Une maison Eichler bleu ciel fait sensation dans la région de la Baie pour 995K

Une maison emblématique de l’architecture moderniste du milieu du siècle a récemment fait son apparition sur le marché immobilier de la Californie, suscitant l’enthousiasme des passionnés de design et des acheteurs potentiels. Située au 4001 Salem Street à Concord, en Californie, cette maison exceptionnelle est proposée au prix de 995 000 dollars. Construite en 1965 par le célèbre développeur Joseph Eichler en collaboration avec les architectes visionnaires Jones & Emmons, cette maison offre une empreinte de 1 598 pieds carrés comprenant 4 chambres et 2 salles de bains, le tout sur un terrain de 0,18 acres.

L’agent immobilier en charge de la vente décrit la maison comme une « ambiance classique » emblématique de l’époque, mettant en avant l’atrium ouvert caractéristique encadré de murs de verre, offrant une fusion parfaite entre l’intérieur et l’extérieur. Les plafonds en bois non peints, le chauffage par le sol radiant, les salles de bains rénovées et le toit en mousse fraîchement resurfacé sont autant d’atouts qui ajoutent à l’attrait de cette propriété unique. De plus, les arbres fruitiers tels que les orangers, les poiriers, les pommiers et les grenadiers offrent une récolte abondante, tandis que le paysage à faible entretien et tolérant à la sécheresse à l’entrée ajoute une touche de verdure sans contrainte. La maison est idéalement située à quelques minutes des écoles, du BART, des autoroutes, des parcs et d’une variété de commerces.

L’architecture de la maison est marquée par le plafond exposé en poteau et poutre, qui est dans un état impeccable, tandis que l’atrium spacieux et partiellement ombragé inonde l’intérieur de lumière naturelle. Les maisons Eichler, reconnaissables à leur façade arrière vitrée, privilégient souvent les vues sur l’arrière de la propriété au détriment des fenêtres donnant sur la rue. La firme d’architecture Jones & Emmons a collaboré avec Joseph Eichler pour construire des milliers de maisons dans le même style, marquant ainsi une époque de l’histoire de l’architecture américaine.

Les planchers radiants assurent une chaleur confortable à l’intérieur, tandis que l’écrivain, designer et ingénieur en logiciel, Will Allstetter, basé à New York, souligne l’importance de cette maison emblématique dans le paysage architectural actuel. Son travail met en lumière la fusion entre la technologie, l’art et la culture, offrant une perspective unique sur l’impact de ces maisons historiques dans notre société moderne.

En conclusion, la maison Eichler à Concord, en Californie, représente bien plus qu’une simple propriété à vendre. C’est un témoignage de l’histoire de l’architecture américaine, un exemple remarquable du design moderniste du milieu du siècle et un lieu empreint de charme et de caractère. Son prix de 995 000 dollars en fait une opportunité rare pour les amateurs de design et les investisseurs soucieux de préserver et de célébrer le patrimoine architectural exceptionnel de notre pays. La chance de posséder une maison aussi emblématique ne se présente pas tous les jours, et celle-ci est certainement destinée à attirer l’attention et l’admiration de ceux qui la découvrent.