Une sélection de 5 objets artistiques pour décorer votre maison

Le premier objet artistique est le “Slope Bookend” par Detail. C’est plus un affichage accrocheur qu’un moyen d’organiser vos lectures en cours ou terminées. Cette pièce est un mélange ludique de fonction et d’art. Dotée d’un cadre en acier argenté et d’une boule en bois de manguier, sa conception inclinée permet à la boule de glisser pour maintenir vos livres et magazines en place de manière ordonnée ! Il est actuellement en rupture de stock sur Stacked Homes (au meilleur prix que j’ai vu), mais vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications et être le premier informé de son retour !

Ensuite, nous avons l’horloge “ClockClock 24” en ‘Dada Blue’. Cette horloge est une sculpture cinétique et une horloge fonctionnelle, disponible dans une superbe nuance de bleu royal, officiellement appelée ‘Dada Blue’. Humans since 1982 ont collaboré avec Kit Kemp pour cette édition limitée à seulement 100 pièces, et c’est plus qu’un simple objet de collection. Une “ode hypnotisante au passage du temps”, cette pièce transforme le temps en quelque chose de tactile, dynamique et infiniment captivant. Chacune de ses 24 horloges individuelles danse à travers une chorégraphie en perpétuel changement, passant de tours chaotiques et tourbillonnants à des moments de synchronisation précise – avant de s’unir brièvement pour afficher l’heure. Hypnotique et méditative, c’est le genre de pièce que je pourrais regarder toute la journée.

Le troisième objet est “The Wash Less Project”. Il s’agit d’une chaise conçue pour accueillir les vêtements qui sont trop propres pour la lessive, mais pas assez frais pour le placard. Cette chaise “Wash Less” de Natuzzi est une collaboration ingénieuse avec Whirlpool et le designer Fabio Novembre. Plus qu’un simple endroit pour suspendre vos vêtements à moitié usés, c’est une pièce statement qui allie design épuré et mode de vie durable. Fabriquée en acier floqué et recouverte d’Ecoplen, un tissu qui économise l’eau et l’énergie, elle possède des propriétés auto-nettoyantes qui éloignent les bactéries, les moisissures et les virus. Enfin, une solution à nos piles de vêtements redoutées, qui vous aide à repenser vos habitudes de lavage – en sauvant la planète et votre chambre, une tenue à la fois !

Le quatrième objet est le “Miniature Teapot Set” par Hamish Bassett. Une tasse de thé rend tout meilleur – encore plus quand elle est de taille miniature ! Ce petit service à thé par Hamish Bassett de Tiny Pots Melbourne est probablement la chose la plus mignonne que j’ai vue depuis un moment, et après avoir parcouru sa page une nuit, je suis convaincue que j’en ai besoin. Ce set en particulier est actuellement exposé à la Galerie Unassigned dans le cadre de l’Exposition pour les Fourmis 2.0 (aux côtés d’autres œuvres miniatures), bien qu’il ait déjà été acheté par un acheteur chanceux. Les réapprovisionnements sont souvent annoncés ici, alors suivez pour obtenir le vôtre !

Enfin, nous avons la collaboration “Monos x Sincerely Jules”. Cette collaboration m’a donné envie de réserver un vol, juste pour avoir une excuse pour mettre à jour mes bagages ! En tant que personne qui a tendance à privilégier tout ce qui est noir, cette couleur Adobe Brown en édition limitée me semble être le compromis parfait. Elle est riche et luxueuse, neutre avec une touche qui semble à la fois sûre et saisissante. Si vous voulez sortir de votre zone de confort sans aller trop loin, cette nuance est gagnante. Au-delà de l’esthétique, la ligne hybride de Monos allie la robustesse de l’aluminium à la légèreté du polycarbonate, la rendant aussi résistante que raffinée – et prête à affronter tout ce que le voyage vous réserve.

