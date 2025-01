La Villa Le Corbusier à vendre à Boulogne-Billancourt pour 5M€

La Villa Le Corbusier, située à Boulogne-Billancourt, est actuellement en vente pour un prix de 4,950,000 € (environ 5,086,208 USD). Cette villa emblématique, construite en 1925 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, fait partie d’un groupe de bâtiments créés pour les artistes Oscar Miestchaninoff et Jacques Lipchitz. Elle incarne les principes de l’architecture puriste et a été classée Monument Historique en 1975.

Une propriété chargée d’histoire et de caractère

La Villa Le Corbusier offre une superficie de 2594 pieds carrés répartis sur 4 chambres et 3 salles de bains, sur un terrain de 4305 pieds carrés. Cette propriété unique se compose de deux bâtiments entourant un jardin central exposé au sud. Le bâtiment principal s’étend sur trois niveaux et comprend une magnifique salle de réception avec des plafonds à double hauteur, une cuisine indépendante donnant sur le jardin, et un bureau.

Au premier étage, on trouve une chambre avec des rangements intégrés et une salle de douche, tandis que le deuxième étage abrite un salon donnant sur une terrasse avec vue sur le jardin, une suite parentale avec dressing, salle de bains et bureau. Un escalier mène à la terrasse sur le toit de 100 mètres carrés, entourée de végétation luxuriante offrant une vue panoramique sur les environs.

Une rénovation soignée pour préserver l’histoire de la villa

Les propriétaires actuels ont réalisé des travaux de rénovation afin de restaurer la villa dans son état d’origine, tout en préservant son caractère unique. L’ancien atelier du sculpteur a été transformé en un espace de vie chaleureux, avec des meubles sur mesure conçus pour s’harmoniser avec les proportions de la propriété.

Les sculpteurs Jacques Lipchitz et Oscar Miestchaninoff avaient imaginé ce bâtiment de trois étages comme un lieu de vie, de travail et d’exposition de leur art. Le Corbusier a apporté des touches de couleur tout au long du projet, comme on peut le voir sur la balustrade verte lumineuse au-dessus de la salle de séjour.

Un pont relie les maisons de Miestchaninoff et Lipchitz, offrant un espace extérieur supplémentaire. Avec des plafonds à double hauteur, le premier étage offre suffisamment d’espace pour accueillir un atelier de sculpture. Les courbes organiques du jardin, inspirées par l’artiste paysagiste Roberto Burle Marx, visent à offrir un contrepoint aux lignes dures de l’architecture.

