Cette année, le Festival du Design de Dundee a mis en lumière les serre-livres. Souvent les compagnons discrets de vos lectures préférées, ils ont quitté l’ombre pour devenir les pièces maîtresses d’une exposition qui parle de récits, d’aventure et de design.

L’exposition de serre-livres a marqué un double anniversaire : la dixième année de Dundee en tant que Ville du Design de l’UNESCO et la vingtième d’Edimbourg en tant que Ville de la Littérature de l’UNESCO. L’exposition s’inspire de deux journalistes pionnières, Bessie Maxwell et Marie Imandt, qui ont fait la une il y a plus d’un siècle avec leurs reportages autour du monde. Elles ont ouvert les yeux sur les cultures, les paysages et la vie des femmes à travers le monde, depuis les années 1890.

Pour l’exposition, 20 designers de toute l’Écosse ont été chargés de réinterpréter les voyages extraordinaires des femmes à travers le prisme des serre-livres. Chaque designer a puisé son inspiration dans les textures, les couleurs et les insights culturels décrits par Bessie et Marie dans leurs écrits. L’exposition qui en résulte est un magnifique mélange d’art, d’histoire et de design, où les serre-livres font bien plus que simplement tenir des livres – ils racontent des histoires. C’est un hommage à deux femmes remarquables qui ont changé la façon dont le monde percevait les femmes dans le journalisme.

La liste complète des designers et des studios présentés comprend : Adam Johnston, Akiko Matsuda, Alistair Byars de GRAS, Aymeric Renoud, Camillo Atlas, Steven Blench de Chalk Plaster, Ciara Isabel Neufeldt, Granite + Smoke (Lindsey Hesketh + Claire Canning), James Rigler, Jennifer Gray, Juli Bolaños-Durman, Kate Trouw, Lauren Morsley, Louise Forbes Design, Marc Sweeney, MULGREW, Nicholas Denney Studio, Nick Ross, Wobbly Digital de Soorin Shin, Stefanie Ying Lin Cheong. Voici quelques-uns que nous avons particulièrement aimés :

Steven Blench – HB Graphite : “Le crayon est un outil que de nombreux écrivains choisissent pour marquer leur empreinte – esquisser et peaufiner des brouillons avant de fixer leurs idées sur le papier. Le graphite est le matériau dans lequel tant d’histoires commencent à prendre forme – bien avant d’être ‘fixées’ sur la page imprimée. Il semblait être le matériau parfait pour des serre-livres.”

Nicolas Denney – D’anciens espoirs pour l’avenir : “Un voyage autour du monde semblait être le sujet idéal pour examiner le concept de paysage en tant que transition de matériaux, formés par des processus de compression et d’érosion.”

Juli Bolanos Durman – Possibilités de plaisir : “Mes serre-livres sont une célébration des femmes, de notre sensibilité et de ce pouvoir incroyablement doux; un sixième sens. Une silhouette de la forme féminine et un sein, notre symbole universel. Les serre-livres sont une ode à cette force et notre appel à lutter pour l’égalité de tous.”

Granite + Smoke (Lindsey Hesketh + Claire Canning) – Dix Rivages : Les serre-livres honorent l’esprit aventureux et la bravoure pionnière de Marie Imandt et Bessie Maxwell, capturant les insights culturels du XIXe siècle et la reconnaissance de Dundee par l’UNESCO.”

Akiko Matsuda – Au-delà : “Ces serre-livres en forme d’anneau symbolisent la croissance des deux femmes alors qu’elles voyageaient à travers le monde.”

Aymeric Renoud – Empilement : “Il était important pour nous de mettre l’accent sur la matérialité, d’abord parce que c’est l’un des principaux ethos de notre studio mais aussi parce que nous pensons que c’est une source d’inspiration si significative dans le domaine dans lequel nous évoluons ainsi que les yeux aiguisés de Marie et Bessie pour les détails.”

Jennifer Gray – Monde au bout des doigts : “Les sphères représentent le globe pour refléter, le voyage et la connectivité mondiale des journalistes d’aujourd’hui avec le monde au bout des doigts.”

Kate Trouw – Union : “Les serre-livres Union sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et de matériaux provenant de sources responsables grâce à des méthodes de récolte durables. L’intention derrière cette réutilisation de matériaux non précieux et communs est d’utiliser le design pour élever leur valeur perçue à travers les processus de collage et d’abstraction.”

Louise Forbes Design – Pour les livres, pas pour les bâtiments : “J’ai essayé de nombreuses compositions différentes avant de trouver l’emplacement final de tout. J’ai toujours, involontairement, créé des choses qui ressemblent à de petits personnages, et ces petits personnages ne font pas exception!”

Adam Johnston – Une bibliothèque de matériaux de l’Écosse : “Pour un designer, une bibliothèque de matériaux est aussi importante qu’une bibliothèque de référence. Ces serre-livres combinent les deux pour créer une paire d’objets uniques qui brouillent la frontière entre les livres et les échantillons.”

Camillo Atlas – Interdépendance : “… il était clair dès le départ que je voulais que les serre-livres soient abstraits et minimaux, liés au livre à travers son inspiration tout en étant capables d’être utilisés et regardés sans aucun contexte.”

Découvrez-en plus sur l’exposition de serre-livres sur dundeedesignfestival.com.