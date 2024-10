Les tables basses sont les héros méconnus des salons, mais soyons honnêtes : elles viennent rarement sans une série d’accessoires, comme des plateaux, des dessous de verre ou d’autres décorations que nous devons souvent incorporer pour les rendre plus utiles. Et si, pourtant, votre table basse n’avait pas besoin d’objets supplémentaires ? Et si elle pouvait répondre à vos besoins et être utilisée telle quelle ? Votre souhait peut être exaucé avec la Table Taarof, créée par l’artiste et designer autodidacte Kouros Maghsoudi. Bien que techniquement une table à cocktail, elle remplit une double fonction, répondant à tous vos besoins de table basse et cachant un secret fonctionnel : des compartiments de rangement discrets astucieusement dissimulés dans ses pieds.

Faisant partie de la première collection de meubles de Maghsoudi, Mehmooni, qui a été présentée lors de la foire de design COLLECTIBLE de cette année, la Table Taarof s’inspire de la culture et des traditions persanes. Le mot Mehmooni se traduit par “rassemblement” ou “fête” en farsi, donnant le ton à une collection qui est autant une célébration qu’une forme. “Avec ses caractéristiques modulaires et son design ludique, la Table Taarof prend le rassemblement traditionnel persan et le réinterprète à travers un prisme contemporain”, partage Maghsoudi. “C’est à la fois une pièce de conversation et le compagnon ultime de la fête, conçu pour rendre l’hôte sans effort.”

Fabriquée à partir de contreplaqué et de MDF certifiés FSC, la Table Taarof peut sembler robuste en théorie, mais en pratique, elle est tout sauf cela. Ses courbes doucement arrondies, finies avec un vernis zéro COV, lui donnent un aspect raffiné et sculptural parfait pour un usage quotidien et pour accueillir des soirées. Le nom de Taarof vient de l’art socio-culturel persan de l’étiquette souvent montré à travers un échange charmant de courtoisies et de gestes polis – pensez au va-et-vient de “Non, vous prenez,” “Non, je vous en prie !” qui se produit lors du paiement de l’addition au restaurant. Ce même concept de générosité est intégré à la table elle-même, avec des inserts de pieds cachés qui révèlent des accessoires utiles prêts pour la fête. Maghsoudi explique plus en détail : “Inspirée par la tradition persane de Mehmooni, la Table Taarof rassemble les gens avec un but. Son design modulaire, complet avec un bol à fruits, un seau à glace et un cendrier, invite les invités à se régaler, comme ils le feraient lors d’un véritable rassemblement persan.”

Complètement personnalisable en taille, couleur et finitions, la Table Taarof est conçue pour s’adapter à votre espace et rehausser votre prochain rassemblement. Son approche ludique du design postmoderne apporte la chaleur et l’esprit de l’hospitalité persane directement dans votre espace de vie et avec un délai de huit semaines, elle est faite sur commande et prête à impressionner vos invités lors de votre prochain mehmooni.