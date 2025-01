Une Cabane en A-Frame Rénovée Rend Hommage à Son Passé des Années 1970

Une Transformation Artistique d’une Cabane des Années 1970

Niché au cœur des bois paisibles de Lake Arrowhead, en Californie, se trouve la Arrowhead Double A-Frame House – également connue sous le nom de « Bern Double-A » – une transformation artistique d’une cabane des années 1970. Conçue par Dan Brunn Architecture (DBA), cette structure fusionne avec élégance la nostalgie de l’architecture vintage avec une esthétique moderne, offrant ainsi un refuge unique qui équilibre le luxe et l’éco-responsabilité.

La rénovation réinvente l’A-frame original en « double A-frame », une approche novatrice qui associe l’esthétique minimaliste distinctive du cabinet avec des éléments chaleureux et accueillants. La forme en T originale de la cabane s’est avérée idéale pour étendre la structure A-frame dans deux directions perpendiculaires, créant une géométrie dynamique à la fois familière et audacieuse. Au cœur de cette rénovation se trouve l’ajout d’un mur en verre sur l’axe court de la structure, une caractéristique qui permet à la lumière d’entrer abondamment dans les espaces en mezzanine et de relier visuellement l’intérieur au paysage forestier environnant.

Une Fusion de l’Architecture Vintage et de l’Esthétique Moderne

À l’intérieur, la retenue caractéristique de DBA dans la sélection des matériaux est évidente, assurant une sensation intemporelle et sans effort. Le travail du bois existant, y compris les poutres et les plafonds d’origine de la cabane, a été méticuleusement restauré grâce à un processus de sablage unique avec des coques de noix, préservant la texture naturelle du bois tout en s’harmonisant avec les nouveaux sols. Ce traitement réfléchi met en avant la continuité entre le passé de la cabane et son design revitalisé.

Le salon sert de point central de la maison, où un plafond A-frame vitré et haut contraste avec une cheminée rustique habillée de pierre taillée. Conçu pour la détente et la connexion, cet espace offre des vues imprenables sur la forêt et un canapé en demi-cercle confortable centré autour du foyer. Un éclairage encastré caché renforce l’ambiance en projetant une lueur chaleureuse et accueillante sur les plafonds voûtés, renforçant encore la connexion de la cabane avec la nature.

Une Conception Réfléchie sur Trois Niveaux

La conception s’étend sur trois niveaux, chacun soigneusement orchestré pour répondre à des fonctions distinctes. Le rez-de-chaussée offre une zone tranquille pour les chambres à coucher et les utilités, tandis que le deuxième étage propose un agencement social et ouvert comprenant une suite d’invités, des espaces de vie et de salle à manger, et une cuisine qui se fond harmonieusement dans le paysage environnant. Le troisième étage, un loft aéré, présente de hauts plafonds, des sols moquettés confortables et des meubles inspirés du milieu du siècle, ajoutant une touche de sophistication ludique. Des fenêtres du sol au plafond stratégiquement placées amplifient les vues sur les bois environnants, invitant la nature à devenir une partie intégrante de l’expérience intérieure.

Une nuance de bleu marine doux – mise en avant dans les éléments de base de la cabane, les placards et certaines parties extérieures – crée un contraste avec les bois plus clairs des chambres et des espaces de vie. Ce choix confère à la cabane une élégance ancrée, renforcée par un bardage extérieur et des terrasses en bleu marine. La cuisine reflète de manière réfléchie l’inspiration du design des années 1970 avec des placards bicolores et des détails complexes, y compris des bords minces et sombres et des poignées en bois personnalisées. Le stratifié Fenix blanc et doux se mélange aux finitions bleu-gris foncé, créant une ambiance moderne mais authentique de l’époque.

Au grenier, des fenêtres surdimensionnées offrent des vues dégagées sur les cimes des arbres, renforçant l’intégration de la cabane avec le paysage. Ici, des placards encastrés sur mesure exposent des disques vintage et une platine, célébrant le charme du milieu du siècle de la cabane. Ajoutant une touche de fantaisie, une lanterne Noguchi Akari placée dans le coin illumine l’espace d’une lumière douce.

Les espaces de couchage sont conçus comme des retraites intimes, chacun équipé d’une décoration d’inspiration scandinave, de tapis moelleux et de tissus doux. La chambre principale est particulièrement frappante avec son coin lecture d’inspiration vintage accentué en vert irlandais, assorti à un canapé en velours moelleux, créant un endroit invitant pour se détendre. Des luminaires réfléchis, y compris des appliques murales et des lampadaires, ajoutent une lueur ambiante douce qui rehausse le sentiment général de calme.

Pour plus d’informations sur Dan Brunn Architecture, visitez danbrunn.com.

Photographie de Brandon Shigeta.

**Caroline Williamson est la rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et est généralement à la recherche d’objets vintage, résolvant des mots croisés du New York Times à l’encre ou retravaillant des listes de lecture sur Spotify.**