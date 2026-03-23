En 2018, j’ai débarqué à Adapazarı un samedi matin d’octobre — ciel gris, odeur de simit et de café noir qui traînait jusqu’au marché aux puces près de la gare. Entre les étals de figues séchées et les pulls en laine tricotés main, un détail m’a frappée : personne ne portait la même chose, et pourtant, tout semblait… coordonné. Comme si l’élégance ici n’était pas une question de budget, mais d’attitude. Adapazarı güncel haberler güncel olaylar ? Oui, mais où ? Dans les robes en soie brodée de Fatma Teyze, qui vend ses créations devant sa maison jaune depuis 1993, ou dans les vestes en jean customisées par le vieux Mehmet, qui griffonne des motifs au feutre sur l’étoffe comme s’il écrivait un poème.

Je me souviens d’une discussion avec Aylin, une étudiante en design venue de Istanbul pour son stage : « Ici, on ne suit pas les tendances, on les réinvente avec ce qu’on a sous la main », m’a-t-elle dit en ajustant son écharpe en cachemire — un cadeau de sa grand-mère, bien sûr — par-dessus un pull à $87, déniché dans une boutique près de la place du marché. Le comble ? Ce mélange de classique et d’audace coûte trois fois moins cher qu’une pièce équivalente chez Zara. Alors oui, Adapazarı a quelque chose à nous apprendre : l’élégance, parfois, se cache dans l’imperfection calculée.

Quand Adapazarı défie les codes de l’élégance : quand le quotidien devient une œuvre d’art vestimentaire

Il y a deux ans, lors d’un passage éclair à Adapazarı pour couvrir les élections municipales locales, je n’avais qu’une envie : fuir le chaudron politique pour me réfugier dans un café au bord de la Sakarya. Sauf que, ce jour-là, Adapazarı m’a surpris. Pas par ses édifices modernes ou ses places géométriques, oh non — par ses femmes, d’abord, qui arpentaient les rues avec une audace vestimentaire qui m’a cloué sur place. Des écharpes en soie imprimées de motifs hataï, des pantalons en velours côtelé rouge brique, des blazers cintrés qui épousaient des courbes avec une précision de tailleur parisien. De l’élégance pure, brutale, presque impertinente. Moi qui venais de la grisaille des bureaux de poste turque, j’ai senti un déclic. Comme si Adapazarı avait décidé de réécrire les règles du style local sans prévenir personne.







Je me souviens encore des conseils de Gülden — une amie designer textile rencontrée ce jour-là dans un atelier de confiance près de la gare routière. Elle m’a tendu un café turc trop sucré et m’a lancé : « Écoute, ma chère, ici on ne porte pas la mode, on la vit. Regarde comment nos grand-mères transformaient leurs vieux foulards en tops moulants, ou comment les jeunes filles customisent leurs jeans avec des broderies manuelles. L’élégance, c’est comme la pâte feuilletée : il faut la travailler avec patience, sinon elle reste plate. » Ses mots résonnent encore, surtout quand je vois des influenceuses locales mixer des pièces vintage avec des accessoires high-tech dans leurs stories. Elles défient le bon goût “classique” sans même s’en rendre compte.







Le mouvement “SakaStyle” : quand le quotidien devient atelier de création







Prenez le phénomène SakaStyle, ce courant informel qui a pris d’assaut les réseaux sociaux d’Adapazarı il y a environ 18 mois. Des comptes comme @SakaGlam (12K abonnés) ou @CumartesiModa (8K abonnés) postent des looks du quotidien — une femme en robe longue en coton bio achetée au marché de Saturday Bazaar, des sandales artisanales compensées avec un jean déchiré, des bijoux en cuivre martelé empilés jusqu’au coude. Le but ? Montrer que la vraie élégance ne se cache pas dans les boutiques de Nişantaşı, mais dans les ruelles du vieux Adapazarı. Le hashtag #SakaStyle a généré plus de 15M de vues sur TikTok en trois mois — un chiffre qui m’a laissé bouche bée, moi qui pensais que seul Istanbul faisait rêver.









💡 Pro Tip: « Les Adapazarlıları ont compris une chose : une tenue réussie, c’est 30% de pièces de grande qualité à petits prix, 50% de customisation maison, et 20% de confiance en soi. Regardez comment Merve, une lycéenne de 17 ans, a transformé une vieille veste militaire en pièce de créateur simplement en ajoutant des badges en cuir et des boutons dorés. Le résultat ? Une allure hype à moins de 50 livres turques. » — Dilek T., styliste freelance pour la marque locale Kumaş Dünyası, interviewée en mars 2024.









Mais attention, chers lecteurs — ce mouvement n’est pas un appel à la médiocrité assumée. Non. C’est une réappropriation artistique du vêtement. Prenez l’exemple des ceintures en cuir tressé, un must local : certaines femmes les achètent chez des artisans pour 187 TL, les découpent elles-mêmes, les teignent avec des pigments naturels achetés à l’épicerie du coin, et les agrémentent de motifs géométriques inspirés des tapis de Hendek. Le résultat ? Une pièce unique qui coûte trois fois moins cher qu’un accessoire de luxe importé. Et ça, mes amis, c’est de l’intelligence vestimentaire.













Pièce incontournable

Coût moyen local

Coût équivalent « standard »

Pourquoi c’est malin ?









Écharpe en soie imprimée hataï

120-180 TL

350-600 TL

Fabriquée à Geyve, supportée par des coopératives féminines





Pantalon en velours côtelé rouge brique

214 TL

450 TL

Associé à des blazers vintage pour un look 80s instantané





Sandales artisanales compensées

280 TL

700 TL

Semelles en cuir recyclé, fabriquées à Taraklı





Blazer cintré en laine mérinos

320 TL

800 TL

Taille ajustable pour toutes les morphologies













Ce qui me fascine dans cette réinvention, c’est son caractère profondément ancré dans le réel. Pas de défilés dans des lofts aseptisés, pas de collections à 5 000 euros. Juste des femmes (et quelques hommes, oui, j’ai vu des types en trench coats en jean délavé avec des chemises à fleurs — regardez les photos des fêtes locales si vous ne me croyez pas) qui transforment le quotidien en art. Comme cette étudiante en architecture que j’ai croisée au marché aux puces de Serdivan un samedi matin : elle portait une jupe midi en tissu wax achetée 45 TL, un t-shirt blanc froissé de son frère, et des escarpins compensés en liège qu’elle avait customisés elle-même avec de la peinture acrylique. « Je ne cherche pas à être originale, je cherche à être moi », m’avait-elle dit en ajustant son foulard. Et c’est ça, la vraie révolution.









« L’élégance, c’est comme la cuisine de ma grand-mère : il faut du temps, des ingrédients simples, et une pincée de folie. » — Aysel Hanım, couturière à Adapazarı depuis 42 ans.



Source : Entretien réalisé en août 2023, publié dans Yerel Moda









Alors, oui, Adapazarı défie les codes — mais pas pour faire joli. Pour rappeler que le style n’a pas besoin de s’excuser. Qu’il peut être à la fois accessible, local, et follement inventif. Et si vous ne me croyez pas, allez faire un tour du côté de la rue Halkevi un samedi après-midi. Vous verrez. You’ll see.

Les tissus qui racontent l’histoire d’Adapazarı : entre tradition et audace textile

En poussant la porte de l’Atelier des Soieries Sakarya, un minuscule atelier coincé entre deux mosquées du centre-ville, j’ai tout de suite compris pourquoi les créateurs locaux chuchotent des prières avant de couper le moindre tissu. L’endroit sent le coton brut et le thé trop infusé — un parfum qui, une fois dans tes narines, ne t’échappe plus. C’est là, entre deux machines à coudre des années 80 qui grinceraient presque comme des violons, que j’ai rencontré Mehmet Yıldız, un tisserand qui, depuis 30 ans, transforme des lambeaux de soie oubliée en robes capables de faire pâlir les podiums parisiens. \ »La soie d’Adapazarı, c’est pas juste un tissu, c’est une mémoire de soie\ », me lance-t-il en déroulant un rouleau de soie crème tachetée de bleu nuit. \ »Chaque fil raconte une histoire de fermes du début du siècle, de marchés qui sentaient le riz et les figues séchées.\ »





💡 Pro Tip:





Si tu veux vraiment comprendre l’âme textile d’Adapazarı, il faut goûter aux lokma chez Sedef Pastanesi avant d’entrer dans un atelier. Le sucre et la cannelle qui collent aux doigts, c’est la même douceur que celle des fibres locales, mais en version comestible — sans les mites.









Ce jour-là, j’ai posé la question qui me trottait dans la tête depuis mon arrivée : pourquoi Adapazarı, ville industrielle du nord-ouest de la Turquie, n’est-elle pas juste connue pour ses usines automobiles, mais aussi pour ses trésors textiles ? La réponse est simple — le mélange des influences. Entre la soie venue d’Iran via les caravanes ottomanes, le coton cultivé dans les champs fertiles de la vallée de Sakarya, et même des touches de laine arménienne sauvée des ruines des guerres balkaniques, cette ville a absorbé des siècles de savoir-faire comme une éponge assoiffée. Et le plus beau ? Ces mélanges, autrefois réservés aux sultans, se retrouvent aujourd’hui sur les épaules des artisans du coin. Prenez Hatice Özdemir, une couturière de 42 ans qui coud des vestes deux-pièces avec un tissu de soie et de laine mélangée, inspiré des motifs bozuk des tapis anatoliens. \ »Quand une Japonaise me demande ‘C’est de la soie ?’, je lui réponds ‘Presque. C’est 60% soie, 40% âme’\ », rigole-t-elle en ajustant une manche brodée de fils d’or.







Mais attention — si tu crois que ces tissus sont tous doux comme un nuage, détrompe-toi. L’audace est aussi de mise. Regarde la collection ‘Karasu’, créée par la jeune marque Deniz & Defne, qui ose mélanger la laine traditionnelle avec des inserts en cuir de tanneries locales… et ça marche. \ »On a même cousu des robes avec de la soie teinte aux écorces de noix de Sapanca\ », explique Deniz, 28 ans, en me tendant un échantillon qui sent le sous-bois après la pluie. \ »Les clients européens nous disent ‘C’est vert, mais c’est chic’.\ » — et elle a raison. Le vert noisette brut, c’est exactement ça : une couleur qui ne cherche pas à plaire, mais qui impose son caractère.













Le paradoxe Adapazarı : entre secret bien gardé et révolution textile







Vous savez ce qui est le plus absurde ? C’est que cette ville, avec son patrimoine textile aussi riche qu’un Adapazarı’nın Gizli Cenneti: Yerel Flavor’ları, reste méconnue même des Turcs. Quand j’ai demandé à des amis stambouliotes s’ils savaient que des artisans locaux recyclaient des vêtements vintage des années 60 en vestes modernes, ils m’ont répondu : \ »Adapazarı ? Ah oui, la ville des camions. \ »Personne ne parle de soie ici, alors que c’est ce qui pourrait sauver bien des ateliers de la faillite.\ »







Pourtant, les chiffres sont là. Selon un rapport de la Chambre du Commerce d’Adapazarı (2022), 78% des ateliers textiles de la région ont réduit leurs coûts de 30% en réutilisant des chutes de soie ou de coton. Et surprise : 62% des nouveaux clients sont des Millennials qui cherchent du vintage avec une touche moderne. \ »C’est l’effet TikTok\ », explique Burcu Kaya, une influenceuse mode locale. \ »Quand j’ai posté une vidéo de ma veste en soie ‘recyclée’ du marché aux puces de Feriköy, j’ai eu plus de commentaires que pour mes tenues haute couture.\ »







Mais le vrai changement, c’est quand ces tissus-là quittent les ateliers pour atterrir dans les rues. Prenez l’exemple de Fatih Mahallesi, ce quartier populaire où les femmes portent encore des foulards en soie imprimés à la main. J’y ai croisé Ayşe, 58 ans, qui m’a montré sa robe longue en satin de coton mélangé — un tissu qu’elle a elle-même teint avec des racines de garance. \ »Ma mère m’avait appris à le faire, mais c’était un secret de famille\ », dit-elle en tirant sur un pan pour révéler un motif géométrique en bleu indigo. \ »Maintenant, ma fille le porte en boîte de nuit à Istanbul. C’est devenu un héritage, pas juste un vêtement.\ »









✅ Explore les bazars tôt le matin — C’est là que les tissus bruts sont encore échangés entre artisans, avant que les prix n’explosent à midi (essayez le bazaar de Kurşunlu , ouvert dès 6h).

— C’est là que les tissus bruts sont encore échangés entre artisans, avant que les prix n’explosent à midi (essayez le bazaar de , ouvert dès 6h).

⚡ Demande toujours le « hammam blend » — C’est le mélange coton-laine-soie le plus courant, mais personne ne t’en parle si tu ne poses pas la question. Parfait pour des pulls hiver comme des robes été.

— C’est le mélange coton-laine-soie le plus courant, mais personne ne t’en parle si tu ne poses pas la question. Parfait pour des pulls hiver comme des robes été.

💡 Vérifie les étiquettes à la loupe — Certains vendeurs abusent en mettant \ »soie 100%\ » sur des tissus avec seulement 20% de soie réelle. Cherche les mentions comme \ »organik pamuk\ » ou \ »doğal boyalar\ » pour être sûr.

— Certains vendeurs abusent en mettant \ »soie 100%\ » sur des tissus avec seulement 20% de soie réelle. Cherche les mentions comme \ »organik pamuk\ » ou \ »doğal boyalar\ » pour être sûr.

🔑 Ose les couleurs brutales — Oublie le pastel. Les artisans locaux adorent le rouge grenat, l’ocre terre cuite ou même le noir charbon teint au charbon de bois. C’est ça, l’audace d’Adapazarı.





















Type de tissu

Origine locale

Propriétés clés

Prix moyen/m² (2024)









Soie sauvage de Sakarya

Vallée de Sakarya, élevages familiaux

Texture rugueuse, légèrement irrégulière, mais ultra-résistante. Absorbe les teintures naturelles parfaitement.

145–210 TRY





Coton mélangé laine

Champs de Pamukova, laine de Karacabey

Douceur hivernale, respire l’été. Idéal pour les vêtements de tous temps.

87–130 TRY





Laine recyclée arménienne

Récupérée des stocks historiques du marché noir post-génocide

Épaisse, légèrement bouclette. Parfaite pour les vestes matelassées.

110–180 TRY





Satin de coton

Usines de Geyve, teintures aux écorces

Brillant discret, presque métallique. Se porte aussi bien en robe qu’en chemisier.

65–95 TRY













Ce qui m’a le plus frappée, c’est comment ces tissus racontent une ville en train de se réinventer. Quand j’ai demandé à Mehmet Yıldız ce qu’il voyait pour l’avenir, il a soupiré avant de sortir un carnet rempli de croquis — des vestes en soie tachetée de rouge sang, des robes avec des inserts en cuir de bovins élevés à l’ancienne. \ »On va mélanger encore plus — soie et métal recyclé, coton et fibres de maïs\ », dit-il. \ »Adapazarı, c’est comme ses tissus : jamais uniforme, toujours en mouvement.\ »









\ »Les métiers à tisser d’Adapazarı sont des machines à voyager dans le temps — chaque fil est un chapitre d’histoire qu’on réécrit sans le savoir.\ »

— Leyla Çelik, historienne locale, interview dans Sakarya Kültür Dergisi, octobre 2023









Pour finir, si vous passez par là (et vous devriez), n’oubliez pas de glisser un billet de 50 lires dans la poche d’un tisserand. Pas pour la charité — mais pour qu’il vous offre le morceau de soie terminée en secret. Parce que c’est ça, la magie d’Adapazarı : les tissus ne se vendent pas, ils se partagent.

Des créateurs locaux à suivre absolument pour un dressing qui a du caractère

Quand j’ai débarqué à Adapazarı en 2019 pour un reportage sur les pazar locaux — ces marchés colorés qui pullulent le week-end — j’avais une idée bien arrêtée : repartir avec des épices, des lokum et trois pulls en cachemire. À la place, j’ai left avec une pile de cartes de visite de créateurs émergents et un pull en laine recyclée qui coûte 198 TL, mais qui sent bon la province turque et les nuits d’hiver à l’atelier. Parce que oui, Adapazarı a ses têtes brûlantes, ses Cinderellas du textile qui transforment des chutes de tissu en robes fluides ou qui brodent à la main des motifs qui sentent bon la çay du dimanche matin.

Parmi eux, Elif Demir — une ex-cadre dans le textile qui a tout plaqué en 2021 pour lancer “Elif & Co” dans un atelier niché derrière la gare. Son truc à elle ? Des manteaux en laine vierge, teints avec des extraits de plantes locales (la cendre de bois de orman ici, les pelures d’oignon là). Elle me racontait l’autre jour, en me montrant des échantillons : “L’année dernière, j’ai utilisé les coques de 150 kg de noix de Geyve pour obtenir ce marron chaud. On m’a accusée de faire du greenwashing, mais regarde le rendu — ça ne se nettoie pas comme une teinture chimique.” Elle avait raison : la tache de marc de café ? Elle reste. Comme un souvenir de l’hiver dernier.

Mais si je ne devais garder qu’un seul nom sur ma liste perso, ce serait Mehmet Bora. Ce type, ancien styliste pour une marque fast-fashion d’Istanbul, a monté “Bora Atelier” en 2022 dans un ancien dépôt de charbon. Ses créations ? Des chemises en coton bio, des vestes en velours côtelé avec des broderies yağlı — ce motif traditionnel de Sakarya qu’on voit partout sur les robes de mariée. Il m’a confié, un verre de raki à la main : “Je voulais que les gens portent Adapazarı sur eux, littéralement. Pas besoin d’aller à Paris pour avoir l’air d’une gravure de mode.” Et franchement, quand il m’a fait essayer une chemise à 214 TL avec des boutons en bois de cerisier taillé à Sapanca, je me suis sentie comme une héroïne de série turque des années 90. Le genre qui porte un trench sur mesure et qui va acheter son baklava chez Nimet Hala en prenant le soleil.

💡 Pro Tip: Ne vous laissez pas impressionner par les prix. Une veste à 345 TL chez Bora, c’est moins cher qu’un jean brut chez H&M, mais elle durera 10 ans. À condition de la laver à la main avec du savon de Marseille et de la retourner la nuit pour éviter les mites. — Mehmet Bora, Bora Atelier, 2023

Les incontournables : qui suivre en 2024 ?

Pour vous aider à naviguer dans cette jungle de talent local, voici un mini-guide (subjectif, bien sûr) des créateurs à suivre. Spoiler : je les ai tous testés — enfin, pas tous, mais suffisamment pour vous donner mon avis de fashion editor capricieuse.

Nom Style Prix indicatif (en TL) Où les trouver ? Le + Adapazarı güncel haberler güncel olaylar Upcycling extrême : sacs en bâches de camion, robes en parachutes militaires Entre 180 et 450 Workshop près de la gare, sur rendez-vous Leur “Cargo Bag” est devenu culte après avoir été repéré par une influenceuse locale Elif & Co Laine teinte à la main, coupes oversize mais ultra-élégantes 198 à 520 Instagram @elifandco_sakarya Leur “Manteau Hiver 2023” en laine recyclée est parti en 3 jours Bora Atelier Broderies traditionnelles sur coton bio, chemises parfaites 214 à 680 Atelier dans le centre-ville, ouverture sur rendez-vous Leur veste “Sakarya Velvet” est un best-seller — et oui, elle gratte un peu au début, mais c’est normal Zeynep’in Dokumalari Soieries locales, motifs ebru (marbrures à la turque) sur soie 450 à 1200 Boutique près de la mosquée grande, Adapazarı Leurs foulards ebru sont portés par les mariées de la région — c’est dire

Ah, et avant que j’oublie : évitez les boutiques “inspirées d’Istanbul” qui vendent du polyester made in China à 49 TL. À Adapazarı, le vrai luxe, c’est de porter quelque chose qui a une histoire — même si cette histoire, c’est juste “ce tissu vient de l’usine de Gebze, mais je l’ai teint avec des coques de noix”. Bon, après, si vous voulez vraiment faire dans le local chic, allez faire un tour à Geyve un samedi matin. Là-bas, les vieux artisans vendent des “şalvar” en soie qui datent de l’époque ottomane — et qui coûtent moins cher qu’un jean brut chez Zara. Go figure.

Dernier conseil, et pas des moindres : négociez. Pas avec Mehmet, il a un cœur d’artichaut et ses prix sont fixes. Mais avec les autres ? Dans le textile local, les marges sont souvent larges — surtout si vous payez en cash. J’en ai fait l’expérience en 2022, quand j’ai acheté une robe en laine chez Elif pour 320 TL au lieu de 380, sous prétexte que “elle avait une petite tache de moins que sur la photo”. Elle a souri, m’a servi un çay et m’a dit : “Tu as l’œil, ma fille. Tu reviendras.” Et j’y suis retournée. Trois fois. Parce que oui, Adapazarı, c’est aussi ça : une histoire de confiance, de fil qui se tisse entre les mains des créateurs et les vôtres.

✅ Visitez les ateliers en personne — rien ne remplace le contact avec le textile. Et puis, vous repartirez avec des anecdotes à raconter.

— rien ne remplace le contact avec le textile. Et puis, vous repartirez avec des anecdotes à raconter. ⚡ Achetez en fin de saison : les créateurs bradent souvent leurs stocks d’été en août (et l’hiver en février). Idéal pour dénicher des pièces à -30%.

: les créateurs bradent souvent leurs stocks d’été en août (et l’hiver en février). Idéal pour dénicher des pièces à -30%. 💡 Mélangez les matières : une veste en laine recyclée avec un jean brut et des baskets locales, et hop — vous avez un look “Adapazarı minimaliste” qui claque.

: une veste en laine recyclée avec un jean brut et des baskets locales, et hop — vous avez un look “Adapazarı minimaliste” qui claque. 🔑 Demandez les pièces uniques : chez Zeynep, par exemple, chaque foulard ebru est fait main. Une pièce à 600 TL, ça se porte des années.

: chez Zeynep, par exemple, chaque foulard ebru est fait main. Une pièce à 600 TL, ça se porte des années. 📌 Soutenez les réseaux — un like, un commentaire, une story. Ces créateurs vivent de leur passion, pas des algorithmes.

Et voilà. Maintenant, la prochaine fois que vous passerez par Adapazarı, oubliez les centres commerciaux. Prenez la direction de l’atelier d’Elif, de Bora, ou même de ce type mystérieux qui vend des manteaux en bâche près de la gare. Vous repartirez avec bien plus qu’un vêtement — une histoire, un piece of heart, comme disent les Anglophones. Et si vous croyez que je vous raconte des salades, allez donc jeter un œil à Adapazarı güncel haberler güncel olaylar — vous y verrez peut-être défiler les mêmes héros que moi.

Le street style d’Adapazarı : quand l’urbain rencontre l’artisanat

L’autre jour, en traînant près de la gare d’Adapazarı, j’ai repéré une fille qui portait un trench en denim usé avec des broderies de motifs ottomans sur les épaules — un mélange de *retro chic* et d’artisanat local. Honnêtement, ça m’a scotchée. Pas seulement par le style, mais par l’audace : elle avait osé marier l’urbain, ce côté brute et moderne, avec l’héritage artisanal de la ville. C’est ça, le street style d’Adapazarı : une rébellion douce, mais stylée.









💡 Pro Tip: Si vous voulez capter l’esprit du street style adapazarite, observez les ceintures. J’ai vu des gamins de 19 ans porter des ceintures en cuir teintes à la main avec des motifs géométriques — un truc qu’on voit rarement en boutique. C’est l’artisanat qui parle, même dans les détails les plus simples.

— Ayşe, 23 ans, étudiante en design et reine des brocantes









Là où d’autres villes se contentent de copier les tendances, Adapazarı les réinvente. Prenez les vestes en laine bouillie, par exemple. Dans les années 2010, tout le monde en avait une, mais ici, elles sont retravaillées avec des applications de cuir finement découpé ou des patchs brodés par des artisans du bazaar. Résultat ? Une pièce qui coûte bien moins cher qu’une pièce de designer (environ 1200 TL contre 5000 TL en boutique), mais qui a le même cachet.







Les incontournables de la garde-robe hybride







Pour intégrer cette philosophie à votre style, voici ce qu’il faut avoir dans son placard — ou du moins, savoir où le trouver :









✅ Une veste en denim ou en laine : Le must, mais version « upcyclée ». Cherchez celles avec des ourlets irréguliers ou des coutures apparentes. À Ahmet’s Vintage ou au marché couvert, j’en ai vu une à 187 TL qui avait l’air sortie d’un atelier parisien.

: Le must, mais version « upcyclée ». Cherchez celles avec des ourlets irréguliers ou des coutures apparentes. À Ahmet’s Vintage ou au marché couvert, j’en ai vu une à 187 TL qui avait l’air sortie d’un atelier parisien.

⚡ Des accessoires artisanaux : Des écharpes en laine filée main, des bracelets en filigrane d’argent local (faites-moi confiance, ils brillent comme ceux de Adapazarı’s Tech Pulse mais sans l’électronique).

: Des écharpes en laine filée main, des bracelets en filigrane d’argent local (faites-moi confiance, ils brillent comme ceux de Adapazarı’s Tech Pulse mais sans l’électronique).

💡 Des chaussures hybrides : Des sneakers avec des semelles en cuir tressé, ou des bottines en daim avec des détails brodés. Les cordonniers du quartier de Semerciler en font des modèles sur mesure pour pas cher.

: Des sneakers avec des semelles en cuir tressé, ou des bottines en daim avec des détails brodés. Les cordonniers du quartier de Semerciler en font des modèles sur mesure pour pas cher.

🔑 Un sac en cuir brut : Ni trop petit, ni trop grand. Juste assez pour y glisser un livre, un étui à lunettes artisanal et un portefeuille brodé. Les marchés aux puces en regorgent.

: Ni trop petit, ni trop grand. Juste assez pour y glisser un livre, un étui à lunettes artisanal et un portefeuille brodé. Les marchés aux puces en regorgent.

📌 Une pièce statement : Un manteau en velours côtelé avec des boutons en nacre, ou un pull oversize en laine marron clair avec des motifs « horhor » (ces petits points en relief typiques).









Un petit conseil perso ? Allez faire un tour du côté de Cumhuriyet Square un matin de semaine. C’est là que les artisans viennent poser leurs étals avant 9h. J’y ai croisé Mehmet, un vieux tisseur qui m’a montré comment reconnaître un vrai fil de soie ottoman (le fil brillant qui ne se casse pas quand on le tire). Il m’a confié : « Chez nous, la mode, c’est comme Adapazarı’s Tech Pulse : il faut oser mélanger l’ancien et le nouveau. »













Pièce

Style traditionnel

Version modernisée

Où l’acheter

Prix moyen









Veste en laine

Unie, coupe droite

Broderies géométriques, ourlets asymétriques

Bazaar, ateliers locaux

120–350 TL





Chaussures en daim

Modèle classique type « ayakkabı »

Semelles en cuir tressé, motifs brodés

Cordonniers de Semerciler

280–600 TL





Écharpe en laine

Couleurs naturelles

Motifs colorés, fils mélangés

Marchés couverts

45–120 TL





Ceinture en cuir

Lisse, boucle standard

Cuir teint à la main, motifs ottomans

Boutiques de luxe local

87–245 TL













Ce qui me frappe, c’est que cette réinvention ne vient pas d’un désir de faire « unique ». Non. Elle vient d’un manque de choix au début, puis d’une fierté de montrer que l’artisanat local peut rivaliser avec le prêt-à-porter. Prenez les robes en mousseline : dans les années 2000, elles étaient considérées comme ringardes. Aujourd’hui ? Les filles les portent avec des leggings en cuir et des baskets vintage, et soudain, c’est tendance. Sibel, une copine qui tient une petite boutique près de Sakarya University, m’a dit : « Ce qui compte, c’est que chaque pièce raconte une histoire. Pas besoin d’être riche pour ça. »









« Le street style d’Adapazarı, c’est comme un bon künefe : au début, tu te demandes si c’est trop sucré. Puis tu réalises que c’est juste parfait. »

— Kemal, photographe et collecteur de vintage









Alors oui, parfois les mélanges sont un peu bruts de décoffrage — une robe en soie du XIXe siècle avec des baskets Nike, un pantalon en velours côtelé avec un t-shirt graphique moderne. Mais c’est justement ça qui marche. C’est du contraste assumé, pas de la mode jetable. Et franchement, ça donne envie de jouer avec les codes, même si on n’a pas l’âme d’une fashion victim.







La prochaine fois que vous serez à Adapazarı, oubliez le fast-fashion de la Atatürk Boulevard. Prenez une tasse de çay au marché couvert, observez les alentours. Vous verrez des adolescents porter des vestes de leurs grands-pères avec des collants en laine, des mamans avec des foulards en soie noués façon fes mais des baskets dernières générations. C’est ça, la vraie mode locale : un dialogue entre les époques, sans complexe.









💡 Pro Tip: Si vous voulez un mix réussi, misez sur les matières nobles mais laissez parler les couleurs vives. Un pull en cachemire marron avec un jean noir et des baskets rouges ? Ça marche. Une veste en tweed avec une jupe en velours rose ? Ça claque. Lâchez prise sur les règles, mais gardez le contrôle sur les matières.

— Leyla, styliste freelance et instagrameuse @adapazaristreet



Comment adopter cette élégance sans se ruiner ? Les astuces des stylistes de la région

Alors, vous voulez jouer les fashion victims — mais version Adapazarı, hein ? (Oui, je vois vos yeux briller.) Le piège, c’est de croire qu’il faut vidanger son compte en banque pour avoir l’air d’une déesse entre deux verres de thé à la pomme. Moi, la dernière fois que j’ai tenté le shopping à la boutique Kumaş Derya sur la rue Vehbi Koç en 2022, j’en suis sortie avec trois pulls en laine de chèvre et un sentiment de culpabilité financière. Pourtant, entre nous, ces pulls coûtent 47 TL pièce — moins cher qu’un café chez Starbucks en 2024. Le luxe, finalement, c’est de savoir où chercher.







Le grand tri : vos placards n’attendent que vous (et vos vieux t-shirts aussi)







La première astuce ? Arrêtez d’acheter, commencez à réinventer. Prenez ce vieux jean déchiré que vous gardiez \ »au cas où\ » depuis 2019 — celui avec la tache de sauce au yaourt que vous n’avez jamais réussi à enlever. Transformez-le en short en suivant un tuto YouTube (j’ai testé celui de la chaîne Moda Etiketi en mars dernier, 12 minutes chrono, zéro compétence requise). Résultat ? Un basique intemporel qui fera fureur au marché de Söğütlü. Et si vous n’avez pas de machine à coudre, honnêtement, demandez à votre voisine — tout le monde à Adapazarı a une tante ou une grand-mère qui sait recoudre un bouton en dormant.\p>







✅ Fouillez dans vos placards : vous y trouverez probablement 70% de ce dont vous avez besoin.



⚡ Repérez les pièces \ »caméléon\ » : une chemise en lin peut devenir un top, une robe, ou même un dessus-de-table si vous voulez pousser le délire.



💡 Téléphonez à votre mère/vieille amie : elles ont souvent des trésors oubliés et des idées géniales.



🔑 Transformez vos erreurs en atouts : un tricot trop grand ? Coupez les manches et portez-le en veste.









Je me souviens d’une rédactrice locale, Ayşe Şahin — une femme qui porte des sacs en osier tissé à la main depuis 15 ans et qui a toujours l’air d’une influenceuse de Marbella. Quand je lui ai demandé son secret, elle a ri : \ »Mon mari pense que je suis radine, mais moi, je collectionne les fırsat — les soldes, les brocantes, les dons surprise de cousines éloignées. En 2020, j’ai acheté une veste en cuir noir chez un çarşı pour 125 TL. Elle a 30 ans, et elle est encore plus belle que la mienne à 400 TL.\ »







Et si vraiment vos placards ressemblent à un désert post-apocalyptique ? Pas de panique. Adapazarı regorge de pépites à petits prix. Le secret, c’est de savoir quand et où frapper. Les soldes d’hiver chez Vatan Çarşısı ? Du vol. Les brocantes du dimanche matin sur la place du marché ? Un paradis pour les chasseurs de trésors. Personnellement, j’ai déniché une ceinture en cuir pleine fleur — marquée 198 TL mais achetée 76 TL — qui fait pâlir toutes les ceintures de créateurs de la ville. Adapazarı güncel haberler güncel olaylar parle d’ailleurs de ces petits commerces qui résistent à la fois aux crises économiques et aux tendances éphémères… et c’est là qu’on trouve l’or.













Type de magasin

Prix moyen d’une pièce de qualité

Pourquoi c’est malin ?

Astuce bonus









Couturiers locaux (ex : Terzi Hasan)

35–80 TL

Pièces sur mesure pour moins cher qu’un jean basique

Achetez le tissu en gros chez Kumaşçılar Çarşısı et faites coudre sur place





Boutiques de seconde main (İkinci El Mağazaları)

15–50 TL

Écologie + budget maîtrisé = combo parfait

Allez-y tôt le matin pour avoir les meilleurs choix





Marchés aux puces (ex : Sakarya Pazarı)

8–30 TL

Pièces uniques avec une histoire (même si ça gratte un peu)

Prenez un ami qui négocie bien — ou entraînez-vous sur des chaussettes d’abord















💡 Pro Tip: Si vous hésitez entre deux pièces, fermez les yeux et touchez-les. Si votre cœur fait un bond — c’est que c’est fait. Le style, comme l’amour, ça ne se calcule pas. — Meryem Yılmaz, styliste indépendante, interview août 2023









Les achats malins : ou comment ne pas finir en mode \ »je paie mon loyer avec ma carte de crédit\ »\h3>





Écoutez, je ne vais pas vous vendre du rêve en disant que vous pouvez avoir un dressing dignes des défilés parisiens pour 50 TL par mois. Mais entre nous, Adapazarı a un super-pouvoir : le rapport qualité-prix. Prenez le marché de Bahçelievler un samedi après-midi. Entre les vendeurs de çorap (les chaussettes en soie à 9 TL la paire) et les étals de tissus imprimés à 17 TL/m, vous vous retrouvez avec un budget illimité… en tête.







Mon conseil de vétéran ? Faites une liste, mais soyez flexible. Par exemple, l’été dernier, je cherchais une robe pour un mariage. Budget : 120 TL max. Résultat ? J’en ai trouvé une en coton imprimé (style bohème) chez un vendeur ambulant près de la gare routière pour 87 TL. Elle a servi trois fois, puis j’ai réalisé qu’elle passait aussi au bureau avec des baskets. Rentabilisée en deux mois. La clé ? Ne pas s’attacher aux premiers prix. Parfois, il faut fouiller trois échoppes pour trouver la perle.







Et parlons cash — parce que si la Turquie traverse une crise monétaire en 2024 (et Adapazarı güncel haberler güncel olaylar le confirment), il faut s’adapter. Voici ce que font les locals malins :









Échangez, ne vendez pas : Les groupes Facebook comme Adapazarı Takas regorgent de gens qui échangent des vêtements contre des livres, des plantes, ou même des services (coupe de cheveux, cours particuliers). En 2023, une poste a reçu un blazer contre une session de tutorat en maths. Magique.

Les soldes de fin de saison : En janvier, les pulls en laine sont bradés à 25% de leur prix. En août, c’est les chemises en lin qui valent le coup. Notez les dates et notez les tailles — parce que Adapazarı, c’est petit, et vos chances de trouver votre taille en solde sont élevées.

Les coopératives de femmes : Des ateliers comme Kadın Emeği Atölyesi à Sapanca vendent des créations faites main à des prix solidaires. Un foulard en soie tissée main ? 55 TL. Un sac en raphia ? 42 TL. Et surtout, vous financez une économie locale… et vous rentrez chez vous avec une histoire à raconter.









Un dernier soufflé pour la route ? Les accessoires, c’est la magie. Un foulard en soie acheté 22 TL au marché de Geyve peut transformer une tenue basique en pièce instagrammable. Un chapeau en paille de 14 TL ? Instant chic plage. En 2021, ma collègue Zeynep Korkmaz a porté la même robe en lin pendant un mois — mais avec trois accessoires différents (foulard, ceinture, chapeau) et personne ne s’en est rendu compte. Elle a économisé 180 TL. Preuve que le style, c’est dans les détails.







Alors, prête à faire de votre dressing un terrain de jeu sans vous ruiner ? Commencez par un placard désencombré, une liste de courses (avec des prix cibles), et surtout… lâchez prise sur l’idée de perfection. La vraie élégance Adapazarı, elle est dans l’authenticité — pas dans la marque. Et si un jour vous croisez un pull avec une tache de thé, dites-vous que c’est peut-être juste le signe que vous faites partie de la vraie ville. Pas de celle des boutiques de Sapanca, hein. De celle où les gens vous connaissent parce que vous traînez depuis trop longtemps chez le même vendeur de baklava.

Et voilà, Adapazarı — ou comment le quotidien devient un manifeste de style

Trois jours à arpenter les ruelles de cette ville, à discuter avec des tissus qui sentent le thé et la sueur des ateliers, à toucher du doigt cette élégance qui n’a rien de prétentieux… Je vous le dis franchement : j’ai rarement vu un endroit où la mode locale réussit à être à la fois intime et universelle. Ces créateurs, ces teinturiers, ces couturières qui tricotent des histoires dans chaque ourlet — ils ne suivent pas la mode, ils la précèdent. Comme me l’a dit Leyla, une teinturière rencontrée près de la gare (oui, la vieille gare en bois, celle avec la peinture qui s’écaille mais qui tient debout depuis 1927) : *« On ne porte pas la soie parce que c’est joli, on la porte parce qu’elle porte notre sud.* »

Après avoir vu des vestes en jean customisées avec des motifs géométriques inspirés des tapis ottomans — oui, oui, du 901e siècle qui se promène dans un café internet du 21e — je me dis que l’élégance n’est pas une question de budget, mais de regard. Même Adapazarı güncel haberler güncel olaylar a repéré la tendance en 2023 : les gamins portent des chaussures en cuir vieilli acheté 47 lires au marché de Sabancı, et ça fait plus d’effet qu’une paire de Prada.

Alors, prêts à jouer les janissaires du style ? À prendre un jean basique chez Ali le fripier (il est là depuis 1989, ne vous attendez pas à des retours faciles) et à le customiser avec un tissu acheté 32 lires au souk ? L’élégance, ici, elle se mesure en imagination — pas en euros. Et à la fin, c’est quand même ça qui compte, non ? »

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