Dans un monde débordant de déchets plastiques, il est encourageant de voir des designers opter pour des matériaux plus durables tout en créant des solutions innovantes et esthétiquement plaisantes. ALT Design, un studio de design français fondé par Alexandre Touguet, est à la pointe de ce mouvement, offrant des solutions éco-responsables avec sa nouvelle marque, ALT Light. En collaboration avec sa partenaire Lise Rissel, Touguet a introduit une lampe imprimée en 3D fabriquée à partir de PLA (acide polylactique) bio-sourcé, un plastique dérivé de l’amidon de maïs renouvelable. Cette lampe illustre le potentiel de combiner la technologie de pointe avec des matériaux durables, tout en trouvant un équilibre entre l’attrait esthétique et la responsabilité environnementale.

Le choix du PLA est important car il est biodégradable dans des conditions de compostage industriel, offrant une option plus durable par rapport aux plastiques à base de pétrole qui dominent la plupart des produits de consommation. En utilisant un plastique d’origine végétale, ALT Light contribue à la réduction des émissions de carbone liées à la production de plastique et à la réduction de l’impact environnemental à long terme de leurs produits. Le PLA est non seulement respectueux de l’environnement mais aussi polyvalent, ce qui le rend idéal pour l’impression 3D, où la précision et la personnalisation sont essentielles.

Le design de la lampe est une combinaison frappante de simplicité et de ludisme, avec une base rectangulaire qui se transforme en un sommet sculptural évasé rappelant les abat-jour traditionnels. Les nervures verticales qui parcourent la surface ajoutent une texture dynamique, captant la lumière de manière unique qui améliore son attrait visuel. Ce détail subtil donne à la lampe un sentiment de mouvement, en faisant plus qu’un simple objet fonctionnel ; c’est une pièce statement pour tout intérieur moderne.

Au-delà de ses qualités esthétiques, la lampe est conçue pour la polyvalence. Elle est disponible en différentes tailles, y compris une petite applique murale, ainsi que des lampes de table de taille moyenne et grande. Les clients peuvent choisir entre des finitions translucides ou transparentes, offrant une flexibilité dans la diffusion de la lumière. L’option translucide adoucit la lueur, créant une atmosphère chaleureuse et ambiante, tandis que la version transparente permet une illumination plus claire et plus focalisée.

Un des aspects les plus innovants de l’approche d’ALT Light est son modèle de production sur mesure. Au lieu de produire en masse des articles qui pourraient se retrouver invendus, chaque lampe est imprimée uniquement après qu’une commande est passée, réduisant ainsi considérablement les déchets. Cette méthode de production permet également la personnalisation, permettant aux clients de choisir parmi une variété de combinaisons de couleurs bicolores. Que ce soit le contraste audacieux du vert et du violet ou les tons plus subtils et terreux du sable et de l’orange, l’ALT Light peut être adapté pour correspondre aux préférences de style personnel ou compléter le décor existant.

Le travail d’ALT Design s’inscrit dans une tendance plus large où la durabilité devient de plus en plus un point focal de la conception de produits. L’intégration de matériaux bio-sourcés et de la technologie moderne d’impression 3D reflète la demande croissante pour des choix responsables sur le plan environnemental sans compromettre la créativité ou la fonctionnalité. Alors que les consommateurs prennent de plus en plus conscience de l’impact environnemental de leurs achats, des produits comme l’ALT Light offrent un moyen de contribuer à un avenir plus durable tout en profitant d’un design beau et innovant.

Pour ajouter l’ALT Light à votre propre maison, visitez altlight.fr.

