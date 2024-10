Aujourd’hui est un jour TRÈS spécial pour moi car aujourd’hui je vais me vanter de ma cousine incroyablement talentueuse Becca et du travail vraiment incroyable qu’elle a fait en concevant la chambre de son précieux petit garçon, Sunny. Préparez-vous à quelques bricolages chics que vous voudrez pour vos propres pièces ! Becca est une ancienne élève de l’EHD (je lui dois tout !) et a un œil si spécial pour tout ce qui concerne le design que personne qui la connaît n’a été surpris que cela se soit avéré si parfait. C’est assez génial d’avoir une autre weirdo obsédée par le design dans la famille qui vit à seulement 15 minutes de chez vous 🙂 La première fois que j’ai vu cette chambre finie, j’ai été très émue. Becca était super excitée lol. Je pense que ses mots exacts étaient “Je n’aurais pas pu demander une meilleure réaction.” Maintenant, malgré la disposition génétique de notre famille à être de grands pleurnicheurs, je ne pleure généralement pas en entrant dans une jolie pièce. Mais clairement, c’était différent. Ma petite cousine attendait son premier bébé et l’amour et les soins qu’elle a mis dans cette chambre étaient palpables. Donc, quand elle a mentionné qu’elle voulait trouver un photographe pour une séance photo de nouveau-né, j’ai suggéré l’ancienne élève de l’EHD, Veronica. Ses portraits sont si spéciaux et j’ai peut-être suggéré l’idée qu’étant donné qu’elle est également incroyable en photos d’intérieur, peut-être qu’elle pourrait prendre quelques clichés de la chambre de bébé puisque Becca avait travaillé si dur dessus. Ai-je pensé égoïstement que nous pourrions les utiliser sur le blog ?? Je ne le dirai jamais ! Mais je veux dire…deux oiseaux n’est-ce pas ? Becca a admis qu’elle pensait aussi la même chose 🙂

J’ai envoyé à Becca une série de questions pour que nous puissions entrer dans l’esprit de ce génie du DIY/style. J’ai commencé ma plongée journalistique avec une question assez standard mais je pense, importante :

Quelle a été l’inspiration pour la chambre ? Qu’est-ce qui a déclenché l’aspect général ?

“Je pense que le nom de Sunny a été l’inspiration initiale. Nous savions que nous voulions appeler notre bébé Sunny que ce soit un garçon ou une fille. Nous avons découvert que nous attendions un garçon et j’ai su que je voulais créer un espace amusant, joyeux et neutre en termes de genre. Beaucoup de décorations de chambre de bébé sont soit dans une nuance de rose soit dans une nuance de bleu et je ne voulais pas être limitée – donc j’ai juste cherché des couleurs que j’aimais provenant de sources qui n’étaient pas spécifiquement conçues pour les enfants. J’ai fait BEAUCOUP de recherches sur Pinterest pour savoir comment ajouter de la couleur aux murs sans que cela ne semble trop bébé, mais qui reste jeune et amusant. Je suis tombée amoureuse des deux coussins que j’ai trouvés pour le fauteuil à bascule de Sunny et je les ai utilisés comme point de départ pour tout le reste.”