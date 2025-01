Dans le centre animé de Forlì, en Italie, au sein du prestigieux Palazzo Calboli dall’Aste, une rénovation du penthouse par tissellistudioarchitetti a entrelacé le passé avec la modernité. Surnommé NAP, ce projet transforme un espace de 200m² en une résidence où des choix de design audacieux cohabitent harmonieusement avec la préservation historique.

Au cœur du penthouse se trouve un escalier sculptural qui attire l’attention dès l’entrée. Cette nouvelle addition remplace l’escalier d’origine et sert à la fois d’élément fonctionnel et de déclaration artistique. Revêtue de surfaces miroitantes dorées, l’escalier reflète la lumière de la double hauteur du salon, amplifiant le sens de verticalité et créant un jeu dynamique de reflets. Ses formes angulaires et sa finition brillante en font le point central de la maison.

Les sols en bois chaud du salon et les murs blancs immaculés préparent le terrain pour des meubles sur mesure qui allient simplicité et sophistication. Descendre quelques marches mène à la salle à manger, où des éléments réfléchissants et des accents colorés ajoutent une touche contemporaine sans compromettre l’élégance discrète de l’espace. Ici, un îlot de cuisine en acier inoxydable brossé interagit harmonieusement avec un panneau de bois laqué mat, qui dissimule astucieusement les éléments fonctionnels de la cuisine, conservant un look propre et uniforme.

Dans tout le penthouse, les matériaux et les finitions sont méticuleusement choisis pour faire écho à la double narration de l’histoire et de la modernité. Les revêtements de sol en bois et les surfaces blanches servent de fil conducteur unificateur, offrant une toile neutre qui accentue les détails miroitants vibrants et les meubles sur mesure. Ces choix de design garantissent que chaque espace se fond dans le suivant, créant un environnement de vie cohérent mais dynamique.

Les quartiers privés du penthouse offrent un design tout aussi réfléchi. La chambre principale se distingue par une grande fenêtre donnant sur la salle de bains attenante, favorisant un sentiment d’ouverture et de continuité. Les puits de lumière baignent la pièce de lumière naturelle, renforçant son ambiance sereine. La salle de bains adjacente présente des surfaces rouges audacieuses et miroitantes, transformant un espace généralement utilitaire en une zone d’esthétique raffinée. Les poutres apparentes dans cette section rehaussent encore la pièce, mettant en lumière l’équilibre parfait entre fonctionnalité et design.

Ce projet ambitieux n’a pas été sans ses défis. Situé dans une propriété protégée par la Surintendance de l’Archéologie, des Beaux-Arts et du Paysage, l’équipe de design a dû naviguer dans des réglementations strictes tout en introduisant des éléments innovants. Le résultat est une résidence qui respecte son contexte historique tout en embrassant audacieusement le langage du design contemporain.

Tissellistudioarchitetti, dirigé par les architectes Filippo Tisselli et Cinzia Mondello, jouit d’une réputation bien établie pour avoir créé des espaces qui allient fonctionnalité et expression artistique. L’architecte Marcin Dworzynski s’est joint à l’équipe en 2011 et ajoute une profondeur supplémentaire à l’expertise du studio. Enracinée dans la région locale, la firme est connue pour intégrer les tendances architecturales internationales dans ses projets, comme en témoigne le penthouse NAP. Cette dernière entreprise reflète leur engagement à repousser les limites tout en honorant la tradition, offrant une expérience de vie aussi unique que captivante.

Avez-vous déjà vu des toilettes rouges ?!

Marcin Dworzyński, Cinzia Mondello et Filippo Tisselli de Tissellistudioarchitetti

Photographie par Marcin Dworzyński.

