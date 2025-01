Une Transformation Moderne pour un Bâtiment Historique à Austin

Une Restauration Majeure

Situé dans le centre-ville d’Austin, 816 Congress est un immeuble de 20 étages construit en 1983. IA Interior Architects a été sollicité pour réaliser la dernière série de rénovations pour ce lieu emblématique. Avec une refonte axée sur l’hospitalité, les architectes ont créé un environnement convivial qui célèbre l’essence du lieu. « Le concept initial était d’activer le bâtiment pour l’ère moderne, tout en préservant sa signification historique car il se trouve sur Congress Avenue, » déclare Kendi Sparks, directrice de projet chez IA Interior Architects.

Un Design Innovant

L’impact commence dès l’entrée, où un ruban noir en acier laminé à chaud enrobe le bâtiment, offrant un contraste audacieux avec la façade en granit gris. Une colonne, autrefois cachée par une colonnade, a été retirée pour devenir un portail plus visible et accueillant. Pour continuer le thème unifié, le design comprend également une série d’arches à l’extérieur et à l’intérieur.

Des mises à jour significatives ont été apportées à des zones clés sur trois étages, transformant les espaces sombres en un cadre aéré et raffiné. On y trouve un mélange unique d’esthétique du West Texas et du caractère éclectique d’Austin, mis en valeur par une sélection choisie de matériaux et textures.

Des Espaces Multifonctionnels

Un bureau de réception en pierre sur mesure ancre le hall. Avec une installation de corde personnalisée par l’artiste textile locale Ellen Bruxvoort, la pièce se démarque. Un élément d’éclairage suspendu évoque non seulement les boucles d’un lasso de cowboy, mais fait aussi référence aux grands ciels de l’État de Lone Star. La palette de couleurs neutres, inspirée par le paysage désertique, se marie avec le plâtre râclé, le bois, le terrazzo et les éléments en métal noir dans tout l’espace.

Des espaces commerciaux et de coworking sont situés aux étages inférieurs, conçus pour un usage multiple et pour favoriser la collaboration entre les locataires. Les connexions fluides entre l’intérieur et l’extérieur sont également mises en avant. La cour rénovée reflète le motif courbé et prolonge l’expérience du jardin à l’intérieur. Une terrasse, idéale pour les événements, offre une vue sur le Capitole de l’État du Texas.

Le nouveau centre de commodités propose une gamme d’options pour le travail et les loisirs. Ce hub comprend une salle de repos, des espaces de conférence et des zones de détente avec des meubles confortables. Dans un espace clos au 15ème étage, le simulateur de golf est le favori des utilisateurs qui veulent perfectionner leur swing pendant la journée.

La rénovation réfléchie rehausse l’attrait de 816 Congress, avec des touches modernes et classiques, ainsi que la technologie nécessaire dans les environnements commerciaux d’aujourd’hui. « C’est accueillant, et avec la combinaison de détails, cela ressemble plus à un salon qu’à un espace formel et monotone, » ajoute Sparks.

Pour plus d’informations sur IA Interior Architects, visitez interiorarchitects.com.

Photographie par Andrea Calo.