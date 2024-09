Cet automne, la maison se pare de ses plus beaux atours pour accueillir la saison douillette. Après une année de travaux de rénovation et d’ajouts, nous pouvons enfin profiter de notre chez-nous et nous sentir pleinement installés. Les rénovations majeures et les déménagements sont derrière nous, nous sommes là pour rester.

En tant que passionnée du foyer, l’automne est ma saison préférée pour cocooner chez moi. J’aime ajouter des touches chaleureuses et réconfortantes à notre maison pour créer une ambiance accueillante et cosy. C’est pourquoi je suis ravie de partager avec vous une visite de notre rez-de-chaussée en ce début d’automne.

Nous avons emménagé dans cette maison il y a trois ans, juste après que nos enfants aient quitté le nid. Nous avons vendu notre maison à Seattle pour nous installer sur la côte, et mes parents ont emménagé avec nous à ce moment-là. En 2023, nous avons entrepris une année de rénovations afin de rendre notre maison confortable pour tous.

Maintenant que nous nous sentons enfin chez nous, je suis impatiente de vous annoncer une nouvelle excitante dans les prochaines semaines. Si vous faites partie de notre communauté HomeBody, vous serez les premiers à être informés de cette nouvelle. Rejoignez-nous pour partager notre amour du foyer et de la décoration intérieure. Ce mois-ci, nous allons nous concentrer sur une pièce de la maison à rendre encore plus chaleureuse pour l’automne.

N’hésitez pas à vous inscrire à notre communauté HomeBody pour participer à nos projets de décoration et de cocooning à la maison. Nous avons hâte de partager nos avancées et nos découvertes avec vous !

Dans notre salle à manger, vous trouverez des éléments de décoration qui reflètent notre amour pour l’automne. Des coussins moelleux, des couvertures en tartan, des guirlandes lumineuses et des bougies parfumées créent une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Dans notre entrée, vous découvrirez des sources d’inspiration pour créer un espace accueillant et chaleureux dès le premier pas dans notre foyer. Des tapis en jute et coton, des stores en bambou et des corbeilles tressées ajoutent une touche naturelle et authentique à notre décoration.

Dans notre salon, nous avons opté pour des meubles confortables et des couleurs apaisantes pour créer un espace propice à la détente et à la convivialité. Des jetés en tartan, des lampes douces et des boîtes de rangement pratiques complètent l’ambiance cosy de la pièce.

En cette saison automnale, j’aime ajouter des touches de couleur et de texture à notre décoration. Des tiges d’eucalyptus, des pichets en forme de lapin, des paniers en rotin et des abat-jours plissés apportent une touche d’originalité et de charme à notre intérieur.

Dans notre cuisine, je prends plaisir à préparer des boissons chaudes et réconfortantes pour toute la famille. Des tasses en céramique, des chaises en tartan, des tabourets en bois et des bols en bois ajoutent une touche rustique et chaleureuse à notre espace de vie.

Pour compléter notre décoration automnale, j’aime ajouter des touches de couleur et de senteur à notre intérieur. Des pommes artificielles, des oranges séchées, des pots bleus et blancs et des bougies parfumées créent une ambiance chaleureuse et conviviale dans notre maison.

En cette saison de l’automne, j’adore me blottir sous un plaid avec une tasse de thé fumant à la main. Je vous invite à découvrir notre guide gratuit pour créer une ambiance cosy à la maison et à retrouver toutes mes sources de décoration dans ma boutique en ligne.

Rejoignez-nous dans notre communauté HomeBody pour partager notre passion pour la décoration intérieure et le cocooning à la maison. Nous avons hâte de vous accueillir dans notre foyer et de partager nos astuces et nos inspirations pour rendre votre maison encore plus chaleureuse et accueillante pour l’automne.