Voyage à travers le temps et les matériaux avec Faye Toogood: Assemblage 7

Dans sa dernière collection, Assemblage 7: Lost and Found II, la créatrice britannique Faye Toogood révèle la beauté de la redécouverte en ramenant des matériaux de l’antiquité à notre époque avec une touche poétique. L’exposition, actuellement présentée chez Friedman Benda à New York, transforme le chêne anglais et le marbre de Purbeck en œuvres sculpturales qui célèbrent le savoir-faire britannique et le passage du temps. Chaque pièce raconte une histoire de ce qui est retravaillé, récupéré et réimaginé, mêlant histoire et design moderne.

Le processus créatif de Toogood commence par sculpter chaque pièce en argile avant de travailler avec le matériau final, un processus qu’elle compare à une fouille archéologique. « Le bloc était un paysage, et je trouvais mon trésor dans ce paysage », réfléchit-elle. Utilisant du chêne anglais, un matériau imprégné d’histoire britannique, et du marbre de Purbeck, une rare pierre calcaire stratifiée de coquillages fossilisés, elle sculpte et cisele chaque forme à la main pour révéler sa beauté cachée. Le chêne est fini avec une technique de laque du 18ème siècle, tandis que le marbre, provenant d’une carrière familiale, dévoile ses couches et textures naturelles complexes.

Cette exposition marque la quatrième exposition solo de Toogood chez Friedman Benda, une galerie renommée pour présenter des œuvres de design et d’art contemporain révolutionnaires. Après ses débuts à Los Angeles en 2022 et plus tard à la Chatsworth House au Royaume-Uni en 2023, ces œuvres sont maintenant présentées à un public de la côte Est pour la première fois.

On peut admirer 11 pièces : Barrow, Cairn, Channel, Hill, Hoard I et Hoard II, Lode I et Lode II, Pile, Pit et Plot II. Chacune est exclusivement produite en éditions limitées, avec pas plus de 20 exemplaires. La plupart des œuvres ont été créées entre 2021 et 2023, à l’exception du banc Channel récemment ajouté en 2024.

En réfléchissant sur la collection, Toogood partage : « J’avais l’impression de révéler quelque chose qui avait toujours été là. Quelque chose de presque préhistorique qui avait été perdu dans le temps, et c’était à moi de le retrouver. » La collection évoque effectivement l’accomplissement impressionnant de découvrir une trouvaille historique sur un site d’excavation. Toogood réussit une fois de plus à combler le passé et le présent, en créant des pièces qui semblent être des reliques redécouvertes, malgré leur fabrication méticuleuse à l’époque moderne.

Assemblage 7: Lost and Found II est actuellement en exposition chez Friedman Benda jusqu’au 15 mars 2025. Pour en savoir plus, visitez t-o-o-g-o-o-d.com.

Photographie de l’atelier par Geneviève Lutkin, photographie de la galerie par Izzy Leung.

La redécouverte artistique

La méthode de travail de Faye Toogood, comparée à une fouille archéologique, révèle une approche méticuleuse et réfléchie dans la création de ses pièces uniques. En sculptant chaque forme à la main, elle donne vie à des matériaux anciens et les transforme en œuvres contemporaines qui racontent une histoire profonde. Cette fusion entre l’ancien et le nouveau crée une esthétique intemporelle qui captive et intrigue les spectateurs.

L’héritage britannique et l’artisanat

L’utilisation du chêne anglais et du marbre de Purbeck dans la collection Assemblage 7 met en lumière l’importance de l’héritage britannique et de l’artisanat local. Chaque pièce reflète le savoir-faire traditionnel tout en explorant de nouvelles formes et textures, créant ainsi un pont entre le passé et le présent. Cette célébration de la culture et de l’histoire britanniques donne aux œuvres de Toogood une profondeur et une richesse uniques qui les distinguent sur la scène artistique contemporaine.