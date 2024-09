Un Voyage d’été en Dakota du Sud | Jeune Amour de Maison

Je suis la première à admettre que le Dakota du Sud n’était pas en haut de ma liste de vacances. Mais j’ai fini par m’y rendre cet été lors d’un voyage père-fille avec des membres de ma famille : et WOW, nous avons adoré. C’était un départ surprenant et merveilleux par rapport à nos voyages familiaux habituels, alors je voulais partager quelques moments forts au cas où d’autres seraient intéressés à sortir de la routine plus typique des vacances à la plage ou dans des parcs à thème.

Grandir sur la côte Est et vivre maintenant en Floride, je n’ai pas passé beaucoup de temps dans le Midwest supérieur. Donc, ces sites peuvent être familiers pour certains d’entre vous. Mais tout comme notre voyage dans le désert californien plus tôt cette année, c’était une occasion pour nous d’explorer une géographie nouvelle pour nous.

**Pourquoi avons-nous fait nos vacances au Dakota du Sud**

**Où sommes-nous allés au Dakota du Sud**

**Où avons-nous séjourné au Dakota du Sud**

**Ce que nous avons fait au Dakota du Sud**

**Autres voyages adaptés aux enfants que nous avons faits**

Pourquoi avons-nous fait nos vacances au Dakota du Sud

Le Dakota du Sud abrite de nombreux paysages épiques, des villes charmantes et des aventures en plein air. Ils ont six grands parcs nationaux, des monuments, des mémoriaux et des sites historiques, dont le parc national des Badlands, le parc national de Wind Cave, le Mont Rushmore et le mémorial de Crazy Horse. Il y a aussi des villes emblématiques “de l’Ouest” comme Sturgis, Rapid City et Historic Deadwood. Donc, il ne manque pas d’endroits à explorer.

Mais notre raison d’y aller était aussi personnelle. Lorsque mon grand-père a immigré en Amérique enfant, sa famille est arrivée dans le Dakota du Sud. Il est parti en tant qu’adolescent, bien avant la naissance de mon père, donc il a été facile d’oublier que ma famille a des racines dans cet État. Donc mon père a suggéré ce voyage pour voir quelques sites ET renouer avec la famille élargie qui y habite toujours.

Le plan s’est étendu pour inclure mon oncle et mes cousins du côté de ma mère, y compris une cousine dont la fille est amie avec notre fille – même si elles vivent dans plusieurs États différents. C’est donc devenu une occasion de donner du temps de qualité aux filles ensemble, tandis que d’autres membres de la famille se retrouvaient sans que le groupe de voyage soit trop grand. (Sherry et moi avons également appris à quel point les voyages en tête-à-tête avec nos enfants peuvent être géniaux – je recommande vivement).

Où sommes-nous allés au Dakota du Sud

Nous n’étions au Dakota du Sud que pendant 3 nuits, donc c’était un voyage assez rapide. Cependant, nous avons réussi à faire beaucoup de choses. Mon père et mon oncle étaient en charge de l’itinéraire (ce qui était un changement agréable pour moi) et ils ont fait un excellent travail pour profiter au maximum de notre temps là-bas. Voici nos principales destinations :

**Centre-ville de Rapid City**

**Circle View Guest Ranch**

**Parc national des Badlands**

**Wall Drug à Wall, SD**

**Mont Rushmore**

**Parc d’État de Custer**

**Le ranch de bétail de ma famille élargie**

Ma fille et moi n’avons pas pu voir grand-chose de Rapid City ou du parc d’État de Custer en raison de notre programme de vol, mais les autres semblaient vraiment les apprécier. Au parc d’État de Custer, ils ont même dû attendre qu’un troupeau de bisons traverse la route!

Où avons-nous séjourné au Dakota du Sud

L’un des objectifs de mon père pour le voyage était de séjourner dans une ferme en activité et tout le voyage s’est concrétisé une fois qu’il a trouvé Circle View Guest Ranch. C’est à environ 60 minutes de l’aéroport de Rapid City (où nous avons tous atterri) et à seulement environ 5 minutes de l’entrée du parc national des Badlands. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur cet endroit.

C’est une chambre d’hôtes avec plusieurs chambres dans la maison principale et une “bunkhouse” séparée qui peut accueillir 8 personnes. Il y a aussi une cabane de colon en 1880 sans eau courante ni électricité si vous voulez vraiment vous aventurer! (spoiler alert: nous ne l’avons pas fait). Les espaces étaient tous propres, confortables et plus que bien équipés en commodités comme du café, des livres, des jeux, et même du baby-foot et du ping-pong.

Le point fort pour nous, adultes, était le petit-déjeuner tous les matins. La famille Kruse, qui exploite Circle View et vit au rez-de-chaussée, invite tous les invités en bas pour un généreux petit-déjeuner familial copieux dans leur cuisine. Cette photo ne lui rend pas justice, mais c’est la seule que j’ai prise car j’étais trop occupé à me remplir le ventre. Ils se surpassent vraiment et je reviendrais pour la nourriture seule.

Bien que les enfants aient adoré le petit-déjeuner (des crêpes ! des smoothies !), ils ont encore plus apprécié la ferme et les animaux. Il y avait des chiens, des chiots, des chats, des poules et même quelques paons hilarants et vocaux qui se promenaient. À un moment donné, alors que j’étais au téléphone avec Sherry, l’un d’eux criait en arrière-plan.

Les enfants Kruse ont même montré à nos enfants collectifs certaines des tâches qu’ils font, comme ramasser des œufs et nettoyer les poulaillers. Je suis assez sûr que plus d’un de nos enfants voulait emmener un poulet à la maison dans l’avion.

Principallement, c’était agréable de voir notre fille et ses cousins s’amuser ensemble contre le magnifique décor des Badlands.

Ils auraient probablement pu rester à Circle View tout le temps, simplement en profitant de la compagnie les uns des autres et en courant après les poulets.

Ce que nous avons fait au Dakota du Sud

Une de nos journées au Dakota du Sud a été principalement consacrée à un voyage en voiture de quelques heures pour visiter le ranch d’un cousin de mon père. Nous avons appris un peu plus sur l’industrie du bétail, visité la tombe de mon arrière-grand-père et eu une conversation fascinante avec l’oncle de mon père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Alors que cela a été un point fort du voyage pour nous personnellement, voici les autres choses que nous avons adorées.

Randonnée à cheval

Je suis largement indifférent aux chevaux, donc j’ai presque opté pour cette activité. Je suis TRÈS HEUREUX de ne pas l’avoir fait. Juste à côté de Circle View Ranch, un autre membre de la famille exploite une petite excursion à cheval (nous l’avons coordonnée à travers nos hôtes). Elle vous emmène dans une balade douce d’environ une heure en périphérie du parc national des Badlands. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai été à cheval (si jamais) et c’était une balade confortable et facile.

Mes photos ne capturent pas à quel point c’était beau et serein, surtout que nous avons eu une floraison particulièrement vibrante de trèfle doux jaune. La chose sauvage de ce voyage est que tant de photos que nous sommes rentrés à la maison ont fait dire à Sherry : ce n’est même pas comme si cela avait été pris aux États-Unis ! Qu’est-ce que c’est, les Pays-Bas !?!

Parc national des Badlands

Comme Circle View était si proche de l’entrée du parc, nous y sommes allés (ou à travers) plusieurs fois.

Lors de notre visite principale, nous avons fait quelques courtes (et plates) randonnées depuis le parking du sentier de Notch. Les vues étaient spectaculaires et les enfants ont adoré grimper sur les formations rocheuses.

Même si vos enfants n’aiment pas la randonnée, celles-ci étaient des succès car il y avait tellement de terrain amusant à explorer.

Wall Drug

À environ 45 minutes des Badlands se trouve la ville de Wall, où se trouve le célèbre et kitsch Wall Drug.

C’est certainement un peu un attrape-touristes, mais c’était quand même un arrêt amusant (et un endroit pour déjeuner) pour notre groupe. Cette “pharmacie” est plus comme un centre commercial en forme de labyrinthe avec des boutiques de souvenirs, des vêtements de style occidental, des jouets, des livres et bien plus que nous n’avions pas le temps d’explorer.

Mémorial national du Mont Rushmore

J’avais visité le Mont Rushmore une fois au lycée lors d’un road trip familial (nous étions également passés par Wall Drug à l’époque), mais ce n’est que lors de cette visite que j’ai réalisé que c’était plus qu’une simple montagne sculptée.

Moi, la quarantaine, j’ai beaucoup plus apprécié les expositions éducatives que moi, à 17 ans. C’était intéressant d’apprendre l’histoire compliquée et l’ingénierie derrière le projet. Il y a aussi une petite mais exigeante montée d’escaliers (vue ci-dessous) qui offre quelques angles différents du site.

Je ne dirais pas que cet arrêt a été un énorme succès avec les enfants, donc nous aurions probablement pu passer plus de temps dans les Badlands à la place.

Dans l’ensemble, je ne suis pas parti en voyage en m’attendant à beaucoup plus qu’un peu de temps de qualité pour mon père, mes cousins et les filles – mais j’ai été tellement agréablement surpris par la beauté du lieu, par le nombre d’expériences nouvelles que nous avons vécues en trois jours là-bas, et par le plaisir que les enfants ont eu. Mon père n’est pas toujours connu pour son organisation de voyages, mais il a réussi celui-là.

