AR Design Studio a redonné vie à une maison des années 1950 à Winchester, au Royaume-Uni, en créant un mélange harmonieux du design original des années 1970 avec une extension contemporaine fraîche. Connu sous le nom de The Seventies House, ce projet impliquait à la fois la restauration de la maison et du jardin, qui étaient négligés, et l’ajout d’une extension de 1 012 pieds carrés conçue pour célébrer le paysage luxuriant qui entoure la propriété.

À l’origine, le jardin de la maison était une caractéristique déterminante, développée par l’ancien propriétaire, un horticulteur local, et regorgeant d’arbres matures et de buissons denses. Cependant, des années de négligence l’avaient laissé envahi. AR Design Studio a été chargé de rajeunir le jardin, de tailler le feuillage et de réintroduire de nouvelles plantations, tout en déplaçant des éléments comme le jardin de rocaille original des années 70 de la maison pour faire place à la nouvelle extension.

L’intervention architecturale sur la maison elle-même introduit un contraste frappant. Alors que la structure d’origine présente les couleurs vives et les meubles typiques du design des années 1950, l’extension présente une approche propre et minimaliste. Une forme longue et asymétrique s’étend le long du côté nord de la maison, avec un élégant auvent en bois s’étendant vers l’ouest. Cet auvent ajoute non seulement un intérêt architectural, mais offre également de l’ombre et une protection contre les éléments.

À l’intérieur, l’extension privilégie l’ouverture et la flexibilité. Le nouvel espace comprend une cuisine, un salon et une salle à manger spacieux, idéal pour la vie quotidienne en famille et l’organisation de rassemblements plus importants. L’utilisation de parois vitrées coulissantes crée une forte connexion entre l’intérieur et le jardin, inondant l’espace de lumière naturelle et renforçant le sentiment d’ouverture.

Le design intérieur minimaliste permet au jardin de prendre le devant de la scène. Une palette neutre et des lignes épurées donnent à l’espace une ambiance contemporaine apaisante. Des portes coulissantes blanches permettent une partition flexible entre la cuisine et les espaces de vie, offrant de l’intimité lorsque nécessaire mais ouvrant la maison à la lumière pendant la journée. Le mobilier rend hommage au caractère original des années 1970 de la maison, créant un équilibre entre l’ancien et le nouveau.

Un bois clair est utilisé dans toute la cuisine, offrant un contraste texturé et chaleureux avec les grands carreaux gris au sol. Les carreaux s’étendent jusqu’au patio en terrasse, renforçant davantage la connexion intérieure/extérieure fluide. Même dans les salles de bains, l’esprit des années 1950 persiste, avec des interprétations modernes des couleurs vives et des éléments de design qui ont défini l’époque. Dans l’ensemble, la transformation de The Seventies House maintient soigneusement son charme des années 1970 tout en offrant un environnement spacieux et nouveau qui attire la beauté du jardin à l’intérieur.