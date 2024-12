Dans le cœur de Desio, en Italie, un modeste appartement de 700 pieds carrés a été transformé en un espace de connexion et d’émotion. Ce projet de rénovation, nommé Ode à la Lune, a été dirigé par Studio Paradisiartificiali avec l’orientation créative de la styliste Giulia Taglialatela, en hommage au lien profond entre une mère et sa fille. Un foyer conçu pour réunir, nourrir et refléter les liens intangibles qui unissent deux générations de femmes.

Le projet a commencé avec la demande d’une fille de créer un espace pour sa mère éloignée – un geste enraciné dans l’amour et la nostalgie. Enraciné dans la dualité féminine avec deux vies orbitant l’une autour de l’autre, distinctes mais entrelacées, le concept ressemble beaucoup à des corps célestes dans une danse cosmique. Les concepteurs ont abordé cette tâche non pas en tant qu’observateurs confinés par des murs mais en tant que conteurs tissant une histoire de connexion, d’empathie et de rêves partagés.

Plutôt que d’imaginer des intérieurs traditionnels, l’équipe de design a imaginé un jardin métaphorique – un sanctuaire où les frontières entre le monde extérieur et le moi intérieur se brouillent. Ici, l’architecture n’est pas seulement fonctionnelle mais symbolique, offrant un espace psychologique où les résidents peuvent se reconnecter.

Une ode à la Lune

Le projet démarre avec un sol en argile rouge terreux, ancrant l’espace dans la chaleur et la stabilité. Au-dessus, une pergola géométrique s’élève, tirant sa vie d’une fontaine circulaire au centre. Cette fontaine, c’est-à-dire le tapis rond, avec une carte astronomique gravée sous sa surface, ancre la maison dans un récit céleste, rappelant à ses habitants les forces cosmiques qui façonnent leur vie.

Chaque élément de l’espace parle à l’inconscient. La verdure luxuriante des haies topiaires forme les « murs » de la maison, un clin d’œil à la nature fluide et changeante de la pensée humaine. Les cages à oiseaux ouvertes dispersées symbolisent la libération de l’esprit, tandis que les clés suspendues aux branches invitent à la contemplation : choisirez-vous de rester dans des limites familières ou débloquerez-vous de nouveaux domaines de possibilités?

Un voyage introspectif

Là où la verdure et l’argile ne dominent pas, une blancheur éthérée prend le relais – une représentation des nuages qui remplissent l’espace de légèreté et de sérénité. L’appartement, bien que physiquement compact, devient expansif, invitant ses résidents à explorer non seulement ses coins mais aussi leurs propres profondeurs.

Alors que le crépuscule descend, le voyage mène à un sanctuaire caché dans le jardin – le nymphée, un lieu d’eau et de calme. Ici, le temps semble s’arrêter, offrant un moment d’introspection et de renaissance. Dans cette zone tranquille, l’esprit de la maison se révèle pleinement : un espace non seulement pour vivre mais pour se transformer et se découvrir.

Au cœur de ce projet se trouve une ode à la Lune – un symbole de l’intuition, du mystère et de l’essence féminine. La Lune, avec ses phases toujours changeantes, reflète la fluidité des émotions humaines et la complexité de la relation mère-fille. L’invocation poétique à la Lune, récitée dans le sanctuaire imaginé, capture l’essence de cette connexion.

Photographie de Valentina Sommariva.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et on la trouve généralement à la recherche de pièces vintage, en train de faire des mots croisés du New York Times à l’encre, ou en train de retravailler des playlists sur Spotify.