Une maison révolutionnaire à East Hampton

Perchée au sommet d’une falaise avec une vue imprenable sur la baie de Gardiners, un nouveau projet dans l’East End de Long Island réinvente la vie moderne dans les Hamptons. La Frame House, conçue par Worrell Yeung, défie les conventions locales en mêlant précision géométrique et art minimaliste, créant ainsi une maison qui harmonise transparence, intimité et durabilité.

Un design novateur

La Frame House se distingue des façades en bardeaux et des vastes domaines typiques de la région. Au lieu de cela, elle adopte une grille en acier modulaire 2x2x7 qui définit sa silhouette saisissante et informe sa circulation intérieure. S’inspirant de structures modernistes emblématiques telles que la Farnsworth House de Mies van der Rohe et la Maison Domino de Le Corbusier, le design allie ouverture et isolement délibéré.

Des murs en cèdre massif offrent de l’intimité du côté de la rue, tandis que de grandes baies vitrées ouvrent la maison sur des vues imprenables sur la baie et la beauté naturelle environnante. Ce jeu dynamique entre le plein et le vide transforme la maison en un cocon protecteur et une lentille transparente sur son environnement.

Une intégration parfaite avec la nature

Les espaces extérieurs de la maison reflètent son design propre et intentionnel. Une piscine linéaire s’étend le long de la maison, entourée de graminées indigènes. Une petite maison de piscine – surnommée « le cadre qui s’est échappé » – offre un clin d’œil ludique à la structure modulaire du bâtiment principal.

Le terrain en pente s’intègre parfaitement avec la maison, révélant un carport discret intégré dans le paysage. L’approche minimaliste s’étend aux éléments de design durables, notamment des panneaux photovoltaïques sur le toit et des bacs de sedum pour gérer les eaux pluviales. Les panneaux d’aluminium revêtant le cadre en acier sont recyclables, reflétant un engagement envers un mode de vie respectueux de l’environnement.

Pour plus d’informations sur la Frame House et Worrell Yeung, visitez le site worrellyeung.com. Photographie de Rafael Gamo.

Une touche personnelle

