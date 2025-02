Dans les hauteurs aériennes au-dessus de l’horizon de Tokyo, les nouvelles résidences autonomes de la marque Aman cherchent à concilier densité urbaine et sérénité naturelle, minimalisme japonais et luxe mondial, et espaces domestiques intimes et équipements hôteliers de qualité. Dans une collaboration entre Pelli Clarke & Partners et les designers d’intérieur Yabu Pushelberg, la position du projet au sommet de l’immeuble résidentiel le plus haut du Japon sert à la fois de déclaration physique et métaphorique sur la conception de résidences de luxe au 21e siècle.

Une Nouvelle Norme de Luxe à Tokyo

La collaboration a révélé un dialogue sophistiqué entre la monumentalité extérieure et l’intimité intérieure. Leur approche a transformé l’échelle potentiellement écrasante de la tour Mori JP en une série d’expériences soigneusement réfléchies qui commencent à l’entrée privée du rez-de-chaussée. Ici, les designers établissent leur thème élémentaire avec une tension dramatique entre le poids et l’apesanteur. Une sculpture monumentale suspendue semble défier la gravité alors qu’elle flotte au-dessus d’un étang de réflexion serein, transformant l’entrée en un seuil contemplatif qui crée une pause naturelle.

Vlad Doronin, président-directeur général et propriétaire du groupe Aman, explique : « Aman Residences, Tokyo représente une immersion profonde dans le mode de vie Aman au cœur de la ville et établit une nouvelle norme pour les résidences de luxe non seulement au Japon mais aussi à l’échelle mondiale. L’exécution de ce projet est incomparable, avec une prise en compte de chaque détail et une finesse dans la conception qui crée instantanément un sentiment de calme, de sanctuaire et de paix à l’arrivée et représente une collaboration réussie entre Aman et Mori Building Co. L’échelle et la qualité des équipements, en particulier le spa et le salon Aman, démontrent notre engagement à offrir le mode de vie Aman vénéré au plus haut niveau. »

Un Design Luxueux et Écologique

La palette de matériaux reste neutre et discrète, en utilisant ce que Yabu Pushelberg décrit comme des couleurs sourdes et terrestres qui imitent les couches de la terre. Cette stratégie va au-delà de l’esthétique pure – elle représente une compréhension plus profonde de la conception de résidences de luxe à l’ère de la conscience environnementale. L’intégration soigneuse de caractéristiques aquatiques, de matériaux naturels et d’espaces contemplatifs reconnaît le besoin psychologique de références naturelles dans les environnements urbains denses.

Les concepts spatiaux japonais traditionnels sont réinterprétés à travers des matériaux et des technologies contemporains, tandis que les notions occidentales de confort sont affinées par les principes de retenue japonais. Le résultat n’est ni strictement japonais ni occidental, mais plutôt un nouveau vocabulaire de luxe qui parle aux sensibilités mondiales tout en restant ancré dans le contexte local.

