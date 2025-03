Une villa du désert de 6,2 millions de dollars pleine de courbes et de couleurs rétro

Le 13176 E Summit Drive à Scottsdale, en Arizona, est actuellement proposé à 6 200 000 $ par Julie Xander et Robert Rogers chez Russ Lyon Sotheby’s International Realty. Nichée au pied de Scottsdale Mountain, cette résidence conçue par Jeffrey H. Page s’étend sur 6 000 pieds carrés avec des vues tout autour. Le plan d’étage unique de la maison comprend un noyau central menant à une cuisine gastronomique, des espaces de vie spacieux et trois chambres, dont une suite principale à l’étage.

Des éléments de conception écoénergétiques, tels que des murs super isolés, garantissent le confort toute l’année. Parmi les points forts supplémentaires, on trouve une salle de méditation isolée, un bureau sculptural dans le désert, une maison d’hôtes de 1 300 pieds carrés, un garage souterrain pour six voitures refroidi naturellement, et un oasis de jardin avec une piscine et un patio pour les fêtes.

Détails de l’annonce

Chambres : 6

Salles de bains : 5 complètes, 2 partielles

Année de construction : 2006

Pieds carrés : 7 282

Taille du terrain : 1,66 acres

Une œuvre d’art architectural dans le désert d’Arizona

Située dans le magnifique désert d’Arizona, cette villa de 6,2 millions de dollars est bien plus qu’une simple maison. Elle est une œuvre d’art architectural conçue pour s’intégrer parfaitement à son environnement naturel tout en offrant un style de vie luxueux et moderne à ses résidents. Chaque courbe, chaque couleur rétro a été minutieusement pensée pour créer un espace unique et accueillant, où le design et la fonctionnalité se rejoignent harmonieusement.

L’architecte Jeffrey H. Page a su capturer l’essence de la beauté du désert dans chaque détail de cette propriété, des super-insulated walls assurant une température confortable toute l’année à la piscine extérieure et au patio idéal pour les réceptions en plein air. Les visiteurs de cette villa ne peuvent qu’être émerveillés par la combinaison parfaite de luxe et de nature qui s’offre à eux.

