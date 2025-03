Vivre sans meubles : Notre famille a fait le grand saut

Quand nos deux jeunes fils se précipitent dans la maison comme de petits diables de Tasmanie, ma femme et moi ne nous inquiétons pas de les voir heurter des canapés ou renverser des tables, car nous avons éliminé tout ce matériel il y a deux ans. Kristy et moi, avec notre fils de quatre ans, Ari, et notre fils de trois ans, Luca, vivons dans une DADU (Unité d’Habitation Accessoire Détachée) de 382 pieds carrés à Shoreline, Washington, qui est essentiellement sans meubles, à l’exception de quelques tables de chevet, tabourets, commodes et quelques unités de rangement dans la cuisine et la chambre des enfants. Nous vivons sans meubles depuis 2023, lorsque, inspirés par des conseils de mobilité et de santé de podcasteurs populaires de longévité tels qu’Andrew Huberman et Peter Attia, et des livres comme Built to Move, qui enseigne aux lecteurs comment être moins sédentaires, Kristy et moi sommes devenus obsédés par apporter des changements de mode de vie pour adopter des habitudes plus saines. Un article de blog en particulier de la biomécanicienne, professeure de mouvement et auteure Katy Bowman intitulé « Pourquoi je suis allée sans meubles » a changé notre maison entièrement. Dans cet article, Bowman décrit comment se débarrasser des meubles dans la maison de sa famille les a forcés à bouger constamment, plutôt que de rester assis sur un canapé ou collés à une chaise pendant des heures. L’idée pour Bowman et d’autres qui ont récemment adopté un mode de vie « sans meubles » est que manger, jouer et travailler par terre signifie se lever et se rasseoir plusieurs fois par jour, s’asseoir dans des positions de yoga et utiliser plus de nos muscles. L’accent est mis sur la kinesthésie, pas sur l’esthétique. Nous étions emballés.

### La transformation de notre maison

Nous avons commencé par nous débarrasser de notre table de salle à manger et de nos chaises, en partie parce que nos tout-petits ne cessaient de grimper dessus. Ensuite, nous avons jeté une petite table basse que j’avais faite, et le canapé. (Kristy le regrette parfois, car c’était un bon endroit pour se blottir avec les enfants.) Le retrait de ces éléments a permis à notre salle de séjour/salle à manger de passer d’une sensation de confinement à un espace soudainement beaucoup plus spacieux pour construire des Lego, faire des combats de lutte et des séances de yoga. Les garçons ont immédiatement adopté la nouvelle configuration. Nous avons décidé de conserver un tapis de jeu rembourré dans le salon; nous nous y réunissons souvent pour prendre le petit déjeuner ou lire des livres ensemble par terre. Environ un an après le début du processus de purge des meubles, nous avons pris la décision plus extrême de nous débarrasser de nos lits. L’idée, pour le bien des garçons, était de pouvoir ranger facilement leurs couvertures et oreillers et de transformer leur chambre partagée en une autre aire de jeux pendant la journée. (Ne vous inquiétez pas, ils ont toujours plein de confortables peluches et couvertures moelleuses.) Kristy et moi dormons dans un espace en mezzanine que nous n’utilisons vraiment que la nuit, donc renoncer aux lits était plus une question d’augmenter notre mobilité que de gagner de l’espace. Nous dormons toujours sur un tapis fin et utilisons des oreillers. (Quel luxe, je sais!) Une fois que nous avons fait le changement, il nous a fallu seulement une semaine environ pour nous ajuster et nous sentir à l’aise. Kristy et moi jurons que nos reins et nos cous ont énormément bénéficié de nous débarrasser de notre matelas.

### La communauté des sans-meubles

Bien que beaucoup de gens trouvent notre mode de vie étrange, même nos propres familles élargies, nous ne sommes pas totalement seuls dans notre décision de renoncer aux chaises Eames et aux meubles La-Z-Boy. Comme Bowman, Tony Riddle, coach de mode de vie naturel et auteur à succès de Be More Human, parle en ligne de vivre principalement sans meubles avec sa famille de quatre personnes. Riddle travaille à une table basse en position accroupie ou assis par terre, et sa famille a également renoncé aux chaises et aux lits. De nombreuses cultures à travers le monde utilisent le sol pour les activités quotidiennes comme manger, se détendre et dormir; au Japon, par exemple, la pratique de dormir sur des tatamis remonte à des siècles. J’ai partagé un repas avec ma femme dans un luxueux restaurant à Istanbul, assis sur des coussins de sol. Cet automne dernier, notre famille se sentait comme chez elle à Marrakech pour prendre un repas traditionnel marocain par terre.

Alors que nos enfants grandissent, je suis sûr qu’ils commenceront à réaliser que leurs parents, et leur maison, ne sont pas tout à fait la norme, et c’est très bien. Le but de vivre sans meubles, pour nous, est d’ajouter plus de mouvement à nos vies, d’avoir plus d’espace pour jouer et être en mouvement à l’intérieur, et de passer autant de temps à l’extérieur que possible. (Il est facile de passer des heures à regarder la télévision ou à paresser quand il y a des meubles moelleux pour se détendre; ce n’est pas aussi attrayant sans.) De temps en temps, nous demandons à Ari et Luca s’ils aiment ne pas avoir de canapé, de table et de chaises, à quoi ils répondent : « Il y a tellement de place pour les activités! » Illustration par Ruthy Kim.