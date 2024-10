La maison de la région de la baie, conçue par le cabinet d’architecture Olson Kundig avec des intérieurs par Nicole Hollis de NICOLEHOLLIS, se présente comme une exposition élevée d’architecture moderne et d’intérieurs soigneusement aménagés pour promouvoir la vie active et artistique de la famille. Située dans un quartier établi de la région de la baie de San Francisco, la maison est un havre de paix relaxant au milieu de la vie citadine, mêlant vie intérieure et extérieure grâce à des chênes matures, des éléments d’eau réfléchissants et des vues dégagées sur des jardins aménagés.

La conception de l’architecte Tom Kundig est une étude de contrastes, équilibrant des espaces formels et décontractés au sein d’une seule structure. La maison, qui s’étend sur plusieurs zones, comprend un espace pour recevoir des invités et une section plus intime dédiée à la vie de famille. Ces zones distinctes donnent non seulement à la maison un sentiment d’ouverture, mais favorisent également une sensation de proximité et de chaleur. Comme l’explique Kundig, “Ce projet organise une maison assez grande autour de deux fonctions très différentes : des espaces formels pour recevoir et divertir, et des espaces familiaux beaucoup plus décontractés.” Cette conception à double usage est renforcée par la relation étroite de la maison avec la nature, réalisée grâce à des parois vitrées expansives et des éléments cinétiques qui brouillent les frontières entre l’intérieur et l’extérieur.

L’entrée de la maison commence par une déclaration dramatique : un pont en acier noir suspendu au-dessus d’un puits de lumière, menant à une porte d’entrée en bronze pivotante qui s’ouvre sur un hall d’entrée rempli d’art. De grands murs dans toute la maison mettent en valeur la remarquable collection d’art de la famille, présentant des œuvres d’artistes tels qu’Oscar Murillo et Alma Allen, tandis que de grandes fenêtres en verre offrent des vues ininterrompues sur le paysage luxuriant environnant.

Une piscine olympique longe l’axe de la suite principale en surplomb, une extension de l’espace de vie extérieur couvert. De l’autre côté de la piscine se trouve un pool house, comprenant un sauna, un bassin d’eau froide et une salle de sport extérieure.

À l’intérieur, l’aile formelle est ponctuée de bassins réfléchissants et encadrée de colonnes en acier noir. Une paire de portes vitrées pivotantes de 13 pieds ancrent l’espace, permettant à la lumière de circuler librement. Des éléments sur mesure comme un écran en bronze botanique de l’artiste David Wiseman ajoutent d’autres couches de texture et d’art. Comme le décrit Nicole Hollis, “Un écran de David Wiseman a été une commande personnalisée avec l’artiste, et l’un des choix les plus distinctifs que nous avons faits.”

Contrairement aux espaces de vie formels, les zones familiales sont conçues pour être décontractées mais luxueuses. La cuisine, centrée autour d’un îlot en marbre Titiano de 28 pieds de long, s’ouvre sur une terrasse, s’étendant à l’extérieur avec des espaces dédiés pour cuisiner et manger sous l’abri du volume en porte-à-faux de la suite principale. La cuisine extérieure, la piscine et les installations sportives encouragent un mode de vie actif, une décision de conception que Kundig met en avant : “La cuisine extérieure étend littéralement l’énergie de la cuisine principale de l’intérieur vers l’extérieur dans le paysage. La piscine crée un lien entre l’activité discrète de la maison et l’activité récréative plus intense du sauna, de la salle de sport extérieure et du terrain de sport au-delà.”

Un cabinet de toilette en bas abrite un lavabo sculptural en marbre noir entouré de murs en bois noir incrustés de veines de bronze.

Le niveau supérieur de la maison est tout aussi réfléchi, avec une suite principale sereine comprenant une baignoire en marbre, placée pour créer une connexion paisible avec la canopée des arbres environnants. Une aile pour enfants séparée ajoute de la fonctionnalité, offrant intimité et espaces de jeu, tandis qu’au niveau du sous-sol, une salle de sport et une salle de loisirs s’ouvrent sur le puits de lumière aménagé, assurant que la lumière naturelle circule même dans les parties les plus isolées de la maison.

Les intérieurs, orchestrés par Nicole Hollis, créent une atmosphère sereine et accueillante, contrastant les ameublements moelleux avec les lignes architecturales audacieuses de la maison. “Travaillant avec la palette architecturale, nous avons sélectionné des matériaux et des finitions pour contraster avec le luxuriant paysage extérieur, créant un environnement apaisant”, explique Hollis. L’interaction soigneuse entre l’architecture rigoureuse et les détails intérieurs ludiques adoucit l’espace, le rendant à la fois habitable et raffiné.