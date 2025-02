La conception d’un jardin paysager inspiré par un parc national voisin

Bienvenue dans Comment ils ont réussi, où nous examinons de près un aspect particulièrement difficile de la conception d’une maison et obtenons les détails techniques sur la manière dont cela est devenu une réalité. Lorsque les propriétaires Andrew et Kristina de Ambrosis ont fait appel à Outdoor Establishments, une entreprise de conception et de construction de jardins basée à Sydney, pour aménager les jardins entourant leur maison moderne et leur piscine, le projet a essentiellement démarré à partir de zéro. La maison, conçue par Richard Cole Architecture, a été construite au milieu des années 2010 ; Outdoor Establishments s’est impliqué en 2021.

Dans la pelouse avant, un élément d’eau a été installé, « que nous avons vu comme une opportunité d’imiter le ruisseau en cascade et la rivière en aval, » explique Graham. « Il a été sculpté sur place à partir d’un rocher que nous avons gruté. » Les plantes sont à 90 % indigènes de Sydney, y compris le lit de fleurs roses appelé patte de kangourou. « Parfois, les gens souffrent de ce que j’appelle la ‘fatigue de la construction’, où ils ont passé un an et demi sur une construction et ils en ont marre. Ils ont terminé le projet et la famille vivait sur du gazon et les vestiges d’un jardin post-construction depuis environ cinq ans, » explique Trystan Graham, cofondateur d’Outdoor Establishments.

Graham et son partenaire Matthew Hook ont utilisé la familiarité des propriétaires avec la propriété à leur avantage lors de la construction. « Cela leur a donné le temps de vraiment comprendre le paysage et la manière dont ils utilisent l’espace extérieur. Ils nous ont donné un brief complet et informatif de ce qu’ils voulaient, » dit Graham. Les propriétaires, tous deux ingénieurs, appréciaient déjà le bon design qui résout également les problèmes, donc Outdoor Establishments a tiré parti de la mentalité pragmatique du couple. À l’avant de la maison se trouvent de grandes fenêtres de chambre, initialement exposées à la rue. « Nous avons des plantes aimant le soleil comme les érables japonais à écorce de corail, le banksia des marais, le lillypilly et les grevilleas pour abriter et protéger la maison, » explique Graham.

Graham mentionne que le site était « incroyablement difficile en raison de la colline » car les fortes pluies se déversent dans le ruisseau, ce qui a eu un impact sur la construction. « Nous avons apporté des modifications au drainage en raison de la quantité d’eau qui circulait sur le site et nous devions le protéger des dommages météorologiques. »

Des jardins natifs presque entièrement

Ensuite, l’équipe a noté la grande pente sur laquelle la maison est construite, qui descend jusqu’au parc national de Lane Cove, une zone boisée protégée. « Du côté bas de la maison et au-delà de la piscine, il y a un ruisseau – Blackbutt Creek – qui se jette dans la rivière Lane Cove, qui se jette dans le port de Sydney, » explique Graham, donc naturellement, les « contrôles d’urbanisme étaient stricts. » Au bord de la piscine, une large gamme de plantes crée une variation intéressante en termes de hauteurs, de textures et de formes. Puisque Sydney peut être sujette aux incendies de brousse pendant les saisons sèches, les allées et la clôture de la piscine ont été construites avec des matériaux non inflammables.

La solution qu’Outdoor Establishments a trouvée est un jardin presque entièrement indigène, avec des structures ou des allées faites à partir de matériaux naturels locaux souvent trouvés dans les infrastructures des parcs nationaux. Des grès, des rochers, du gravier et de l’acier Cor-Ten sont quelques-unes des textures qui abondent sur la propriété. De nombreuses plantes luxuriantes prospèrent autour de la maison, contrastant magnifiquement avec la modernité de la maison contemporaine.

Comment ils ont réussi : une conception paysagère naturelle

• Examiner le terrain avant de concevoir. Familiarisez-vous avec le paysage de votre propre propriété, ainsi qu’avec le paysage de votre zone naturelle locale pour voir ce qui fonctionne avec le climat. « Nous nous sommes inspirés du parc national, » explique Graham, faisant référence à la brousse de Lane Cove qui borde le site.

• Rechercher des plantes adaptées au climat. En cas de doute, utilisez des plantes indigènes, surtout si votre climat est particulièrement difficile. Les schémas météorologiques de Sydney oscillent entre les inondations et la saison des incendies, donc seuls quelques imports tolérants, comme les succulentes américaines, ont été inclus.

• Utiliser des matériaux locaux. Le gravier, un sous-produit d’une carrière, a été utilisé pour les zones de galets. Un matériau en maille recyclée FRP respectueux du climat a été utilisé pour les allées. Les grès apparaissent dans tout le jardin. Sélectionnez des matériaux que l’on peut trouver dans les infrastructures de votre parc local. L’équipe a créé astucieusement « de petits coins pour que les chiens de la famille soient en sécurité et en sécurité, » explique Graham. Près du foyer, l’équipe a conservé des roches naturelles avec de la mousse. Une clôture de limite a été peinte en noir et recouverte de panneaux en maille pour que les feuilles puissent ressortir.

« Ces jardins indigènes n’ont pas besoin d’être excessivement entretenus. Leur beauté réside dans leur moelleux et leur côté sauvage, » dit Graham. « Le plus important serait de rester au-dessus des mauvaises herbes car elles poussent généralement, mais les jardins eux-mêmes peuvent être laissés pour se développer et avoir l’air beaux. »

Crédits du projet :

Conception paysagère : Trystan Graham et Matthew Hook, Outdoor Establishments / @outdoorestablishments

Publié le 5 février 2025