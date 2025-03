Une Maison de la Baie de San Francisco par un Protégé de Lloyd Wright Avait Encore Besoin d’Améliorations

Détails du Projet :

Localisation : Palo Alto, Californie

De l’Architecte : « La maison d’origine a été conçue par Aaron Green, protégé de Frank Lloyd Wright, et construite par Eichler Homes en 1966. En 1951, Frank Lloyd Wright engagea Green comme son représentant sur la côte ouest, lui permettant de poursuivre sa pratique indépendante depuis leur bureau commun. »

Notre principale mission de conception pour la rénovation était ‘D’abord, ne pas nuire.’ Ce dictum, tiré du texte de 400 avant J.C. d’Hippocrate intitulé ‘Des Épidémies,’ s’avérerait ironique compte tenu du timing de la pandémie mondiale et de son impact sur le coût et le calendrier du projet. Notre défi était de protéger l’intégrité du design de la maison tout en ajoutant une quantité substantielle d’espace pour la rendre viable pour une jeune famille avec trois enfants.

La maison était pratiquement inchangée par les propriétaires d’origine et comprenait des meubles sur mesure récupérés et intégrés dans le nouveau design. La maison est nichée à l’écart de la route sur un terrain en drapeau entouré de maisons suburbaines plus traditionnelles. Elle faisait à l’origine 148 mètres carrés avec trois chambres et deux salles de bains sur un terrain d’un tiers d’acre. Nous avons ajouté 140 mètres carrés pour un total de 288 mètres carrés.

Avec le toit sculptural en forme d’araignée et les chéneaux d’origine, la maison était déjà une pensée complète, sans solution évidente pour ajouter à la composition, encore moins doubler la superficie intérieure. Notre premier geste de conception a été de couper les poutres de toit inclinées existantes à mi-portée et d’ajouter une petite extension arrière le long de toute la longueur de la maison sous un nouveau toit incliné vers le haut. Cela a ouvert la cuisine sombre et les chambres avec un nouveau plafond plus élevé tout en continuant le rythme de la structure existante et en créant une niche pour un éclairage encastré caché là où les poutres d’origine se trouvaient.

De plus, comme le carport existant et le chéneau étaient trop bas pour de nombreuses voitures familiales modernes et ne respectaient plus le code local pour le stationnement couvert, nous avons relevé le toit et le chéneau à l’avant pour créer un nouveau carport tout en transformant une partie de cette zone en une nouvelle salle familiale encastrée, en accord avec l’ambiance du milieu du siècle de l’original.

Enfin, nous avons ajouté une suite parentale nichée derrière un nouveau mur de béton coffré. Inspirée par les murs en blocs de béton existants de la maison, notre extension se profile derrière le nouveau mur – référentielle mais déférente. Malgré la déférence de l’ajout, nous voulions que le toit ait sa propre caractéristique distincte, avec la légèreté des fenêtres en claire-voie équilibrant la lourdeur de la ligne de toit d’origine. Chaque fois que c’est possible, les vues à travers l’espace encadrent les chéneaux de toit emblématiques alors qu’ils touchent le sol. La stratégie de conception est de laisser nos interventions modernes briller mais avec l’état d’esprit de ‘Que ferait M. Green ?’