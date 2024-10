Le Groupe Vibrant India, une entreprise de développement immobilier de premier plan à Mumbai, se spécialise dans les appartements et les propriétés commerciales en mettant l’accent sur le mode de vie écologique d’aujourd’hui. La conception par Sanjay Puri Architects reflète le propre portfolio de l’organisation et son engagement en matière de protection de l’environnement. « Nous voulions transmettre leur message de construction écologique », déclare Sanjay Puri, fondateur et principal de son cabinet éponyme. L’espace de travail est mieux connu sous le nom de Office@27, un clin d’œil à son emplacement au 27e étage dans l’un des plus de 4 000 immeubles de grande hauteur à Mumbai. Puri s’est appuyé sur les principes du Vastu pour améliorer le bureau. Ce système ancien indien soutient qu’en alignant une structure avec cinq éléments (terre, eau, feu, air et espace) et le flux d’énergie, il assure l’harmonie – ou ici, une entreprise prospère.

Les architectes se sont concentrés sur des aspects qui mettraient en valeur les plafonds de 20 pieds, une rareté dans les nouveaux bâtiments de la ville. Le client a initialement aimé l’aspect des poutres d’acier exposées. Cependant, les concepteurs ont préféré une solution qui minimiserait le bruit et améliorerait le confort acoustique. Ils ont imaginé la surface souvent négligée au-dessus comme une toile unique qu’ils pourraient réellement décorer.

L’équipe a sourcé 400 tubes de carton de différentes tailles auprès d’une usine locale d’emballage. Recouverts d’un revêtement ignifuge, les cylindres placés en hauteur forment un collage parsemé de lumières qui diffusent une lueur douce. Ce traitement surprenant a donné le ton pour le reste du projet, qui présente des matériaux durables tout au long.

Au lieu de spécifier des pièces prêtes à l’emploi, tous les meubles et autres équipements ont été fabriqués par des artisans sur place. Une grande partie des chutes restantes ont été réutilisées et transformées en objets clés. Les six cabines principales qui bordent le périmètre, ainsi que les tables et les buffets à l’intérieur, sont fabriqués à partir de bandes de contreplaqué recyclé.

Les cloisons qui entourent les postes de travail au centre du bureau rappellent l’art géométrique composé de bois et de verre. Des écrans en rotin et en jute appliqués sur certains des panneaux offrent le bon mélange de transparence et d’intimité. Les luminaires enroulés en tissu servent également de sculptures modernes qui fournissent de l’illumination.

Un espace détente à l’extrémité du lieu de travail offre une vue sur l’horizon de la ville, un lieu de repos pour le personnel, qui s’assoit souvent au comptoir perché sur des tabourets pour lire ou profiter d’un moment de calme pendant la journée. Dans la salle de conférence, une autre installation de carton est la pièce maîtresse, associée à une table et des bancs sur mesure fabriqués dans une mousse de béton léger.

Les palettes de matériaux et de couleurs rappellent les teintes apaisantes trouvées dans la nature, associées à des textures et formes organiques. Les murs sont finis avec un enduit de chaux mat, et le sol en terrazzo apporte une touche de brillance. Le bureau a non seulement des touches spéciales, mais il sert également d’inspiration pour le travail du personnel. « C’est un petit espace, mais entouré de verre. C’est incroyable de regarder toute la nouvelle construction et la croissance qui se produit partout », ajoute Puri.

Pour découvrir davantage de travaux de l’architecte, visitez sanjaypuriarchitects.com.

Photographie par Vinesh Gandhi.