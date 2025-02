Découvrez cette maison de Palm Springs figée dans le temps à 695 000€

Bienvenue à 2324 S Skyview Drive, Palm Springs, en Californie, où une maison d’époque unique est actuellement sur le marché pour 695 000€. Construite en 1963 par l’architecte renommé William Krisel, cette maison de style midcentury-modern offre une expérience de vie authentique dans l’une des communautés les plus prisées de Palm Springs.

Aperçu de la propriété

Avec une superficie de 1 146 pieds carrés, cette maison comprend 2 chambres et 2 salles de bains, offrant un espace confortable pour ses résidents. L’agent immobilier en charge de la vente décrit cette propriété comme une rare opportunité de vivre dans un quartier emblématique de Palm Springs. La communauté de Canyon View Estates, conçue par William Krisel, est un exemple célébré de l’architecture midcentury, mettant en avant à la fois le style et la fonctionnalité de l’époque.

L’intérieur de la maison conserve une grande partie de son charme d’origine, notamment avec des designs de carreaux uniques dans les salles de bains. Que vous souhaitiez vous détendre sur le patio privé en admirant les vues des montagnes désertiques ou apprécier la richesse architecturale de l’espace, ce condo offre une occasion rare de posséder un morceau d’histoire de Palm Springs dans l’un de ses quartiers les plus emblématiques.

Détails architecturaux et aménagements

Les fenêtres en verre en partie haute sur la façade sud de la maison, comme on peut le voir dans la cuisine et la salle à manger, laissent entrer beaucoup de lumière naturelle, créant une atmosphère lumineuse et accueillante. Un patio partiellement couvert offre un espace extérieur pour se détendre et recevoir des invités, tout en profitant du climat ensoleillé de Palm Springs.

Seulement sept maisons dans le quartier de Canyon View Estates possèdent des toits plats comme celui-ci, ajoutant une touche de modernité à l’ensemble. Les résidents de ce quartier bénéficient également d’un accès à une piscine communautaire, parfaite pour se rafraîchir lors des chaudes journées d’été.

Expertise et perspective

Will Allstetter, un écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, se concentre sur la technologie, l’art et la culture. Son regard expert sur le sujet souligne l’importance de préserver l’histoire architecturale de Palm Springs à travers des propriétés uniques comme celle-ci. Sa passion pour l’authenticité et le design transparaît dans ses travaux, apportant un éclairage supplémentaire sur l’attrait intemporel de ces maisons d’époque.

En conclusion, cette maison de Palm Springs offre bien plus qu’un simple lieu de résidence. C’est une immersion dans le passé, une expérience de vie authentique où l’histoire et le design se rejoignent pour créer un véritable chef-d’œuvre architectural. Ne manquez pas cette occasion unique de posséder un morceau de l’histoire de Palm Springs et de vivre comme en 1963, au cœur de l’une des destinations les plus emblématiques de la Californie.