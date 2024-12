Un nouveau siège social pour Moas Group : un showroom + bureau au Brésil

Un nouveau siège social pour Moas Group à São Paulo, Brésil, conçu par Perkins&Will, dispose d’un showroom complet et d’un bureau dans un même espace. En tant que leader du marché dans le pays, la direction de l’entreprise souhaitait un hub moderne mettant en valeur leurs lignes bien connues et soutenant les employés dans un même lieu. « Ce n’est pas seulement un bureau avec un espace de vente à l’arrière. Nous avons mis l’accent sur l’expérience en showroom et créé un foyer pour trois marques », explique Guilherme Meneses, designer de projet chez Perkins&Will.

Deux étages d’innovation

Organisé sur deux étages, au niveau d’entrée, la zone de réception et le showroom sont à l’avant-garde. Dans ce secteur, les visiteurs peuvent admirer les produits de Buba, Buba Care et Mart. Le trio de marques présente des collections diverses de biens pour enfants et la maison. Avec la variété de marchandises colorées proposées, l’équipe de design a sélectionné une palette neutre pour envelopper l’espace de travail de plus de 35 000 pieds carrés. Des nuances de beige, de crème et de blanc offrent le cadre idéal pour mettre en valeur les produits et les rendre encore plus attrayants pour les clients.

Dans le café, les employés peuvent déjeuner ou discuter avec des collègues avant de monter au niveau supérieur via l’escalier central. Le cœur des opérations se trouve sur ce grand étage supérieur, comprenant plusieurs divisions, du marketing aux services financiers. Avec des vues à 360 degrés sur la ville, les architectes ont non seulement privilégié une connexion avec l’extérieur, mais aussi un accès pour tous.

Un espace de travail flexible

Le plan a été conçu en tenant compte d’une hiérarchie plate, avec des sections utilisées par le personnel de haut en bas. Les employés peuvent facilement passer d’un service à un autre, ou interagir avec des collègues de différentes équipes. Un mélange de zones de collaboration et de postes de travail offre une flexibilité, essentielle alors que l’entreprise continue de croître. Les unités peuvent être reconfigurées, et les sièges souples peuvent simplement être déplacés d’un endroit à un autre.

Les salles des directeurs, éloignées de l’étage principal dans l’ancien bureau, se trouvent maintenant à chaque coin. Ces mêmes intérieurs servent également d’espaces de réunion pouvant être utilisés par tous. Les salles de conférence vitrées permettent une plus grande transparence et ajoutent à l’ambiance aérée.

Un design distinctif pour célébrer le succès de Moas Group

Les éléments comprennent des placages aspect bois et pierre faciles à nettoyer et à entretenir. Le revêtement de sol en vinyle imite l’aspect du terrazzo, avec la durabilité idéale pour la zone à fort trafic. Les étagères entourant les bureaux contiennent des objets et de petites sculptures, donnant à l’endroit une touche résidentielle. De nombreuses plantes animent le bureau, offrant un contraste bien nécessaire avec le ciel urbain gris. Inspirée par les canopées d’arbres luxuriantes, la verdure a été disposée pour produire un effet de superposition naturelle.

Ce design distinctif célèbre les deux décennies de succès de Moas Group. « C’était notre défi de jouer avec ces solutions et matériaux dans des combinaisons sophistiquées qui reflètent l’importance des marques », ajoute Meneses.

Pour explorer le portfolio de Perkins&Will, visitez perkinswill.com.

Photographie de Renato Navarro.