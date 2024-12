verres-nude-juno-mars-avec-courbes-audacieuses-et-couleurs-vibrantes

Nouvelles Collections de Verres NUDE Juno + Mars

NUDE, une marque basée à Istanbul, a récemment lancé deux nouvelles collections de verrerie pour l’année 2024 : Juno et Mars. Ces collections continuent d’éblouir avec des accessoires de maison et de service qui mélangent esthétique contemporaine et utilité intemporelle. Chaque pièce met en valeur l’engagement de la marque envers l’héritage turc et l’artisanat du verre, avec ses créations en verre cristallin signature offrant à la fois beauté et praticité.

NUDE emploie plus de 350 maîtres souffleurs pour produire des verreries soufflées et pressées. L’approche artisanale de la marque, combinée à des techniques modernes, garantit que chaque pièce est méticuleusement fabriquée à la main. Le cristal sans plomb de NUDE est non seulement visuellement frappant, mais également renforcé par sa composition minérale, ce qui donne des verreries durables, raffinées et fines – parfaites pour un usage quotidien.

Collection Juno

Conçue en interne par NUDE et Edizalp Akin, la collection Juno est une déclaration audacieuse en matière de service. Ses formes sinueuses et ses accents fonctionnels vibrants – tels que des billes de verre colorées – font de chaque pièce un objet artistique aussi pratique. La collection comprend une carafe avec un verre, un dôme à gâteau, un plateau de service et un mini plateau de service, tous fabriqués à la main en verre cristallin dans des nuances de gris opale, transparent et abricot. Le design sculptural de Juno en fait un sujet de conversation qui élève toutes les réceptions, mélangeant style et fonction sans effort – peu importe ce qui est servi.

Collection Mars

La collection Mars, créée par Pentagon Design, s’inspire de la planète Mars et de ses lunes. Présentant des vases en forme de globe dans des nuances transparentes d’abricot et de bleu acier, le design évoque les teintes planétaires tout en rehaussant la beauté des fleurs ou des verdure qu’ils accueillent. Fabriquées en verre soufflé à la bouche, les pièces de Mars sont disponibles en trois tailles – Petite, Moyenne et Grande – pouvant accueillir tout, d’un simple bourgeon à un bouquet abondant.

Pour en savoir plus sur Juno et Mars, rendez-vous sur nudeglass.com.