Un Bureau Australien Plein de Caractère Réalisé en 2 Semaines – De A à Z – Emily Henderson

Un Bureau Australien Plein de Caractère Réalisé en 2 Semaines

Un espace de design incroyable en Australie a été récemment révélé au public, et il mérite définitivement toute l’attention. Smac Studio, un cabinet de design australien, a conçu et achevé un espace de bureau en seulement deux semaines, sous la direction de la principale Shona McElroy. La rapidité et l’efficacité avec lesquelles cette transformation a été réalisée sont tout simplement époustouflantes.

Un Retour aux Sources avec une Touche de Modernité

L’immeuble où se trouve le bureau a plus de 100 ans et rappelle fortement les maisons de style victorien de la région de Paddington, à Sydney. Autrefois occupé par un bijoutier, un fleuriste, un magasin d’aliments biologiques, et bien d’autres, cet espace est riche en histoire. Smac Studio a décidé de redonner vie à ce bâtiment en le transformant en un espace de bureau qui reflète parfaitement l’esthétique du cabinet.

Optimisation de l’Espace et Choix de Couleurs Réfléchis

Malgré la petite taille de l’espace, seulement 538 pieds carrés au total, l’équipe de Smac Studio a réussi à maximiser l’utilisation de chaque centimètre. Le choix d’une couleur verte foncée pour les murs était une décision stratégique de Shona pour donner à l’espace une ambiance plus grandiose. Contrairement à la croyance populaire, peindre une pièce en blanc ne la rendra pas toujours plus grande. Opter pour des tons chauds et profonds, accompagnés de miroirs pour refléter la lumière, peut créer une illusion d’espace plus grand.

Le Design au Service de la Fonctionnalité

Chaque élément de l’espace a été soigneusement choisi pour allier fonctionnalité et esthétique. Les meubles et les décorations de grand format ont été privilégiés pour donner l’illusion d’un espace plus spacieux. De plus, les choix de couleur audacieux et les contrastes de styles apportent une dynamique unique à l’ensemble de l’espace. Les détails comme le tapis conçu par Shona en collaboration avec la marque de tapis australienne Hali ajoutent une touche personnalisée à l’espace.

Pour conclure, la transformation de cet espace de bureau par Smac Studio est à la fois inspirante et impressionnante. La combinaison de l’histoire du bâtiment, du talent du cabinet de design et de la vision de Shona McElroy a abouti à la création d’un espace unique et fonctionnel. Une véritable source d’inspiration pour tous ceux qui cherchent à transformer un espace de manière créative et efficace.