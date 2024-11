Un nouvel espace de restauration et de détente à Miami, en Floride, offre aux clients la possibilité de profiter de différentes expériences culinaires dans un même lieu, avec des touches vibrantes faisant référence à la culture jamaïcaine. Conçu par Andreas De Camps, en collaboration avec FictionWorks (fondé par De Camps et Olivia King), le projet met l’accent sur une transition fluide d’une salle à manger en journée à un salon en soirée.

Les clients peuvent accéder à cet espace d’un seul niveau via une ancienne porte de l’ascenseur provenant d’Argentine. Ils entrent ensuite dans Jrk !, un restaurant fast-casual avec une atmosphère lumineuse et accueillante. Une gamme d’options alimentaires et de boissons est disponible le matin et l’après-midi. Les clients peuvent choisir parmi les options de création de bols, les pâtisseries fraîches ou le favori intemporel, les pâtés de petit-déjeuner jamaïcains, qu’ils obtiennent par la « fenêtre à patty ».

Des luminaires en rotin fabriqués à la main reposent au-dessus, infusant cette zone de lumière. Les couleurs de la marque jaune et verte sont mises en valeur, complétées par une gamme de textures. Le mur derrière le comptoir est revêtu d’un carreau de couleur moutarde, tandis que les tons verdoyants du feuillage et des caisses sur les étagères ajoutent une touche de fraîcheur.

Quand la nuit tombe, les visiteurs se dirigent vers l’autre côté de l’intérieur. C’est là qu’ils trouvent Mangrove, le bar et salon de style speakeasy. Cette section est plus intime et remplie d’un mélange éclectique d’éléments modernes du milieu du siècle rappelant les années 1960 et 1970. « Des matériaux vieillis et patinés sont mis en avant, évoquant un sentiment de nostalgie et de caractère », déclare De Camps.

La salle à manger principale est dotée d’une banquette en cuir vert et noyer foncé le long du mur. Au-dessus de ces sièges se trouve un mur galerie soigneusement sélectionné avec des œuvres d’art d’inspiration jamaïcaine de Nick Mahshie. Des lustres en verre sur mesure, des chaises en rotin Cesca et des carreaux de sol en ciment d’un vert jade ornent le centre de la salle à manger principale. Plus de plantes sont placées dans chaque coin et aussi au-dessus, avec des feuilles s’inclinant doucement sur les poutres en bois.

Un bar avec un dessus en zinc est la pièce maîtresse, avec son charme d’antan. Les lampes suspendues en verre opalin orange de Peill et Putzler offrent une lueur ambrée douce qui illumine le bar. Et le mur arrière, au lieu d’un dosseret typique, est recouvert de dominos d’un vert émeraude profond, produisant un motif ludique.

Les clients peuvent s’asseoir sur les tabourets classiques en vinyle rouge et en métal coulé en dégustant un délicieux cocktail au cognac et en écoutant de la musique. Le DJ fait tourner des disques depuis un stand carrelé, soutenu par des blocs de brise décoratifs. Tous ces éléments se fondent pour créer la salle à manger décontractée et axée sur la communauté que le client avait envisagée. « Des textures brutes et inachevées et une collection d’objets décoratifs vintage confèrent une authenticité vécue à l’espace », ajoute De Camps.

Pour voir les autres œuvres des designers, visitez studioad.do et fiction-works.com.

Photographie de pabloenriquez.com.

