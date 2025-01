Une maison unique construite pour deux filles qui pourraient la partager un jour

Détails du projet:

Emplacement:

Londres, Royaume-Uni

Entrepreneur en démolition et clôture ferroviaire:

Pace

Entrepreneur en structure, coquille et travaux de terrassement:

Carlund

Ingénieur en structure:

Foster Structures

Photographe:

Will Pryce

De l’architecte:

Le client a acheté un garage en 2020 pour le transformer en maison familiale afin de donner à leurs deux filles adolescentes plus d’espace pour étudier et socialiser. Ils avaient des chambres de tailles différentes dans leur ancienne maison, adaptées aux jeunes enfants, mais moins équitables pour l’enseignement secondaire. Une aspiration initiale à créer deux propriétés ici (une pour chaque fille) est devenue une nécessité en raison de l’inflation provoquée par la pandémie. Le design a été adapté pour permettre une conversion facile en deux maisons à l’avenir et rendre le projet viable financièrement à long terme. D’autres défis étaient de loger la collection de livres et de musique du client dans un seul espace flexible d’exposition, et d’exposer une collection d’art et d’objets sentimentaux dans un espace bien éclairé sans lumière directe.

Le site est un triangle bordé sur deux côtés par des terrasses suburbaines typiques (avec un droit de passage à une sous-station adjacente) et le troisième par le quai de la gare de Motspur Park. Pour créer une vue depuis l’espace de vie, quelque chose qui faisait défaut dans l’ancienne maison du client, il a été décidé de maximiser le volume de la zone commune et de la rendre visuellement intéressante. Le bloc de chambres conventionnel du premier étage est placé le long de la voie ferrée et construit avec des blocs lourds et des fenêtres obliques pour réduire le bruit; il est prévu qu’aucun changement futur ne soit nécessaire dans aucune des salles de bains et avec des chambres symétriques pour les deux enfants. Sa couleur sombre cache la poussière de la voie ferrée pour réduire l’entretien.

Espace de vie principal triple hauteur

L’espace de vie principal triple hauteur se trouve à l’avant, suivant la géométrie du site. Au rez-de-chaussée, il a des coins arrondis pour permettre une circulation intuitive. Extérieurement, il est exprimé comme une bande horizontale lumineuse de mosaïque colorée, devenant une bibliothèque continue à l’intérieur; il est séparé du sol et du toit par deux bandes de blocs de verre réfléchissants spéciaux. Ceux-ci fournissent de la lumière naturelle, réduisent la lumière directe du soleil et empêchent les gens de regarder à l’intérieur.

Le toit multi-facettes a une structure entièrement visible à l’intérieur et des coutures d’étanchéité exprimées à l’extérieur. Il « navigue » au-dessus des chambres, offrant un bureau à domicile au deuxième étage avec accès à une grande terrasse ensoleillée orientée au sud. Les espaces communs circulent librement entre tous les étages et offrent de nombreuses occasions d’exposer de l’art et de jouer de la musique, mais ils sont entièrement séparés des chambres privées par des sas acoustiques à deux portes servant également d’accès discret aux salles de bains.

En plus du jardin commun avant et de la terrasse de repas extérieure, il y a deux petits jardins arrière dissimulés: un pour les adultes à côté de la cuisine/salle à manger, et un pour les enfants à côté de leur salle de jeux qui sert également de chambre d’amis. Les traverses de chemin de fer en bois utilisées dans tout l’aménagement paysager font référence à la voie ferrée. Tous les services du bâtiment et la structure sont complètement séparés pour chaque côté de la maison pour permettre une division facile à l’avenir.

Publié le 16 janvier 2025.