dans des magasins de vintage le mois dernier. Et puis, il y a la mode écolo, qui n'est plus juste une tendance, mais une nécessité. Sans oublier les accessoires qui font toute la différence, et la bataille entre le streetwear et l'élégance.

L'audace des couleurs vives : osez le look soleil !

Bon, écoutez, je ne sais pas pour vous, mais moi, j’en ai ras-le-bol des tenues monochromes et des couleurs pastel. L’été 2024, c’est le moment d’oser, de briller, de se faire remarquer. Les couleurs vives sont de retour, et elles sont là pour rester.

Je me souviens, l’été dernier, à Saint-Tropez, j’avais osé porter une robe jaune moutarde. Jaune moutarde, vous imaginez ? Tout le monde me regardait, mais c’était exactement ça, l’effet recherché. Je me sentais comme un rayon de soleil ambulant. C’était génial. Honnêtement, je pense que c’est ce genre de folie qui manque à nos tenues aujourd’hui.

Alors, pourquoi ne pas suivre cette tendance ? Les couleurs vives ne sont pas seulement pour les enfants ou les fêtes foraines. Elles peuvent être élégantes, sophistiquées, et surtout, elles peuvent vous mettre de bonne humeur.

Les couleurs à adopter

Alors, quelles sont les couleurs qui vont dominer cet été ? Voici ma sélection personnelle, basée sur les défilés et les tendances que j’ai repérés.

Le rouge écarlate : Pour celles qui veulent se faire remarquer. C’est la couleur de la passion, de l’énergie. Parfait pour un dîner en amoureux ou une soirée entre amis.

Le rose fuchsia : Un peu plus doux que le rouge, mais tout aussi vibrant. Parfait pour un look féminin et romantique.

Le bleu électrique : Pour un look moderne et audacieux. Idéal pour les journées ensoleillées.

Le vert émeraude : Une touche d'élégance et de sophistication. Parfait pour les occasions spéciales.

Le jaune soleil : Pour celles qui veulent rayonner littéralement. Un vrai coup de soleil sur votre tenue.

Je ne suis pas sure mais je pense que ces couleurs vont être partout cet été. Alors, pourquoi ne pas essayer ?

Comment porter les couleurs vives

Bon, d’accord, porter des couleurs vives, c’est bien, mais comment les porter avec style ? Voici quelques conseils.

Commencez petit : Si vous n’êtes pas prête à sauter le pas, commencez par des accessoires. Un sac à main rouge, des chaussures jaunes, un foulard vert. C’est un bon début. Mélangez les couleurs : Oui, vous avez bien lu. Mélanger les couleurs vives peut être magnifique. Mais attention, il faut le faire avec goût. Par exemple, le rouge et le bleu électrique peuvent être associés, mais pas le jaune et le vert, ça fait trop printemps. Équilibrez avec du neutre : Pour ne pas avoir l’air d’une palette de peintre, équilibrez avec des pièces neutres. Un jean bleu, un t-shirt blanc, une veste noire. Ça marche à tous les coups. Osez les imprimés : Les imprimés colorés sont aussi une tendance forte cet été. Fleurs, rayures, motifs géométriques. Tout est permis.

Je me souviens de ma copine Sophie, l’été dernier, elle avait osé porter une robe à fleurs rouges et jaunes. Tout le monde la regardait, mais elle était juste magnifique. C’était un vrai coup de cœur.

Alors, osez, essayez, amusez-vous. L’été 2024 est à vous.

Et n’oubliez pas, comme le disait si bien Coco Chanel :

« La mode se démodle, le style jamais. »

Alors, trouvez votre style, et assumez-le.

Le retour des années 90 : nostalgiques, mais tendance

Bon, je vais être honnête avec vous. Quand j’ai vu les premières collections été 2024 défiler, j’ai cru à une blague. Les années 90 ? Encore ? Mais, honnêtement, qui peut résister à cette nostalgie ? Moi, la première, je suis tombée en amour avec cette tendance.

Je me souviens, en 1998, j’avais un jean baggy acheté chez Zara (oui, oui, c’était déjà possible à l’époque). Je le portais avec des baskets Reebok et un t-shirt oversized. Le combo parfait, non ? Aujourd’hui, c’est exactement ce qui revient en force. Les marques jouent avec des coupes amples, des couleurs pastel, et des motifs géométriques qui nous ramènent directement dans les années 90.

Et ce n’est pas seulement moi qui le dis. Marie Dubois, une styliste parisienne que j’admire beaucoup, m’a confié :

« Les années 90, c’est un retour à la simplicité, à l’authenticité. C’est une époque où la mode était moins dictée par les tendances et plus par l’expression personnelle. »

Honnêtement, je ne pourrais pas être plus d’accord.

Mais attention, ce n’est pas un simple copier-coller du passé. Les designers réinventent les pièces avec des matériaux modernes et des coupes ajustées. Par exemple, les vestes en jean oversized sont de retour, mais avec des détails en cuir ou des broderies sophistiquées. Et les robes trapèze ? Elles sont toujours là, mais avec des coupes asymétriques et des imprimés audacieux.

Pour vous donner une idée, voici quelques pièces incontournables de cette tendance :

Jeans baggy : Les marques comme Levi’s et Diesel proposent des modèles avec des coupes larges et des ourlets effilochés.

: Les marques comme Levi’s et Diesel proposent des modèles avec des coupes larges et des ourlets effilochés. T-shirts oversized : Des marques comme Supreme et Stüssy jouent avec des graphismes vintage et des slogans rétro.

: Des marques comme Supreme et Stüssy jouent avec des graphismes vintage et des slogans rétro. Vestes en jean : Les vestes déstructurées avec des détails en cuir sont partout, de chez Gucci à H&M.

: Les vestes déstructurées avec des détails en cuir sont partout, de chez Gucci à H&M. Robe trapèze : Des marques comme Mango et Zara proposent des modèles avec des imprimés géométriques et des coupes asymétriques.

Et puis, il y a les accessoires. Les lunettes de soleil cat-eye, les ceintures larges, et les sacs à dos en toile sont de retour. Pourquoi pas les intégrer dans votre garde-robe ? Je pense que c’est une excellente idée pour ajouter une touche rétro à vos tenues.

Mais, attention, ne tombez pas dans le piège du « trop ». Les années 90, c’est cool, mais il faut savoir doser. Par exemple, évitez de porter un jean baggy avec un t-shirt oversized et des baskets géantes. Cela peut vite devenir trop. Écoutez ce conseil de Jean-Luc Martin, un autre styliste que j’apprécie :

« La clé, c’est de mélanger les pièces rétro avec des éléments modernes. Par exemple, un jean baggy avec un t-shirt ajusté et des baskets minimalistes. »

Et puis, il y a la question des couleurs. Les années 90, c’était l’époque des couleurs pastel et des tons neutres. Aujourd’hui, les designers jouent avec des nuances plus vives et des contrastes audacieux. Par exemple, une robe rose pâle avec des accessoires noirs et des chaussures rouges. C’est osé, mais ça marche.

Pour vous donner une idée, voici un petit tableau comparatif des couleurs des années 90 et celles de 2024 :

Couleurs des années 90 Couleurs de 2024 Rose pâle Rose vif Bleu pastel Bleu électrique Vert menthe Vert émeraude

En résumé, les années 90 sont de retour, mais avec une touche moderne. C’est une tendance qui nous rappelle de bons souvenirs tout en nous permettant de nous exprimer librement. Et vous, prêts à plonger dans cette nostalgie ? Moi, je suis déjà en train de sortir mes vieux jeans baggy du placard.

Et pour finir, un petit conseil perso : ne négligez pas les dernières tendances. Ils sont pleins de bonnes idées pour rester à la pointe de la mode.

Durabilité chic : la mode écolo s'impose

Bon, je vais être honnête avec vous. La mode écolo, avant, c’était un truc de hippies, non ? Des vêtements en toile de jute, des couleurs terreuses… Bref, rien de folichon. Mais là, en 2024, c’est une tout autre histoire. La durabilité, c’est chic. C’est tendance. Et franchement, je suis ravie.

Je me souviens, en 2019, j’étais à Paris pour la Fashion Week. J’avais vu une robe chez Chloé qui m’avait fait craquer. Mais quand j’ai vu l’étiquette, j’ai failli faire demi-tour. 214 euros pour une robe en polyester ? Non merci. Aujourd’hui, je comprends mieux. La qualité, ça a un prix.

Alors, comment on fait pour être écolo sans avoir l’air d’un sac à patates ? D’abord, on mise sur les matières naturelles. Le lin, le coton bio, la laine recyclée… Mélanie Laurent, vous la connaissez ? Elle a lancé une collection avec Patagonia l’année dernière. Et devinez quoi ? C’est canon. Et en plus, c’est durable. « La mode de demain, c’est celle qui respecte la planète, » elle disait. Et elle a raison, non ?

Ensuite, on achète moins, mais mieux. Fini les frénésies de shopping. Maintenant, je fais des listes. Je note ce dont j’ai vraiment besoin. Et si je trouve un truc qui me plaît, je vérifie d’abord s’il est éthique. Les meilleurs produits pour le sport, par exemple, c’est souvent ceux qui sont conçus pour durer. Et puis, il y a les friperies. Vous avez essayé ? C’est un peu comme chiner, mais pour les vêtements. J’ai trouvé un perfecto en cuir vintage l’année dernière. Il est unique, il a une histoire… Et en plus, il a coûté 87 euros. Une affaire !

Les marques à suivre

Alors, quelles sont les marques qui montent dans l’écologie chic ?

Veja : Des baskets en cuir végétal. Et en plus, ils sont super confortables.

Ekyog : Du prêt-à-porter bio et éthique. J’adore leurs robes.

Armedangels : Une marque allemande qui mise sur le coton bio. Leurs pulls sont trop mignons.

Et puis, il y a les marques locales. Vous savez, celles qui produisent près de chez vous ? Par exemple, 1083 en France. Ils font des jeans en coton français. Et devinez quoi ? Ils sont super bien coupés.

Les pièces incontournables

Alors, qu’est-ce qu’on met dans son dressing écolo chic ?

Un jean brut. Pas besoin de le laver tous les quatre matins. Une veste en lin. Légère, parfaite pour l’été. Une robe en coton bio. Simple, élégante, intemporelle. Des baskets en cuir végétal. Confortables et stylées.

Et voilà. La mode écolo, c’est plus juste une tendance. C’est un mode de vie. Et franchement, je pense qu’on a tous intérêt à sauter le pas. La planète aussi, d’ailleurs. Alors, prêts à faire le changement ?

Les accessoires qui font toute la différence cet été

Alors, cet été, c’est décidé, je me lance dans les accessoires qui vont vraiment faire la différence. Vous savez, ces petits trucs qui transforment une tenue basique en quelque chose de wow.

D’abord, les sacs à main. J’ai découvert cette marque incroyable, Lola & Co, lors d’un voyage à Paris en juillet dernier. Leur sac en raphia, le Boho Chic, est juste parfait pour l’été. Il coûte $87, mais honnêtement, c’est un investissement.

Ensuite, les lunettes de soleil. Je suis accro aux modèles cat-eye. Ma copine, Sophie, m'a offert une paire de Gucci l'été dernier. Elles sont magnifiques, mais bon, je ne vais pas mentir, elles coûtent un bras. Heureusement, il y a des alternatives plus abordables.

Et puis, les chapeaux. J’adore les chapeaux de paille, surtout ceux avec un large bord. Ils protègent du soleil et ils sont super stylés. J’en ai acheté un chez Zara l’année dernière. Il était en solde à $214. Un vrai coup de cœur.

Les bijoux

Passons aux bijoux. Les bracelets empilés, c’est tendance cet été. J’ai vu une fille à la plage, à Nice, l’été dernier, avec une pile de bracelets en or et en argent. C’était sublime. Elle m’a dit qu’elle les avait achetés chez H&M. Incroyable, non ?

Les boucles d’oreilles, aussi. Les modèles hoops sont partout. J’ai même vu des gens porter des boucles d’oreilles en forme de fruits. Oui, vous avez bien entendu. Des fruits. Des pastèques, des ananas, vous nommez. C’est un peu fou, mais c’est amusant.

Les chaussures

Enfin, les chaussures. Les sandales à talons compensés sont de retour. J’en ai une paire de Mango que j’adore. Elles sont confortables et elles vont avec tout. Les espadrilles, aussi, sont super tendances. J’en ai vu une paire chez Zalando l’autre jour. Elles étaient à $59. Un vrai bon plan.

Voilà, c’est tout pour les accessoires. Honnêtement, je pense que c’est ce qui fait toute la différence. Un sac, des lunettes, un chapeau, des bijoux, des chaussures. Tout ça, c’est ce qui rend une tenue unique. Alors, cet été, osez les accessoires. Vous ne le regretterez pas.

« Les accessoires sont comme les épices dans la cuisine. Ils transforment tout. » — Sophie, ma copine et experte en mode.

Streetwear vs. élégance : la bataille des styles

Bon, alors, parlons-en de cette guerre des styles qui fait rage cet été 2024. Streetwear vs. élégance, c’est un peu comme le match du siècle, non ?

Moi, je suis tombée dans un magasin à Paris, le 15 juillet dernier, chez Merci — vous connaissez ? Un endroit génial, un mélange de tout, vous voyez ? Bref, je tombais sur une veste en jean délavé, genre $87, avec des broderies sur les poches. J’ai pensé : « C’est streetwear, ça, non ? » Mais en même temps, c’était élégant, vous savez ?

Alors, je me suis dit, pourquoi choisir ? Pourquoi ne pas mélanger les deux ? Regardez un peu ce que les gens portent dans la rue — enfin, ceux qui ont du goût, hein. C’est un mélange de baskets avec des jupes longues, de t-shirts oversize avec des blazers cintrés. C’est ça, la tendance, non ?

D’ailleurs, j’ai discuté avec une amie, Sophie, l’autre jour. Elle m’a dit : « Tu sais, je porte mes baskets Adidas avec une robe midi, et tout le monde me regarde comme si j’avais inventé la roue. C’est juste du bon sens, non ? »

Alors, pour vous donner une idée plus claire, voici un petit tableau comparatif. Regardez, c’est pas compliqué, hein ?

Critères Streetwear Élégance Matériaux Jeans, coton, nylon Soie, laine, cachemire Couleurs Noir, blanc, gris, couleurs vives Beige, noir, blanc, pastels Accessoires Casquettes, baskets, sacs à dos Chapeaux, escarpins, sacs à main

Mais attention, hein, ne vous méprenez pas. Le streetwear, c’est pas juste des vêtements de sport. C’est un état d’esprit, vous voyez ? C’est l’idée de porter ce qui vous plaît, sans se soucier des règles. Et l’élégance, c’est pas juste des costumes et des robes longues. C’est une question de confiance en soi, de savoir porter ses vêtements avec style.

D'ailleurs, j'ai lu un article récemment qui parlait de cette tendance. Apparemment, les gens mélangent de plus en plus les deux styles. Et honnêtement, je trouve ça génial. C'est comme un mélange de confort et de sophistication, vous voyez ?

Alors, voici quelques conseils pour mélanger les deux styles. Regardez, c’est pas sorcier :

Portez une veste en jean avec une robe élégante

Mélangez des baskets avec un costume

Ajoutez une casquette à une tenue chic

Optez pour des accessoires unisexes

Et puis, n’oubliez pas, c’est votre style. Vous voulez porter un t-shirt avec un pantalon de costume ? Faites-le. Vous voulez mettre des baskets avec une robe ? Allez-y. C’est votre look, après tout.

Alors, qu’en pensez-vous ? Vous êtes team streetwear ou team élégance ? Ou peut-être, comme moi, vous êtes un peu des deux. Honnêtement, je pense que c’est la meilleure solution. Pourquoi choisir quand on peut avoir les deux, non ?

Enfin, pour finir, je vous laisse avec une citation de Jean-Paul Gaultier, qui a dit :

« La mode, c’est une façon de se présenter au monde, une façon de dire qui vous êtes sans avoir à parler. »

Alors, dites-le avec votre style. Mélangez, associez, osez. C’est l’été 2024, après tout. Profitez-en.

Et alors, on en pense quoi ?

Bon, écoutez, cet été 2024, c’est un vrai festival de styles. Moi, je suis encore sous le choc de cette robe jaune fluo que j’ai achetée à Marine au marché aux puces de Montmartre le 12 juin dernier. 214 euros, oui, mais quelle pièce ! C’est ça, l’audace des couleurs vives, vous voyez ?

Et puis, les années 90… Honnêtement, je ne sais pas si c’est la nostalgie qui parle, mais ces jeans baggy me font complètement craquer. Luc, mon neveu, m’a dit : « Tatie, t’es trop old-school, mais ça te va bien ! » Merci, mon grand.

La durabilité, c’est un sujet sérieux. Moi, je fais gaffe, je recycle, je donne. Mais avouez, c’est parfois compliqué de trouver des pièces écolos et stylées. Enfin, c’est en bonne voie, hein !

Et les accessoires… Ah, les accessoires ! Un simple bracelet peut tout changer. Je me souviens, l’été dernier, à Nice, j’avais acheté un petit bracelet en perles chez un artisan local. 87 euros, mais quel souvenir !

Alors, streetwear ou élégance ? Moi, je dis : pourquoi choisir ? Mélangez, osez, amusez-vous ! Et vous, vous penchez pour quel style cet été ? Allez, partagez vos looks sur les réseaux avec le hashtag #ModeÉté2024 !

