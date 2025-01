Une Oasis de Bonnes Vibrations à Coimbatore par MuseLAB

Dans la ville de Coimbatore, située dans l’État indien du Tamil Nadu, une résidence exceptionnelle a été conçue par les designers Huzefa Rangwala et Jasem Pirani de MuseLAB, basés à Mumbai. Cette oasis de bonnes vibrations allie tradition ancienne et modernité pour créer un espace de vie unique et harmonieux.

Conjuguer Tradition et Innovation

Les propriétaires actuels de cette hacienda de Coimbatore ont fait appel à l’équipe de design de MuseLAB pour réaliser une résidence répondant à des objectifs conceptuels uniques. En s’inspirant de la tradition locale Chettinad et en respectant les principes du Vastu Shastra, les designers ont réussi à créer un véritable havre de paix au cœur de la ville.

La structure de 12 000 pieds carrés est nichée au bout d’une route interne sur un terrain de près de 40 000 pieds carrés, offrant ainsi un espace vert luxuriant au milieu de l’urbanité environnante. L’architecture de la maison s’inspire des héritages espagnol et mexicain tout en s’adaptant au climat tropical de Coimbatore.

Une Maison Pensée pour l’Expérience

Chaque espace de la résidence a été soigneusement conçu pour offrir une expérience sensorielle unique. Les choix architecturaux, les jeux de lumière, les textures riches et les couleurs audacieuses se combinent pour créer une atmosphère chaleureuse et accueillante.

L’harmonie entre les espaces sociaux et privés, les matériaux haut de gamme et les éléments de design réfléchis font de cette maison un véritable joyau. De la chambre principale en suite aux chambres des enfants en passant par la bibliothèque, chaque recoin de la résidence respire le confort et l’élégance.

Un Refuge Moderne pour une Famille Heureuse

En dialoguant avec les besoins et les désirs de la famille de quatre personnes vivant dans la maison, MuseLAB a su créer un lieu de vie moderne et confortable. Chaque jour passé dans cette résidence est décrit par les propriétaires comme une véritable escapade, soulignant ainsi le succès de la collaboration entre les designers et leurs clients.

En somme, cette oasis de bonnes vibrations à Coimbatore par MuseLAB est bien plus qu’une simple maison : c’est un témoignage de l’harmonie entre tradition et innovation, entre confort et esthétique. Une véritable œuvre d’art architecturale qui invite à la détente et à la contemplation.