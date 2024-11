Le Fauteuil Popo par Willett

Avec un marché saturé de sièges aspirant à devenir des icônes modernistes, concevoir un concurrent digne de ce nom est intimidant. Et éviter les pièges de l’hubris, auquel de nombreux concepteurs architecturaux succombent lors de la création de meubles, l’est encore plus. Mais Willett, basé à Los Angeles et multi-hyphenate, parvient à marier le design de produit artistique avec une expérience esthétique dans sa première incursion dans la conception de chaises de salle à manger avec Le Fauteuil Popo. Il sculpte du MDF empilé dans une structure rectiligne ensuite tempérée par des bords doux pour plus d’accessibilité. La modeste structure finale se démarque avec une finition laquée brillante qui sera sûrement au centre de toutes les conversations de table pendant les repas autour d’elle.

Le Challenge de Conception Circulaire d’Andreu World

L’activisme est inextricablement lié à la conception et lorsque les dirigeants mondiaux nous déçoivent, il incombe aux entreprises et aux consommateurs de prendre la responsabilité de la défense de l’environnement. Le Challenge de Conception Circulaire du fabricant international primé Andreu World défend cette cause avec un appel à l’action et un plan pour que d’autres entreprises adoptent des pratiques telles que l’écoconception, la gestion des déchets zéro et une empreinte carbone neutre convoitée. L’occasion est également marquée par le 23e Concours International de Design Andreu World, avec un accent spécifique sur la conception circulaire. Il convient de noter que les certifications de la marque espagnole incluent B Corp, Cradle to Cradle et un niveau 3 de qualité de l’air intérieur, ainsi qu’une approbation Greenhealth.

L’armoire BRYLA de Serhiy et Anna Baiersdorf pour Yakusha

Les récits de résilience, de sensualité et de fierté sont profondément ancrés dans l’artisanat ukrainien, comme le montrent le duo de designers émergents Serhiy et Anna Baiersdorf avec BRYLA, qui se traduit par ‘boulder’. L’objet d’art a été commandé par l’architecte et designer Victoria Yakusha pour son exposition DZHERELO au Salon Art + Design de cette année à Manhattan. Le mobilier domestique à tendance brutaliste fonctionne à la fois comme une sculpture cinétique et une armoire, symbolisant l’équilibre et l’unité lors du montage. Les éléments individuels se complètent et s’améliorent mutuellement. Cette interaction est soulignée par ses formes encochées et ses surfaces uniformément vieillies, ornées de composants en métal liquide et en verre. Et en ces temps, son design futuriste rétro dégage l’optimisme dont le monde a désespérément besoin.

Le Support pour Plante Saturn’s Return par Micah Rosenblatt

Le métallurgiste basé à Brooklyn, Micah Rosenblatt, est rapidement devenu l’un de mes designers préférés avec des œuvres envoûtantes qui se situent quelque part entre le mobilier, les beaux-arts et le mysticisme. Ces derniers temps, son Support pour Plante Saturn’s Return me captive avec son corps surdimensionné et son langage graphique fort. Le point focal de la sculpture est un petit pot en acier tranché sphérique et amovible suspendu par une chaîne à l’intérieur d’un grand élément circulaire. Cet halo est forgé à partir d’un anneau en acier roulé massif et repose sur deux jambes tout aussi fines se terminant par une base solide. Une plus petite sphère en acier flotte entre les éléments verticaux créant un centre de masse autour duquel les lignes et la géométrie pure génèrent une gravité visuelle substantielle de par son poids.

Lancement de la Collection de Peintures de Ryan Lawson

Que recherchez-vous lorsque la faim se fait sentir – quelque chose de riche, audacieux et corsé ? Ou peut-être préférez-vous quelque chose de vif et de piquant à sucré. La façon dont nous percevons et consommons la couleur, pour ainsi dire, n’est pas très différente de la façon dont nous vivons l’expérience de la cuisine. Ceux qui ont un palais discernant et une appétence insatiable pour le design apprécieront le dernier lancement du designer d’intérieur Ryan Lawson et de la marque française Ressource, une société de peinture et de revêtement mural réputée pour l’art délicat du pigment. Chune des 12 teintes est suffisamment nuancée pour se démarquer seule, mais assez tempérée pour se mélanger sans dominer les autres. De plus, toutes les formulations à base de minéraux sont sensibles aux problèmes environnementaux, vous n’aurez donc jamais à vous sentir coupable de vous faire plaisir.