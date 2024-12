Un Nouveau Bureau Spacieux pour DHL Express en Israël

Architecte et designer d’intérieur Shimrit Mishan Abramovich a imaginé un nouveau bureau vibrant pour DHL Express en Israël. Situé dans le parc industriel de Airport City, dans le district central d’Israël, l’espace original comprenait une série de pièces fermées le long du périmètre du bâtiment, offrant de nombreuses vues et de la lumière naturelle. Cependant, les fournisseurs de services et les opérateurs de centres d’appels se trouvaient dans la zone centrale sans accès visuel vers l’extérieur.

Une Transformation Nécessaire

Même pendant la pandémie, les avions de la société étaient toujours en vol et transportaient du fret, ce qui a entraîné une augmentation de 25 % du personnel – et un besoin d’espaces optimisés. L’architecte, spécialisée dans les projets résidentiels et les petits bureaux, a été sollicitée pour transformer le lieu de travail couvrant plus de 48 000 pieds carrés sur trois étages, son premier siège social à grande échelle.

Son objectif était de créer une plateforme pour favoriser la collaboration entre tous les employés, avec une métropole étendue comme source d’inspiration clé. « J’ai imaginé une ville vue du ciel, avec une circulation sur la route principale », déclare Abramovich.

Une Réalisation Inspirée

Elle a imaginé une ville animée avec l’artère centrale reliée à des rues secondaires, des ruelles et des places, avec des tables et des espaces assis comme des maisons. La structure est divisée en côtés est et ouest, avec ce qu’Abramovich appelle des bâtiments publics. Ces éléments ont un aspect différent sous chaque angle, des points d’intérêt inattendus sur la route principale du bureau.

Sur le côté ouest du bureau, par exemple, se trouve l’Arena, un complexe trapézoïdal de petites salles de réunion. Fabriqué à partir de cloisons en aluminium et en verre, cette section est enveloppée d’un treillis métallique de couleur cuivre riche. En contraste avec la tuyauterie blanche, le matériau se détache du plafond ou se détache du sol. Associant texture et un drapé subtil, l’écran rappelle la jupe ample d’une femme.

Pendant ce temps, du côté est, l’espace est relativement étroit, et le défi était de ne pas isoler le département tout en offrant une sensation d’intimité. Ici, Abramovich a inclus son interprétation de la mashrabiya islamique traditionnelle, un type de fenêtre fermée avec un treillis en bois sculpté. Ces structures, formées avec des plaques de bouleau de coupes variées, ont l’apparence de vagues ondulantes. Lorsqu’un employé se promène autour de ces formes, il a une expérience unique en les regardant à différents moments de la journée ou avec certains niveaux d’illumination.

Une Approche Artistique

Le logo distinctif rouge et jaune de DHL est affiché sur les véhicules à travers le monde, et bien que ces teintes audacieuses soient présentes dans tout le bureau, la palette comprend des tons complémentaires qui font référence à l’image de marque emblématique de manière subtile. La teinte citron est introduite comme du bois de bouleau naturel, et le cramoisi est maintenant un terracotta riche. Cette gamme chaleureuse est intégrée dans les zones de menuiserie et de poste de travail.

Des cactus et d’autres plantes apportent la nature à l’intérieur, ainsi que des touches de vert vif. Des œuvres d’art ajoutent encore plus de couleur aux côtés de touches ludiques, du pilier en béton avec les mini camions jouets DHL au mur orné d’ours gélifiés en époxy. Le bureau soutient le personnel dans l’exécution de leurs tâches, mais offre également des moments de joie bien nécessaires.

Pour en savoir plus sur Shimrit Mishan Abramovich, visitez shimritmishan.com.

Photographie de Peled Studios.