Vestes Parka Confortables Inspirent la Dernière Collection de Sièges de Draga & Aurel

Innovation en Design: La Collection Parka de Poltrona Frau

L’entreprise Poltrona Frau a récemment dévoilé sa dernière innovation en matière de design de meubles avec la collection de canapés Parka, conçue par le duo créatif Draga & Aurel. Inspirée de la veste emblématique Parka, connue pour sa polyvalence et son élégance décontractée, cette collection de canapés incarne l’esprit de ce vêtement bien-aimé dans une solution d’assise contemporaine qui allie fonctionnalité et esthétique.

La collection Parka fait partie de la collection Imagine de Poltrona Frau, qui explore le thème de « Imagine Softness » et comprend une collaboration avec l’artiste britannique Faye Toogood. Nicola Coropulis, PDG de Poltrona Frau, souligne: « Peu d’entreprises sont capables d’embrasser autant de visions externes différentes tout en maintenant une philosophie d’ameublement cohérente avec son identité. »

Conception et Caractéristiques

Pour leur premier projet pour Poltrona Frau, Draga & Aurel ont conçu la collection Parka pour incarner ce concept de douceur, invitant la détente et la chaleur dans tout espace de vie. La forme elliptique unique du dossier se transforme de manière transparente d’un accoudoir à un siège, créant un espace concave ou convexe qui insuffle des vibrations confortables. Les lignes douces et le rembourrage généreux rappellent votre veste Parka préférée: décontractée, douillette, douce et réconfortante.

Personnalisation et Matériaux

Parka peut être configuré avec différents éléments modulaires: un fauteuil concave ou convexe sans accoudoirs ou avec un accoudoir terminal, ce dernier étant disponible dans une version maxi. Les choix d’ameublement incluent le cuir Pelle Frau® de Poltrona Frau ou une combinaison de cuir et de tissu, où le cuir est appliqué sur le cadre externe et le tissu est appliqué sur le siège, le dossier et l’accoudoir.

